Se abre el telón en Santa Inés

sábado 10 de abril de 2021 | 6:01hs.

Finalmente el día llegó. Esta tarde, desde las 16 y con arbitraje de Francisco Acosta (Santiago del Estero), Crucero recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú en el estreno absoluto en el torneo Federal A.



Pasó casi un año sin actividad oficial para el Colectivero después del parate a mitad del 2020. El plantel fue desmantelado y vuelto a armar bajo la conducción de Carlos Marczuk, quien en la previa se mostró satisfecho por la pretemporada y las victorias hilvanadas en amistosos sobre rivales directos.



El equipo misionero integra la zona B junto a otros 14 equipos. Solamente el mejor accederá a la final por el primer ascenso, que será ante el ganador de la zona A. Del segundo al octavo puesto se clasificarán para una eliminatoria por el otro boleto a la segunda categoría del fútbol argentino.



En total el torneo contará con 30 fechas en la fase de grupos, por lo que la actividad está garantizada para gran parte de este 2021, con partidos de ida y vuelta.



El regreso de la competencia tendrá tintes particulares debido a la pandemia. Por ejemplo, además de jugarse a puertas cerradas, tanto el ingreso para la prensa como la delegación de cada equipo al estadio Andrés Guacurarí será por cupo limitado, tal como exige el protocolo de AFA.



Bien aceitado

Con un plantel plagado de jóvenes, canteranos, pero con la presencia de experimentados en cada sector del campo, Crucero sin dudas pretende ser uno de los animadores.



Además de mantener la base, Marczuk tuvo el tiempo necesario para plasmar su sello: un equipo con mucho juego por bajo, explosión de los laterales y presión ofensiva. Además se preocupó en armar la defensa y darle recambio a la zaga central, sector que para el cuerpo técnico es clave.



La solidez del arquero Guillermo Bachke y el binomio Esteban Valenzuela-Lucas Navarro en defensa se suma a las proyecciones de Alejandro Pérez y Héctor Millán por los laterales, las buenas arremetidas de Rodrigo Cerdan y Pablo Motta en zona de creación y la solidez en la ofensiva con Cristian Campozano y Axel Vallejos como los caudillos definidores.



Esta será la base del once inicial del Colectivero que todavía no está confirmada, pero que Marczuk entiende como acertada, sabiendo que tanto el defensor Rodrigo Acosta Ferreira como el delantero Álvaro Klusener, las dos últimas incorporaciones, no serán de la contienda por no estar en óptimas condiciones físicas.



Respecto a Juventud Unida hay que destacar su experiencia en la categoría, además de llegar con buen rodaje de amistosos a cuesta. El técnico Norberto Acosta apostará un clásico 4-4-2 para intentar cosechar los tres puntos en Santa Inés.

Opiniones

“Hoy tenemos materia prima de Misiones en un 80% y estamos convencidos de que vamos a realizar un gran torneo, todos los días trabajamos para eso. Tenemos un gran grupo humano de jugadores que van a dejar todo para volver a buscar esa identidad para que el fútbol misionero regrese a los primeros planos”

Carlos Marczuk

DT de Crucero

“Estoy ilusionado, con muchísimo entusiasmo sabiendo que vamos a volver a competir, que tenemos un grupo de muchos jóvenes pero con el hambre de gloria suficiente para enfrentar cada desafío como si fuera el último. Me siento muy cómodo, con muchas ganas de acompañar y aportar mi sacrificio para el obtener el éxito”

Pablo Motta

Capitán de Crucero