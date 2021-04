Montecarlo seguirá sin restricciones en la espera de novedades de la Provincia

viernes 09 de abril de 2021 | 10:01hs.

El gobierno nacional decretó nuevas restricciones con el fin de disminuir la cantidad de contagios de coronavirus que existen a nivel país.

En Misiones las zonas consideradas como Alto Riesgo Epidemiológico son El Soberbio, San Vicente, Apóstoles y Montecarlo.

Jorge Lobato, intendente de la localidad de Montecarlo, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y destacó: “En principio desconocemos de dónde sale la información por la cual el gobierno nacional incluye a Montecarlo como zona de alto riesgo”.

“Cuando comenzamos la pandemia, hubo un único registro que lo maneja la Provincia con Salud Pública y el Ministerio de Gobierno y en ese parte no coincide los datos que relaciona a Montecarlo con los datos de Nación pero somos claros que no vamos a bajar los brazos para que siga siendo un municipio con pocos casos, no aumentan pero no somos ajeno a lo que pasa en el resto de la provincia”, acentuó.

Lobato además destacó que Montecarlo siempre ha adherido de forma unánime a todas las disposiciones y que se trabajará de la misma manera, “esperando que la provincia tome decisiones, pero me parece que no van a haber cambios y si no los hay es difícil que el municipio adhiera”

“Siempre estamos lejos de lo que pasa en Buenos Aires, porque estamos en el interior de la provincia pero si esa orden llega desde allá y podemos hacer uso de las fuerzas nacionales lo vamos a aplicar”, aclaró.

Finalmente destacó que está agradecido por el trabajo que se realizó en el municipio, “vamos a esperar las novedades y convocaremos al Comité de Crisis para ver qué decisión tomar. Hoy estuve reunido con el Departamento Ejecutivo y después se convocará a otra reunión para determinar las medidas”.

Prohibiciones que dispuso la Nación en zonas de más riesgo

Por lo dispuesto por la Nación en zonas consideradas de mayor riesgo, como los departamentos de Apóstoles, Montecarlo y Guaraní, como ocurre en varios puntos del país, deberán suspender las actividades sociales en domicilios particulares, como también evitar reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas.

Se les exige a estos municipios, suspender actividades de casino, bingo, discotecas o cualquier salón de fiestas.

Del mismo modo, de acuerdo a lo que dispuso la Nación se debe prohibir la realización de la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de diez personas.

Ello, además de establecer el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23.

Según el decreto de necesidad y urgencia (DNU) se debe prohibir la circulación entre las 0 y 6 de cada día.

Según las jurisdicciones, las autoridades podrán sólo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar.

Además cada jurisdicción deberá implementar estrategias específicas y adaptadas a la realidad local en relación con la prevención, atención, monitoreo y control de su situación epidemiológica y deberá identificar las actividades de alto riesgo, según la evaluación de riesgos en el ámbito regional correspondiente.

Asimismo, resulta fundamental el control por parte de las jurisdicciones del cumplimento de las medidas definidas y de aquellas implementadas específicamente en cada jurisdicción.