El gobierno busca desalentar los viajes al exterior y evalúa reforzar la seguridad en las fronteras

lunes 22 de marzo de 2021 | 18:32hs.

Ministros y funcionarios de las carteras nacionales de Interior, Salud, Transporte y Seguridad compartieron hoy una videoconferencia con diez gobernadores para evaluar el ingreso y egreso de personas al territorio nacional y el potencial refuerzo del control de la circulación en lugares no habilitados por migraciones.



El encuentro virtual fue encabezado por los ministros Eduardo "Wado" de Pedro, Mario Meoni y Sabina Frederic, acompañados por el secretario de Interior, José Lepere; la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano y la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, entre otros.



Según confirmaron a Télam fuentes gubernamentales, en la reunión se barajaron diversas medidas y hubo consenso en desalentar la salida de argentinos al exterior por motivos que no sean de carácter urgente.



Se analizó establecer un control más estricto de las fronteras para evitar el tránsito no habilitado, con un refuerzo de las dotaciones de fuerzas de seguridad y con especial atención por la situación epidemiológica en los límites con Brasil, Paraguay y Bolivia.



Si bien el 70 por ciento de los argentinos que vuelven al país residen en Ciudad y provincia de Buenos Aires, se evaluó la funcionalidad de "corredores seguros" para el reingreso al país y se señaló la necesidad de que las jurisdicciones controlen el cumplimiento de la cuarentena obligatoria de esas personas.



En ese sentido, se valoró el aporte que pueden realizar diversas ONGs internacionales con experiencia en el tema y se recordó que por más que las pruebas den negativas, la única manera segura 100% sigue siendo cumplir con los 7 días de aislamiento.



Además, se planteó como prioridad declarar como esencial al personal de distintas aéreas que cumple funciones relacionadas con el control de fronteras para apurar su vacunación contra la Covid-19.



Asimismo, se informó que se está realizando un ordenamiento de vuelos "para garantizar la vuelta de argentinos del exterior de forma ordenada y segura" y se plantearon "algunas medidas extra" para los transportistas.



Según explicaron a Télam fuentes gubernamentales, la dinámica de la situación sanitaria hace que, "así como en el verano el tema era la nocturnidad", hoy el foco "tenga que ser puesto sobre los argentinos que salen al exterior y vuelven".



"Hay que preguntarse por qué, en medio de la situación actual, hay casi 30 mil argentinos que están en el exterior, gente que -en su mayoría- no está haciendo un viaje esencial", comentó un destacado vocero a la prensa acreditada.



Luego de esta reunión se deberá aguardar si estas medidas merecen o no un decreto presidencial o pueden ser concretadas con resoluciones parciales de organismos pertinentes, explicaron los funcionarios.



Desde diciembre del año pasado, solo pueden ingresar al país argentinos, residentes o personal esencial, mientras que continúa habilitado el comercio internacional con los países limítrofes.



Hoy, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reafirmó la decisión del Gobierno de "trabajar con más controles" en los pasos fronterizos del país, en articulación "con las jurisdicciones provinciales" y advirtió sobre los "riesgos" de viajar a países con "circulación de nuevas cepas".



"El Gobierno viene trabajando con los ministros de Salud de todas las provincias en el Consejo Federal y también en distintas medidas de control, para que se cumplan los aislamiento y los protocolos de los que vuelven de viaje de lugares con alto riesgo, y buscamos continuar alertando sobre eso", dijo Cafiero esta mañana en diálogo con FM Delta.



En ese sentido, recordó que actualmente "solo se permiten los viajes de argentinos o residentes en el país" y adelantó que, con la existencia de nuevas cepas y con la eventual llegada de una próxima ola de contagios, "lo que se busca es advertir sobre los riesgos que tiene hoy ir a un país con circulación comunitaria y con circulación sostenida de nuevas cepas".



En ese aspecto, Cafiero apuntó que "las entradas que tiene hoy el país son por Ezeiza" porque "el resto de las fronteras están cerradas desde el 24 de diciembre, producto de ese pico que hubo a fin de año", en tanto recordó que "el turismo extranjero está cerrado también".



"Es nuestra responsabilidad seguir advirtiendo sobre los riesgos que implican los viajes "al exterior", insistió el jefe de ministros.



"El aprendizaje es que, si efectivamente llevamos adelante los protocolos y somos estrictos y entre todos nos cuidamos y mantenemos la distancia y no estamos aglomerados, si se respeta eso hemos visto como las actividades económicas se fueron desarrollando sin mayores problemáticas y ahora vemos también las aulas" con alumnos, apuntó.



Según registros de la Dirección Nacional de Migraciones, en la actualidad hay alrededor de 27 mil argentinos en el exterior y hasta la fecha no hay "varados", sino que están regresando con normalidad y, en algunos casos puntuales, hay reprogramaciones de vuelos para la misma jornada o en días posteriores, a raíz de la disminución gradual de vuelos, en el marco de las medidas adoptadas la semana pasada.



En relación con los estudiantes que se encuentran en Cancún, México, "no están varados", remarcaron fuentes del Ministerio del Interior y explicaron que se trata de personas con Covid, que deben permanecer en el lugar hasta recibir el alta médica, ya que ni las normas internacionales, ni las políticas de las aerolíneas y tampoco las medidas sanitarias de la Argentina permiten que viajen pasajeros con coronavirus.



Las provincias son las responsables de realizar los controles de cumplimiento de cuarentena en cada jurisdicción y, debido a que el resultado negativo de los test no garantiza en un 100 por ciento que no estén cursando un contagio, sigue siendo obligatorio realizar el aislamiento de siete días cuando se regresa del exterior.