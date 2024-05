Implementan nuevos sistema de recolección | El Territorio

sábado 18 de mayo de 2024 | 6:04hs.

Los recolectores juntarán sólo material reciclable.

Con el fin de aumentar la cantidad de material reciclado recolectado y al mismo tiempo generar la progresiva inclusión de recuperadores urbanos en programas Girsu, se inauguró un nuevo sistema de recolección diferenciada en el barrio Itaembé Guazú de Posadas.

En diálogo con El Territorio, el director de Economía Circular, Fernando Hancherek, comentó que “estos recuperadores urbanos no retiran de los domicilios ni basura, ni elementos voluminosos ni residuos voluminosos, como pueden ser cacharros, ramas y esas cosas. En este caso no es la función del recuperador retirar eso, lo que sí hace es facilitar que el vecino que no pueda acercarse a los puntos para la disposición en los contenedores sustentables pueda entregar en mano al recuperador. Ese beneficio buscamos con este nuevo sistema”.

La iniciativa busca promover la participación activa de los ciudadanos en la separación de residuos y el reciclaje. El nuevo sistema comprende la instalación de contenedores sustentables verdes en puntos estratégicos del barrio, como escuelas, polideportivos, supermercados, negocios, entre otros espacios.

La nueva disponibilidad de contenedores fijos, se complementará con un servicio de recolección de material reciclado puerta a puerta a cargo de Recuperadores Urbanos. Estos trabajadores recorrerán el barrio a bordo de “vehículos ecotorky” en horarios y días específicos para recolectar material reciclado directamente en los hogares. Este enfoque brinda la oportunidad de generar empleo y empoderar a los recuperadores urbanos como actores clave en el cuidado del medioambiente.