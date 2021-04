Instan a diversificar huertas y aprovechar cultivos todo el año

sábado 03 de abril de 2021 | 6:04hs.

Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) se recordó que a través del programa Pro Huerta se insta a los productores tanto rurales como urbanos a diversificar y asociar cultivos. Aprovechando tanto en verano y primavera, como en otoño e invierno la variedad de especies para sembrar durante todo el año. Sobre la posibilidad de intercalar cultivos el ingeniero agrónomo Miltón Roses, del Instituto de Tecnología Agropecuaria (Inta), recordó las variedades de semillas que se entregan y se pueden ir aprovechando durante todo el año.



“El Pro Huerta entrega semillas aptas para sembrar en las dos campañas, en otoño e invierno y en primavera verano. Algunas hortalizas son diferentes o similares. O de la misma especie pero de otra variedad que está más adaptada a una estación del año”, comentó en diálogo con El Territorio.



Detalló que “cada semilla que le entregamos al productor es para plantar durante esa temporada, las semillas que vienen ahora son para sembrar durante todo otoño e invierno. Pero esas semillas no se siembran todas de una sola vez”. Explicó que desde el organismo técnico, junto con otras entidades, se promueve una siembra planificada y asocitiva de especies, para aprovechar un crecimiento conjunto en la temporada del año en que pueden crecer juntas. “Se hace una siembra planificada. Es decir se siembra un poquito, lo que puede consumir la familia o puede llegar a vender. Después vas sembrando otro poquito semanas más tarde para ir teniendo más producción, más adelante. Así habrá plantas que estarán listas para cosechar y después otras que irán saliendo semanas más tarde, para aprovecharse mejor. A esto llamamos planificar la siembra”, comentó. Dijo además que “durante toda la campaña se va haciendo diferente cantidad de siembra, por ejemplo si se tiene lechuga, se planta una cucharadita ahora, luego dentro de 20 días se planta otro poco y así sucesivamente”.



Se recordó que en la entrega de los paquetes con las semillas se recuerda las especies que vienen y el tiempo para ser sembradas. “Nosotros trabajamos con diversidad de plantas, por eso le entregamos a los productores rurales unas catorce especies más o menos y a los urbanos entre 10 y 12, es para sembrarlas todas en esta temporada”.



Asociar y aprovechar la variedad

Roses detalló que entre los consejos que promueven entre los productores, es que hagan un cultivo asociado, que tiene muchos beneficios.



“Nuestra forma de enseñar a plantar es tener las especies asociadas o mezcladas. Generalmente se puede asociar todo tipo de verdura, lo que conviene más tener en cuenta es que no sean de la misma familia por ejemplo: zapallo y sandías deben estar separados porque tienen las mismas plagas y enfermedades. O un tomate y un pimiento, que son de la misma familia”.



Remarcó que en las charlas con los agricultores “les explicamos que pueden tener una línea de una verdura, otra línea de otra verdura. Y si en el cantero tenés 6 líneas tenés 6 verduras diferentes, esa es la forma de sembrar asociado con biodiversidad y que no compiten por nutrientes, así que hay mayor control”, indicó.



Días atrás la familia Montero, en San Pedro, mostró su huerta muy diversificada y comentó que la horticultura es en sí una actividad complementaria a la cría de pollos que realizan.



Entre algunos cultivos se mostraron lechugas, verdeos, maíz, mandioca, junto a otras hortalizas que fueron ganando terreno como las berenjenas.



Valoraron que con la entrega de semillas a través del Pro Huerta, pueden aprovechar variedad de plantas y tener alternativas tanto para consumo propio como para ser ofrecidas en venta.

Más variedad y mejor protegida del clima

Años atrás desde organismos técnicos se explicó a este medio que con la gran demanda de huertas (anterior a la pandemia) se fueron cambiando estrategias para obtener mayores beneficios en espacios más pequeños. Entre las nuevas tendencias se destacó la asociación de cultivos dentro de un mismo cantero para permitir un trabajo constante de la tierra. “El cantero queda y sólo se van renovando las plantas. Se sacan algunas pero quedan otras”, se explicó. Se valoró que con el sistema se favorece el control de plagas, se evitan problemas nutricionales, no hay competencia entre plantas de la misma especie, entre otros beneficios. Se apuntó además la conveniencia de protegar a las hortalizas con el “mantillo”, hecho con pasto seco para evitar las bajas temperaturas.