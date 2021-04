Confusión y muchas discrepancias en todo el país con las nuevas restricciones

sábado 10 de abril de 2021 | 6:05hs.

Las primeras 24 horas de vigencia de las nuevas restricciones que impuso el gobierno nacional en todo el país mostraron desconcierto en gran parte de la población, que se encuentra confundida porque aún hay muchas dudas sobre temas como la circulación nocturna, el uso del transporte público y lo que se puede o no hacer puertas adentro de un domicilio particular.



A la confusión social que ayer se notó en todo el país, donde en general, la gente siguió haciendo la misma rutina diaria que en días anteriores, se sumó a la decisión política de varias provincias y municipios que no coinciden con algunas de las medidas restrictivas y por lo tanto en esos distritos no se manifestaron grandes cambios.



Las nuevas restricciones que entraron en vigencia desde el primer minuto de ayer están contenidas en un decreto de necesidad y urgencia que elevó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y que fue publicado el jueves por la tarde en el Boletín Oficial de la Nación.



Pero sucedió que luego cada provincia y cada municipio tomó la letra de ese decreto y lo adaptó a su realidad local.



Todas las provincias manifestaron que respetarán lo que dispuso el decreto firmado por Fernández porque ese instrumento tiene fuerza legal en el territorio nacional. Pero en la práctica cada jurisdicción lo aplicó de acuerdo a sus necesidades en materia sanitaria, social y económica.



Por ejemplo en Córdoba durante los fines de semana se extendió hasta la una de la madrugada el horario de cierre de bares y restaurantes, que en el decreto nacional se establece a las 24 horas, y se decidió no cerrar los bingos, que seguirán funcionando en la provincia mediterránea.



En Mendoza se prohíbe la circulación desde las 0:30 hasta las 5:30 horas. El decreto nacional establece la restricción de circulación entre las 24 y las 6 horas.



La Pampa directamente anunció que no adhiere a ninguna de las nuevas restricciones y Chaco adhirió a todas las limitaciones menos al cierre de bingos y casinos.



Misiones

En ese contexto, fuentes oficiales del gobierno de Misiones explicaron que en la tierra colorada se seguirán respetando los protocolos y normativas que ya estaban en vigencia y que por el momento el gobierno que conduce Oscar Herrera Ahuad no estudia ningún tipo de limitación extra a las que ya rigen en la actualidad.



Seguidamente explicaron que eso no implica que si en algún lugar se llegara a detectar un aumento descontrolado de casos, se tomen medidas más severas, pero hasta este momento, insisten en que el número de casos diarios que se registran en la provincia está logrando ser contenido por el sistema de salud. De todas maneras, dos localidades ya adoptaron medidas más severas (ver En Posadas hay más apertura; otras ciudades, con restricciones).



Una cosa es Buenos Aires

La imagen que mostró algo diferente en la jornada de ayer es la presencia de control policial en las terminales de trenes y colectivos que conectan la ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. Allí se volvió a solicitar que los pasajeros mostraran la aplicación en sus celulares de que son trabajadores esenciales o exceptuados antes de abordar el transporte público. Esto generó largas filas en los horarios pico de entrada y salida laboral. Pero el resto de la geografía del país mostró ayer un paisaje igual a cualquier día.



El nuevo récord de 24.130 casos positivos de Covid19 de ayer certifica que estamos arriba de la segunda ola de infecciones que no para de crecer y que afecta a toda la región. Por lo tanto los cuidados personales y sociales son la clave para transitar el momento.



El decreto firmado por el presidente Fernández establece una serie de limitaciones muy generales para todo el país, que ya están interiorizadas en gran parte de la población y que son el distanciamiento entre las personas, el uso de tapaboca en espacios compartidos, higiene de manos, ventilación de ambientes, toser en el pliegue del codo, prohibición de circular para casos confirmados o estrechos y el cumplimiento de todos los protocolos que establezcan en cada lugar.



También establece la suspensión de viajes grupales de egresados, jubilados, de estudios o de competencia deportiva y la continuidad de las clases presenciales. Hasta acá no hay ningún tipo de divergencia entre las autoridades políticas que conducen los gobiernos de las provincias y la Nación.



Discrepancias

La discrepancia entre Nación y provincias surge a partir del mapa de evaluación de riesgo epidemiológico que determina tres tipos de regiones en el país: de alto, mediano y bajo riesgo.



En las zonas de alto riesgo, el decreto presidencial establece las medidas más duras que tienen que ver con la prohibición de circulación nocturna, el cierre de casinos, bingos y salones de fiesta, la suspensión de reuniones en los domicilios particulares y la limitación de 20 personas para las reuniones en espacios públicos al aire libre.



Es que según explicaron desde las provincias, hay gobernadores e intendentes que no comulgan con ese tipo de restricciones y preferían en todo caso generar reglas de contención y de educación social que ayuden a la población a tomar más responsabilidad sobre sus acciones que no sean por la mera imposición legal.



Las discrepancias también estuvieron centradas en que algunos de los departamentos caracterizados como de alto riesgo, en las provincias no lo ven así. Esto sucedió en Misiones donde las autoridades locales no comparten la idea de calificar a los departamentos de Apóstoles, Montecarlo y Guaraní como de alto riesgo. “Es fácil publicar algo en Buenos Aires y difícil de ejecutar es lugares como el nuestro en Montecarlo”, dijo el intendente Jorge Lovato. En igual sintonía se expresaron otros intendentes.



Desde Nación responden que esa inclusión está justificada en el aumento de la razón y la incidencia que son las variables que monitorean desde Buenos Aires.

En Posadas hay más apertura; otras ciudades, con restricciones