Cambian exigencias para transferencias de vehículos

sábado 03 de abril de 2021 | 6:04hs.

El gobierno amplió el período de obligatoriedad para realizar la verificación física de los autos y motos, un trámite indispensable para las transferencias. La medida comenzará a regir desde el lunes. A partir de ese día también cambia la normativa referida a la cédula verde, que vuelve a tener un año de vigencia.



Este tipo de verificaciones forma parte de los numerosos trámites que acompañan la vida de un vehículo, pero nada tiene que ver con la más conocida Verificación Técnica Vehicular (VTV), que se realiza anualmente.



La verificación física es una revisión que se hace en cada vehículo para constatar que el número de motor, de chasis y tipo de automotor correspondan con lo especificado en la documentación de la unidad.



La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), organismo que depende del Ministerio de Justicia, dispuso que a partir del 5 de abril próximo será obligatorio verificar en los trámites de transferencias de automotores inscriptos inicialmente a partir del 1 de enero de 2001, y también en las de motovehículos de fabricación nacional inscriptos a partir del 1 de enero de 2004.



Las verificaciones físicas se efectúan en plantas que están a cargo de peritos de las distintas policías del país, autorizados por la DNRPA, que está facultada para verificar que los automotores no hayan sufrido cambios o adulteraciones en las partes que los conforman como tales.



Todas las medidas tomadas “están dirigidas a alcanzar, de manera más acabada, los estándares de seguridad jurídica que el Sistema Registral de Automotores debe brindarle a los ciudadanos y las ciudadanas”, señaló la titular de la DNRPA, María Doro Urquiza.



Por otra parte, el organismo recordó que también desde el lunes las Cédulas de Identificación de los Automotores y Motos, conocidas habitualmente como “Cédulas Verdes”, volverán a tener una vigencia de 1 año desde su expedición y no de 3, como había dispuesto en su momento el gobierno anterior.



Tal como se aclaró, la nueva medida dispone de un año de vigencia, luego se podrá renovar. Para ello, deberá solicitarse dentro de los 90 días posteriores a la fecha de vencimiento



Desde el gobierno señalaron que el pedido se realizará mediante el uso de Solicitud Tipo 02 o en forma digital. Al momento de la entrega se deberá llevar la cédula verde anterior.



“Resulta oportuno establecer el plazo de vigencia de 1 año para las Cédulas de Identificación del Automotor, tal como rigió por más de 10 años hasta la modificación; en virtud de robustecer la seguridad jurídica, otorgando claridad y transparencia tanto a la información procedente en los legajos de los dominios, como a la documentación que se les entrega a los usuarios”, expresó Doro Urquiza.



Se aclaró, en tanto que esta normativa no afectará los titulares del vehículo que tengan la cédula en su poder. En lo que respecta a cédulas azules no hay cambios.



Sobre las modificaciones, el gestor y mandatario, Miguel Ángel Ferraris, explicó a Radio Noticias algunos términos del vencimiento en relación a que desde el 5 de abril sólo puede usar un determinado vehículo el titular.



Detalló que “no puede ni el cónyuge, ni el primo, (la medida) es que para que no lo utilice más nadie” con lo cual mientras eso sucedía “lo usaba toda la familia, y se ahorraban dinero” en relación a que no tramitaban la tarjeta azul ya que cuesta 500 pesos.



No obstante, consideró que la alternativa es que se tramiten “tarjetas azules” para el resto de la familia.

Mayor control en la tenencia del rodado

Sobre los cambios a nivel local se consideró que favorecen al mejor control de los dueños efectivos de los vehículos. “Antes te podían comprar el auto y podían andar con la cédula del dueño anterior y el 08 en blanco. Ahora ni bien compren ya enseguida van a tener que hacer la transferencia, porque si le piden la cédula en un control y no está de acuerdo a las nuevas reglas, pueden labrar una multa”, comentó ayer una mandataria del automotor y calificó que los cambios son positivos. “Es mejor porque ahora todos van a tener que hacer obligatoriamente la transferencia rápido”. Vale recordar que la falta de estos trámites era un constante reclamo en el comercio de rodados.

Misiones lidera alza en patentamientos del país