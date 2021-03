Estudiantes y padres exigen que se habiliten las clases presenciales en Puerto Leoni

En las instalaciones del BOP 25 de Puerto Leoni se congregaron padres y estudiantes para solicitar a las autoridades que habiliten las clases presenciales porque desean asistir al establecimiento educativo.

La institución cuenta con los cursos de primero a quinto de la secundaria y la cantidad de matriculados son apropiadamente 120 alumnos.

"Se está negando la vuelta a clases sin un motivo específico, argumentan que los baños no están en condiciones pero somos pocos alumnos, bien que podemos volver a las aulas", expresó una de las estudiantes de cuarto año.

En ese contexto comentaron que muchos docentes están sacando licencia y no designan suplentes, motivo por el cuál el dictado de algunas materias no se realiza.

Sostuvieron que hay algunos que no pudieron ser revinculados y les costó la virtualidad el año pasado sin tener una buena conectividad a internet o no disponían de una computadora o celular para cursar las materias, por ello solicitan poder retornar al aula, tanto alumnos que no pudieron concluir sus estudios el año pasado como aquellos que arrancaron el secundario en el presente ciclo lectivo.