Cambian de fechas de exámenes del calendario escolar

sábado 06 de marzo de 2021 | 6:05hs.

A pocos días de comenzar con el dictado de clases presenciales en Misiones, el Consejo General de Educación emitió una resolución a través de la cual se modificaron algunas fechas que habían sido pautadas el año pasado en el calendario escolar.

Se trata de la resolución 476, donde se considera que “se hace necesario modificar las fechas y actividades oportunamente establecidas adecuando las mismas a estos tiempos por la excepcionalidad que representa la pandemia Covid-19”.

“El objetivo es facilitar la planificación, organización, e implementación de la tarea dentro del sistema educativo”, por lo que queda sin efecto la resolución anterior.

En primer lugar se fijó de manera oficial el inicio de clases para este 9 de marzo y con fecha de finalización el 17 de diciembre para el nivel inicial, primario y secundario. Mientras que para el nivel superior la fecha de inicio será la misma, el 22 de marzo, pero la finalización se modificó para el 10 de diciembre y no el 5 de noviembre.

En tanto, las nueve instancias de regularización administrativa y pedagógica de trayectorias escolares con libreta abierta para la terminalidad de y estudios y previas, cambiaron sus fechas previstas. Serán: el 22 de marzo, 19 de abril, 17 de mayo, 17 de junio, 26 de julio, 26 de agosto, 24 de septiembre, 25 de octubre y 25 de noviembre.

Por otro lado, el periodo de recuperatorio para el nivel primario y secundario será del 20 al 23 de diciembre. En tanto que el periodo de evaluaciones en invierno será del 26 de julio al 6 de agosto.

Para el nivel superior, las fechas de examen serán: del 22 de febrero al 19 de marzo; del 26 de julio al 6 de agosto y del 15 de noviembre al 10 de diciembre.

El cierre de actividades administrativas previsto para el 22 de diciembre, será el 23. Y en total, habrá 180 días de clases y no 184.

Vuelta a las aulas

Miguel Sedoff, ministro de Educación de la provincia de Misiones, dialogó con Radioactiva y destacó: “El regreso a la presencialidad es de todo el sistema educativo con todo lo protocolar, cada institución está conformando su protocolo porque es acorde a su realidad, algunas pueden volver a su totalidad con la presencialidad por el espacio que tienen y otras no”.

“La idea es regresar a la mayor presencialidad posible porque es lo que más se sintió en el 2020 porque la virtualidad no la sustituye. Son casi 400.000 los estudiantes que volverían a las aulas este martes, es un número importante porque es prácticamente 1 de cada 3 misioneros que vuelven al sistema”, detalló.

Además comentó que hay establecimientos que tienen un panorama más complejo que otros por las obras que no se han terminado “pero las clases comienzan el día martes para todo el sistema educativo ya sea virtual o presencial”.

“Es importante resaltar que ante un caso positivo las escuelas no cierran, sólo el aula donde estuvo el alumno y sus contactos estrechos, es por ello la importancia del distanciamiento, uso de alcohol, ya está todo organizado y se actúa a consecuencia. Es un protocolo bastante específico para ese cumplimiento pero tenemos que ser optimistas, la escuela no es un lugar de contagio y no debemos pensar que por abrirlas haya una explosión de casos, tenemos que volver a una presencialidad cuidada y eso debemos priorizar”, consideró.

Becas Progresar

En la jornada del jueves, en el Salón Oval del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se puso en funcionamiento la mesa provincial interinstitucional para acompañamiento en la gestión para los beneficiarios de las becas Progresar.

Al respecto, Miguel Sedoff, manifestó: “Hicimos ayer una mesa de las Becas Progresar porque la nueva impronta que tienen estas becas se relaciona con la extensión hacia otros beneficios para los que la reciban que se va a dar para: estudiantes terciarios, universitarios, otras para la finalización del secundario, cursos de formación profesional y otra especial para la carrera de enfermería, es interesante porque es una buena política de fomento para estudiantes que han quedado atrasados”.

“El tema del rendimiento académico por la emergencia es uno de los elementos que no se han tomado en cuenta y si se ha tomado en cuenta la continuidad y. En la provincia tenemos cerca de 17.000 beneficiarios y el desafío nuestro es al menos duplicar la cantidad de becados. Es una suma mensual que inicia en los 3.500 pesos que es de estímulo para el regreso al sistema”, concluyó.

Cómo queda el calendario escolar

Inicio de clases

Nivel inicial, primaria y secundaria: 9 de marzo

Nivel superior: 22 de marzo al 10 de diciembre 2021

Recuperatorios

Según la resolución las instancias de regularización serán: 22 de marzo, 19 de abril, 17 de mayo, 17 de junio, 26 de julio, 26 de agosto, 24 de septiembre, 25 de octubre y 25 de noviembre.

Receso de invierno

Desde el 12 hasta el 23 de julio de 2021

Capacitación docente

Proyecto educativo institucional: se contemplan dos jornadas.

Jornadas Institucionales de Trabajo y de Formación de Servicio 14 de abril, 3 de noviembre y 6 de diciembre.