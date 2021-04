En Posadas hay más apertura; otras ciudades, con restricciones

sábado 10 de abril de 2021 | 6:04hs.

Ante la obligatoriedad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el presidente Alberto Fernández para frenar la segunda ola de contagio del coronavirus en el país, comenzaron algunas restricciones en algunos municipios de Misiones. Es el caso de Concepción de la Sierra y Puerto Esperanza, mientras en Posadas la Municipalidad vuelve al horario habitual no sólo para la atención al público en general, sino también, para la concurrencia de los agentes -cualquiera sea su régimen estatutario- a sus respectivos lugares de trabajo, con el fin de cumplimentar con las seis horas diarias de labor. Establece que, a partir del 19 de abril, la labor administrativa y de atención al público en general será de 7 a 19.



La resistencia

Como se explicó en la edición de ayer, hay tres departamentos de la provincia considerados por la Nación de alto riesgo epidemiológico, que deberían establecer medidas más duras, entre ellas suspensiones de actividades como son los casos de Guaraní, Apóstoles y Montecarlo. Sin embargo, aún siguen planteando resistencia y rechazo al DNU.



Respeto de la norma nacional, lo primero que se hizo fue la suspensión de la actividad de los cuatro casinos que operan en estos departamentos y que son administrados por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (Iplyc SE). “El cese lo dispuso mediante DNU la Nación y los casinos de esas zonas acatan la medida”, detalló a este matutino Héctor Rojas Decut. Efectivamente es lo que establece la norma nacional, al exigir a estos departamentos y municipios, “suspender actividades de casino, bingo, discotecas o cualquier salón de fiestas”. Como se sabe, las dos últimas actividades no estaban permitidas, además de exigirse la reducción a 10 en la cantidad de asistentes a eventos sociales o reuniones familiares (en Misiones estaba permitido 20 integrantes). Ello, además de establecer el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23 y prohibir la circulación entre las 0 y 6 de cada día.



Del mismo modo, de acuerdo a la norma en los lugares de alto riesgo, se debe prohibir la realización de la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de diez personas.



Todas estas restricciones deberían cumplirse en los tres departamentos citados de Misiones, Apóstoles, Guaraní y Montecarlo. En el primer caso, el citado departamento incluye a los municipios de Apóstoles, Azara, San José y Tres Capones. Se añade Montecarlo como ciudad de cabecera junto a Caraguatay y Puerto Piray y del mismo modo, El Soberbio y San Vicente, en el departamento Guaraní. Sin embargo, la mayoría no procedió a ningún cambio ante la confusión generada por la Nación.



Los intendentes

Como se indicó ayer los intendentes están en una disyuntiva. No reconocen el grado de gravedad planteado para sus municipios desde la Nación, al quedar catalogados como zona de riesgo y por lo cual se les exigen estas medidas preventivas.



Hasta ayer estas administraciones seguían evaluando cómo aplicar, como reiteró ayer la intendente de Apóstoles María Eugenia Safrán. Allí, únicamente se suspendieron por ahora la actividad en el casino pero por disposición del Iplyc. Lo mismo sucedió en San Vicente, donde el intendente planteó que no está de acuerdo en retroceder con cierre de actividades. Lo mismo reiteró ayer Roque Soboczinski y añadió que esperan alguna señal de la Provincia respecto de la medida nacional. En ese sentido, trascendió que se busca volver a recategorizar a los municipios, que podría complicar a Eldorado, donde sí están creciendo los casos.



El intendente de Piray, Jorge Lezcano, también expresó a El Territorio que toda medida que decidan aplicar debe ser de cumplimiento efectivo. Para consensuar, se reunió ayer con el foro local para ver qué medidas adoptarán en su municipio ante las restricciones impuestas por Nación.



El intendente de Montecarlo, Jorge Lovato también se mostró sorprendido que a esta comuna se lo incluya como zona de riesgo. Recordó que desde que comenzó la pandemia se hizo un solo parte diario con la cantidad de casos “y no coinciden los números” con los datos manejados por la Nación, dijo ayer en diálogo con Acá te lo Contamos de Radioactiva.

Concepción y Esperanza

Los municipios de Concepción y de Esperanza decidieron endurecer las medidas evitar la propagación de casos de coronavirus.



En la jornada de ayer se conoció la decisión del municipio de Concepción de la Sierra de suspender los eventos sociales, según lo dio a conocer el intendente Carlos Pernigotti. Resolvió “suspender, el desarrollo de actividades no esenciales de eventos sociales, culturales y de espectáculos en general, además de locales gastronómicos, bares, casinos y cualquier otro evento que signifique aglomeramiento de personas”. Esperanza tomó la decisión de prohibir la realización de todo evento cultural, artístico, recreativo, deportivo , social, bailable.



Pero exceptúa las actividades religiosas de hasta 40 personas, según la resolución 6/2021, surgida tras la reunión del comité municipal de crisis. Se permitirá el funcionamiento de bares, pubs, restaurantes y similares, tanto para consumo en el lugar como en la modalidad delivery o take away. También se permite fútbol de salón, padel, tenis, gimnasios, entre otras actividades.

