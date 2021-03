Familiares insisten en que se investigue la muerte de joven con Covid que murió en menos de 24 horas

viernes 26 de marzo de 2021 | 12:11hs.

El parte epidemiológico de la jornada de ayer, jueves, detalló tres muertes por Covid-19, entre ellas la joven que Dio positivo en Centinela a la mañana y falleció a la noche.

Se trata de una agente del Servicio Penitenciario de 25 años que trabajaba en Cerro Azul y se trasladó a San José, su localidad de origen y donde vive su familia, para testearse y lo llamativo del caso es que no padecía comorbilidades, convirtiéndose así en la víctima mortal más joven de la pandemia en Misiones.

La muchacha, si bien tenía domicilio en San José, prestaba servicios en la Unidad Penitenciaria de Cerro Azul, donde alquilaba una habitación y vivía junto a sus dos hijos.

Una de sus familiares, tía en este caso, Nélida Melgarejo, dialogó con el programa Acá te lo Contamos y comentó cómo sucedieron los hechos, siempre según los padres de la joven.

“Ella es de San José pero trabajaba en la penitenciaría de Cerro Azul por lo que empezó a alquilar allá con sus hijos. El día viernes comenzó a sentirse mal, le dolía el pecho y fue a la guardia en Cerro Azul donde le dijeron que era una gripe y que tome paracetamol y la mandaron a la casa”, comenzó el relato.

A continuación Nélida destacó que ya en su casa, la mujer comenzó a sentirse peor, por lo que la mamá mandó un remis para su traslado a San José, “cuando llegó se fueron al puesto de Centinela donde se desvaneció, le reanimaron le hicieron el hisopado que dio positivo. Allí fue buscada por la ambulancia que llegó al hospital, le aplican un inyectable y le mandan a la casa para el aislamiento”.

“A medida que pasaron las horas se sentía peor, entonces vuelven a llamar al hospital y la doctora dijo que iba a revisarla en la casa pero fue la ambulancia con chofer y enfermera que le midieron el oxígeno y sus signos estaban bien”, refirió.

Desenlace fatal

La tía de la víctima por Covid-19 agregó que tras el chequeo, la enfermera se comunicó con la doctora que autorizó la aplicación de un inyectable, “fue un tranquilizante para que se relaje pero una vez que se va la ambulancia empezó a sentir que la garganta se le cerraba y convulsionó. Los padres piden la ambulancia y como tardaba pidieron a uno de los vecinos que los lleven en el auto particular para ir al hospital”.

“Allí la doctora le dice que le iban a trasladar a Alem sin acompañantes y desde ahí no se sabe que pasó. Mi sobrina por internet buscó un número del hospital de Alem y de la guardia le comunican con la doctora de San José y ella después de horas comunica que mi sobrina había fallecido por el camino”, detalló.

Los familiares ante la lamentable noticia comenzaron con los trámites con la funeraria, “desde la casa funeraria nos dijeron que la misma doctora contrató el servicio, retiró el cuerpo, confeccionó el acta de defunción por cuenta de ella y sin consentimiento de la familia y a las 2 se llevó el cuerpo al lugar”

“Cuando radicamos la denuncia, el juez pidió la autopsia y estamos en la espera de la entrega del cuerpo que encima será sin velatorio”, dijo.

Sin comorbilidades

La tía dolida dijo que la joven de 25 años no tenía comorbilidades y se sabe que se dio positivo y dudan de los inyectables que le fueron aplicados, “no hay medicamentos para la cura, nos suena raro la parte de los dos inyectables y que la doctora hizo todo sola los trámites en la funeraria”.

“Lo que queremos es que salga a la luz todo porque mucha gente padece en el hospital de San José, no es por nosotros porque a mi sobrina no la recuperamos más, ella dejó un nene de 3 y otro de 9 años y no es justo, es hora de que se sepa porque hacen lo que quieren”, exclamó.

Finalmente mencionó que, “en este momento no existe nada que pueda consolarnos pero por lo menos queremos evitar que le ocurra a otra persona algo similar, es algo muy feo”.

