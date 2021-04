Recuperados ya pueden donar plasma en Oberá

sábado 10 de abril de 2021 | 6:04hs.

En pleno tránsito de la segunda ola, en todo el país las autoridades sanitarias buscan reforzar la donación voluntaria de plasma de pacientes recuperados de coronavirus, tras comprobarse que este componente de la sangre transfundida a pacientes que están cursando la enfermedad en forma leve o moderada -si tiene buena cantidad de anticuerpos y es administrada en forma temprana- puede evitar que el cuadro se agrave.



Misiones no escapa a esa necesidad para sus pacientes internados y en función de eso, el Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos de la provincia lleva adelante constantemente, en varias localidades, campañas de donación para la que es necesario una logística importante debido a que los equipos que se utilizan son trasladados desde Posadas hasta el hospital donde deciden hacer base.



Pero al menos en la zona Centro tanto movimiento ya no será necesario puesto que el Hospital Samic de Oberá puso en funcionamiento ayer su propio equipo separador de células que estará a cargo de profesionales de la institución y activo, desde ahora, durante toda la semana para convalecientes o no, que quieran donar plasma y sangre.



“Es un equipo sofisticado para la extracción de plasma, en este caso de pacientes recuperados de coronavirus que es lo que se necesita por el contexto, pero no es sólo eso porque también separa plaquetas, glóbulos rojos, blancos y otros multicomponentes, en un mismo proceso”, detalló el director del Samic, Héctor González. Se trata de un separador celular de última generación a través del procedimiento de aféresis, que -explicó- consiste en conectar por vía venosa a través de uno o dos accesos al donante o al paciente a la máquina, mediante un equipo de bolsas y tubos de recolección estériles.



El proceso dura entre 60 y 120 minutos, y la cantidad de plasma (o glóbulos rojos, blancos o plaquetas) obtenida depende de las características físicas del donante. “El equipo se va a quedar en el hospital como elemento de trabajo, ya sea para extraer plasma de quienes voluntariamente se acerquen a donar después de haber tenido Covid-19, o para las personas que quieran donar plasma sin haber tenido dicha enfermedad, sangre, plaquetas”, agregó González.



Ayer dos personas se acercaron a donar plasma. El banco de sangre del Samic de Oberá está abierto de 7 a 17, todos los días.