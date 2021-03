Perfilan los ejes de crecimiento hacia la diversificación industrial

miércoles 31 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Durante la tarde de ayer, se llevó adelante una reunión de trabajo regional NEA de la Fundación Mediterránea. El encuentro se realizó de manera virtual y contó con las disertaciones de Gerardo Alonso Schwarz, investigador y jefe del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) NEA, y de Nicolás Trevisán, flamante ministro de Industria de Misiones como orador invitado.

En ese marco, se hizo referencia al escenario actual de Misiones respecto de la economía y producción, insistiendo en la necesidad de diversificar la industria, agregando no sólo valor a la materia prima sino también sofisticación y generando en consecuencia, nuevos puestos laborales de calidad en el sector privado.

Al iniciar el debate, que también contó con la participación de referentes productivos y empresarios misioneros, Alonso Schwarz se refirió a las proyecciones de crecimiento económico a partir del panorama que dejó la pandemia en los últimos meses y dijo que en Argentina se tardarán dos o tres años para llegar a los niveles de actividad que había en 2019.

Teniendo en cuenta esto, el economista llamó a pensar en el mediano y largo plazo, al tiempo que mostró la situación de Misiones, siendo una provincia con baja cantidad de puestos laborales privados registrados a nivel poblacional. “Actualmente tenemos nueve puestos de trabajo privados cada 100 habitantes. Estamos muy lejos del promedio nacional, que es de 14 empleos por cada 100 habitantes que es incluso muy poco”, explicó.

Por eso, “el desafío a largo plazo, de sostenibilidad, crecimiento y generación de puestos pasa por cambiar esta situación, por lo que planteamos la idea de la diversificación productiva, no sólo con agregado de valor sino con sofisticación”.

Perfil productivo

El economista relevó también los números en referencia a las exportaciones de la provincia y puntualizó en que “solamente se exportan doce productos registrados desde la provincia, mientras que Buenos Aires exporta 112 productos”.

“Esto significa que exportamos pocos productos y poco sofisticados. Después de 20 años de historia económica provincial, los grandes rubros siguen siendo los mismos (pasta celulósica, yerba, tabaco, té, madera). Las exportaciones pasaron de casi 300 millones a casi 400 millones de dólares, en 20 años solamente creció un tercio la facturación, un crecimiento muy modesto”, aseveró. En tanto, recordó que en el último año, las exportaciones de Misiones cayeron en un 9%.

Por su parte, el ministro Trevisán apuntó al perfil productivo de la provincia “que nos da un gran potencial de crecimiento”, aunque adujo que hay que “agregar combustible para que funcione la maquinaria, y tanto del Estado como del sector privado nos están faltando algunos pasos para ir concretando esta cuestión”.

“Muchas veces los empresarios te dicen que no están dispuestos a asumir el riesgo de hacer negocios en Argentina con lo que implica contratar más gente, tomar créditos, y eso es un problema porque nos encontramos muchas veces con empresarios que están al tope de su capacidad productiva pero no quieren crecer más, que no necesitan ni asistencia financiera ni ayuda, pero simplemente necesitan la tranquilidad de poder hacer negocios en un ambiente favorable”, determinó.

El funcionario mencionó que se busca que el sector privado sea un aliado de la sociedad, trabajando en conjunto con el Estado también. “Pero que el Estado deje de ser una piedra cuando queremos hacer algo, cuando queremos empezar a hacer investigación y desarrollo, donde tiene que ser un aliado estratégico y despejar la cancha para que el privado pueda crecer, ese rol del Estado parece tan obvio, pero que no lo es del lado público”, atestó.

Nombró asimismo el plan que vienen llevando adelante en Industria, que consta de un proceso de reorganización del Ministerio, con un enfoque en la asistencia al sector productivo provincial, para lo cual se definieron cuestiones básicas y fundamentales, con el foco en producir más, mejor y generar empleo, alineando las tareas a esos objetivos. Como un dato no menor, el ministro mencionó que la provincia tiene alrededor de 3.900 industrias registradas (exceptuando las panaderías), siendo el forestoindustrial el más grande de todos. “Queremos hacer políticas transversales para estudiar en profundidad cada uno de los sectores, para hacer cuestiones básicas que generen impacto en el corto plazo, que muchas veces ya habíamos dado por sentado y no era tan así”, dijo.

Trevisán recordó también el impulso que se le está dando a la aplicación tecnológica, que incluye a Silicon Misiones, Polo Tic y el nuevo Polo de Diseño que se está armando. “Esto tiene que ver con un apoyo directo al sector industrial, comercial y de servicios de Misiones. Ese nuevo desafío de hacer que la economía del conocimiento sea vendible y exportable va a tener vida en sí misma, pero este proyecto tecnológico, en principio, es para que los misioneros le saquemos el jugo a fondo, trabajando muy de cerca dando soporte”, resaltó.