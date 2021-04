El cierre de fronteras no frena el avance de la pedra en la zona Norte

domingo 11 de abril de 2021 | 6:04hs.

El flagelo de la droga sigue golpeando, principalmente en jóvenes de escasos recursos de la zona Norte de Misiones.



Según explicó la responsable del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (Diat) Sedronar en Eldorado, la pedra o crack, un residuo de la cocaína, avanza entre jóvenes de San Pedro, Eldorado, Puerto Iguazú, Puerto Piray y Puerto Esperanza.



La información fue brindada por Rosamaría López, responsable del área, quien además precisó datos sobre la problemática existente en esa área de trabajo.



En cuanto a los estupefacientes más utilizados, de acuerdo a los registros del Diat-Sedronar de Eldorado, expresó: “La droga más consumida es la pedra, es un desecho de desechos de la cocaína y es muy dañina para la salud por las consecuencias que apareja y por su gran poder adictivo. Tenemos casos de adictos que se aplicaban hasta 40 o 50 dosis diarias y un caso extremo de 80. En segundo lugar se encuentra el cogollo de marihuana y en tercer lugar la cocaína”.



La sede del Diat-Sedronar atiende a toda la zona Norte de la provincia de Misiones y las consultas, que aumentaron en épocas de pandemia, se corresponden con los distintos municipios. “El nivel de consumo en toda el área donde trabajamos es muy alto, pero tenemos algunas ciudades donde los problemas se agudizan. En Eldorado el nivel de consumo es alarmante, es muy alto también en Puerto Piray, en Esperanza, San Pedro e Iguazú”, señaló.



Además, a pesar de la pandemia de Covid-19 y las restricciones de movilidad impuestas, la droga se consigue con facilidad en las calles.



“La droga más consumida, la pedra, proviene de Brasil y pese a la pandemia, sigue ingresando al país. Antes las consultas que teníamos eran de los sectores más vulnerables de la sociedad, pero en los últimos tiempos comenzamos a recibir consultas de personas de sectores medios, sobre todo provenientes de Esperanza e Iguazú. De esta manera vemos lo que siempre decimos, que este flagelo no distingue clases sociales ni franjas etarias, sino que le puede tocar a cualquiera. Y al ser una enfermedad crónica progresiva, mientras más tarde se inicie el tratamiento para dejar la adicción, más problemas trae en el adicto”, contó López.



Reclamo

Uno de los reclamos más sostenidos por las madres de jóvenes con adicciones es que exista un establecimiento para la internación de los adictos en la zona Norte.



Al respecto, López manifestó: “El establecimiento fue desde un inicio pensado como un lugar de tratamiento ambulatorio. No estaba previsto como un lugar de internación de aquellos pacientes que lo requieran, pero la situación llevó a que el año pasado se iniciaran conversaciones y firmas de convenios para que exista en la zona un centro de internación”.



Y detalló cómo se aborda la situación si el adicto requiere pasar un tiempo bajo un tratamiento internado. “Hoy, si es necesaria la internación de un paciente, debemos derivarlo a Posadas. Trabajamos en conjunto con el Hospital Samic de Eldorado, ya que cuando aparece una consulta nueva, lo que llamamos primera escucha, el Samic le realiza gratuitamente los análisis de salud necesarios para poder abordar el tratamiento. Ya que tenemos casos que si no conocemos su estado de salud, la abstinencia o algún remedio podría afectarlos aún más. A partir de ahí comienza el tratamiento ambulatorio que, hasta el momento, nos está dando muy buenos resultados”, indicó.



Iniciación

Si bien era conocido que la edad de inicio en la drogodependencia era cada vez a una edad más temprana, Rosamaría López explicó que se detectaron casos de inicio a la edad de 8 años.



“Nosotros teníamos registrados chicos y niños desde los 10 años, pero a raíz de un llamado de la directora de la Escuela 858, del barrio Los Lapachos de Eldorado, nos comentó que tenía casos de niños de 8 años de edad que manifestaban problemas de adicciones”, explicó.



Madres de adictos de Eldorado habían planteado la situación con anterioridad y alertaban no sólo sobre el consumo de los niños, sino que también muchos de ellos eran utilizados como dealers.



“Eso es una realidad”, sostuvo López y agregó: “Muchos menores son utilizados como medio de distribución de las drogas”.



Para lidiar con la problemática del consumo en menores de edad, hace pocos días se inauguró la primera escuela en prevención de adicciones que consiste en un centro de básquet para niños de 8 a 13 años de edad.



“Elegimos el deporte por los valores que transmite: disciplina, trabajo en equipo, el acompañamiento por parte de los profesores. Todo eso da un espacio de contención”.



La escuela funciona en el Diat-Sedronar de Eldorado los lunes y miércoles de 16 a 19.

La cocaína de los pobres

La droga conocida habitualmente como crack o pedra es una variante barata y muy adictiva de la cocaína, por su bajo precio y facilidad para conseguirla se la conoce como “la cocaína de los pobres”.



Normalmente, el crack es vendido teniendo aspecto de piedra compuesta por cristales minúsculos y fácilmente se puede crear un polvo a partir de este material. Los grados de pureza de las piedras de crack varían mucho y habitualmente se mezcla con sustancias como el talco o las anfetaminas.



La droga es altamente adictiva y sus efectos en la persona que lo consume son inmediatos, pudiendo producir desde daños en el sistema nervioso, respiratorio y circulatorio hasta la muerte.



Entre los efectos más habituales del consumo de crack se encuentran la sensación de euforia, los ataques de pánico, el insomnio, alucinaciones, delirios persecutorios y paranoia.



Y entre los efectos más graves, están las convulsiones, los brotes psicóticos y los accidentes cardiovasculares derivados del repentino incremento del ritmo cardíaco.



A diferencia de la cocaína en rayas, el crack es consumido de manera inhalada, calentándolo y fumándose, normalmente con una pipa o un objeto similar.



El nombre de esta droga (crack) viene del sonido a crujido que se produce cuando es calentada.