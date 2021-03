Ya evalúan a familias de otras provincias para la adopción de los 4 hermanos

jueves 25 de marzo de 2021 | 6:06hs.

Desde 2017, la provincia adhiere al programa Buscamos Familias, que consiste en convocatorias públicas a nivel nacional para adoptar a niños o adolescentes que hayan sido declarados en estado de adoptabilidad y viven en hogares convivenciales. La convocatoria más reciente fue el 20 de marzo teniendo en el centro de la escena a cuatro hermanos de 6, 8, 12 y 17 años y su perro, que están alojados hace un año en un hogar de Montecarlo, aunque son oriundos de Eldorado.

La medida fue dada a conocer por el Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (Ruaam) dado que ya se agotaron las búsquedas de adoptantes en la provincia. Es así que el sistema judicial se vale de determinados recursos para darle calidad de vida a niños cuyos derechos fueron vulnerados.

“Lo hicimos de esta manera porque este grupo de hermanos ya pasó por todo el proceso legal adoptivo en Misiones y no fue posible encontrar una familia misionera que se encuentre inscripta para la adopción de manera conjunta. Sí tuvimos solicitudes que pidieron la separación pero estamos hablando que la más chica tiene 6 años con un hermano de 8 y en este caso no es posible porque no quieren separarse y esto fue recogido por la jueza y eso nos notifica la imposibilidad de separarlos”, explicó Claudia Galeano, titular del Ruaam, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

“Estamos trabajando con otros registros para que familias que se encuentran inscriptas puedan acceder a este caso en particular y además desde ayer trabajamos con entrevistas para articular con los demás registros para los formularios y ver si se encuentran en condiciones de adoptar”, acentuó.

“El trabajo es de registro a registro”, insistió Galeano haciendo referencia al alcance nacional del llamado y por ende la labor interjurisdiccional. “Se está evaluando a familias inscriptas en registros de otras provincias, para ver si están aptas para tener a estos cuatro hermanitos más su perrito”, acotó.

El informe del registro de aspirantes a la adopción es detallado y se estima que esa evaluación demanda quince días. Es, finalmete, la Justicia de Familia la que decide o selecciona a la familia adoptante en función de la evaluación de los registros.

Adopciones múltiples

“Las convocatorias públicas nacionales son en busca de familias que estén en condición de ser adoptantes. Este caso es una búsqueda de familia mediante un proceso de convocatoria pública en el que aunque la familia no se encuentre inscripta puede pedir que sean incorporadas al registro de adopciones y van a ser evaluadas para poder acceder a la vinculación adoptiva”, sostuvo.

Galeano señaló que los casos de adopciones múltiples - más de dos hermanos-, son más frecuentes que lo que la comunidad se imagina: “Tuvimos la posibilidad en Eldorado de la adopción de seis hermanos, la familia lo quiso así y ya tienen el DNI con el cambio de filiación y estamos felices”.

“A veces esta posibilidad de convocatoria pública es la última oportunidad de estos niños de lograr esta parentalidad adoptiva y es así que trabajamos en red con otras provincias para articular la red federal de registros, hay que agotar la posibilidad de las familias misioneras y después buscar en otras jurisdicciones”, detalló.

“En este momento hay otros tres hermanos en situación de convocatoria pública que tienen entre 11 y 17, dos varones y una niña que quieren ser adoptados y también están en vigencia. Por otra parte tenemos la posibilidad que dar en adopción a otros seis hermanitos de 4 a 15”, remarcó. Este últumo grupo de hermanos se encuentra en Posadas y mediante entrevistas manifestó que no desea separarse.

La titular del Ruaam recordó que “en convocatorias públicas en 2019 hubo 39 casos, en 2020 se llegó a tener 18 y actualmente estamos hablando de trece con aproximádamente 20 niños. Cuando llegamos al proceso de convocatoria estamos hablando de casos difíciles y a los que lamentablemente no pudimos dar respuestas”, Destacó además que el proceso de adopción ya no es tan burocrático como se piensa y no requiere de mucho dinero, “no es así porque el Registro pone en disposición de la familia de acceder a este servicio para informarles de cuáles son las cuestiones que deben tener presente y el acompañamiento constante que nunca paró pese a la pandemia”.



En cifras

13

Expedientes de convocatorias para adopciones múltiples acumula este año Misiones; en 2020 fueron 16 y en 2019, 39 casos.



Dónde consultar

El Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (Ruaam), teléfonos fijos (0376) 44436169 – (0376) 4446416 a los internos 102/103/108 de lunes a viernes de 8 a 12.

Y/o a los correos: adopció[email protected] /[email protected]

Nota relacinada

Sólo el 14% de los niños en estado de adoptabilidad