Plazos fijos registraron en febrero otra suba consecutiva

lunes 08 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Los depósitos a plazo fijo concluyeron con balance positivo en febrero. Es que de acuerdo con un informe de la consultora First Capital Group, los depósitos en moneda nacional en el sector privado crecieron un 2,6 por ciento con respecto a enero y representaron un aumento de 136,6 mil millones de pesos.



En comparación con febrero del año pasado, hubo una evolución alcista del 70 por ciento al cerrar el mes con montos que ascendieron a los 5,3 billones de pesos, consignaron en el reporte privado.



De esta manera, los depósitos en pesos volvieron a registrar un aumento, tendencia que viene registrándose en los últimos meses, sobre todo entre diciembre del año pasado y enero de 2021.



“El 80 por ciento del incremento mensual de los depósitos en pesos estuvo explicado por el crecimiento en los depósitos a plazo fijo tradicionales, que mostraron una variación positiva del 5 por ciento, continuando el crecimiento en términos reales en los últimos meses”, manifestó Cristian Traut, gerente de First Capital Group.



Y acotó: “Dentro de este segmento, se observó un mayor dinamismo en los estratos de mayores montos”.



En el detalle, precisaron que dentro del segmento de depósitos en moneda nacional, los plazos fijos con opción de cancelación anticipada aumentaron 12,7 por ciento respecto a enero, representaron un total de 37,7 mil millones de pesos, y se cerró el mes en 334,9 mil millones de pesos, monto que representó un crecimiento del 318 por ciento en comparación con febrero de 2020.



“Se destaca una variación mensual positiva en las colocaciones a plazo tradicionales en pesos del sector mayorista, es decir de mayores de un millón de pesos, en 102.795 millones de pesos, un aumento nominal de 7,1 por ciento frente a enero, creciendo 60 por ciento interanual”, añadieron en el informe que se publicó ayer.



Luego, agregaron: “Las colocaciones a plazo tradicionales menores a un millón de pesos sólo aumentaron 0,7 por ciento, es decir, 4,7 mil millones de pesos, en términos nominales respecto a enero, subiendo así 33 por ciento interanual”.



Sobre los depósitos UVA en el sector privado, durante febrero se mostró una aceleración y acumuló tres meses consecutivos de crecimiento.



En el mes, aumentaron 23,5 por ciento (12.377 millones de pesos), concluyendo febrero en 64.953 millones de pesos.



“Los depósitos transaccionales mostraron un desempeño dispar. Las cuentas corrientes aumentaron sólo 3,6 mil millones de pesos, marcando una variación mensual del 0,3 por ciento y del 73 por ciento interanual”.



“Por su parte, las cajas de ahorro crecieron 1,5 mil millones de pesos, que significó una suba del 0,1 por ciento mensual y del 63 por ciento interanual”, señalaron desde la gerencia de la consultora privada.



Otro de los puntos analizados desde First Capital Group fueron los depósitos en dólares del sector privado.



En este sentido, los depósitos se estabilizaron y mantuvieron a los mismos niveles que enero, es decir, en 15.664 millones de dólares.



En términos interanuales, representó una disminución del 15,6 por ciento.



“Los depósitos a plazo fijo en dólares disminuyeron 1,5 por ciento en febrero, de 57 millones de dólares en el mes, mientras que las cajas de ahorro en dólares tuvieron un aumento del 0,7 por ciento en el mes, es decir, fueron de 76 millones de dólares en comparación con enero de 2021”, cerraron el reporte.