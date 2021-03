“Recuperados se deben vacunar; es probable que se vuelvan a infectar”

viernes 05 de marzo de 2021 | 6:04hs.

Los investigadores no descartan la posibilidad de que una persona pueda contraer Covid-19 en dos ocasiones diferentes, la complejidad está en la “confirmación técnica”. No es suficiente, dos pruebas de PCR en un determinado intervalo de tiempo, requiere otro tipo de análisis.

Sobre ese punto reflexionó en diálogo con El Territorio Humberto Debat, virólogo e investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba, que el último año estuvo “poniéndole el hombro a la pandemia”.

Es miembro activo del Proyecto Argentino Interinstitucional (Pais) de genómica de Sars-CoV-2, desarrollado por el Consorcio Argentino de Genómica de Sars-CoV-2. El proyecto Pais es financiado por la Agencia Nacional de la Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Argentina; y desde fines del año pasado reforzó la orientación de su trabajo hacia la vigilancia genómica de variantes que pudieran estar circulando en Argentina y que tanto preocupan.

¿Conoce casos confirmados de reinfección de Covid en Argentina? Qué criterios deberían tenerse en cuenta para considerar una reinfección?

En este momento no hay ningún caso de reinfección confirmado en Argentina, eso no significa que no haya una gran cantidad de personas que hayan sufrido la enfermedad por intervalos de tiempo determinado que nos haría asumir que estas personas se han reinfectado.

El tema tiene que ver con la confirmación, para confirmar una reinfección tanto la muestra del primer hisopado que dio positivo como luego del intervalo de la convalecencia y con la segunda muestra que también volvió a dar positivo, siempre por PCR, deberían tomarse estas dos muestras, secuenciar los genomas de estas muestras y determinar que son significativamente diferentes.

Es decir de que la muestra uno difiera de la segunda muestra, con un número de mutaciones que nos de la certidumbre de que son eventos distintos y no un período de enfermedad persistente en el cual hubo una falta de síntomas por el período intermedio. Para tener una dimensión de lo difícil que es confirmar en términos técnicos una reinfección: en el mundo en este momento hay 63 casos confirmados con certeza de reinfección por coronavirus.

A los recuperados de Covid también se les recomienda vacunarse ¿significa que la persona puede volver a contraer la enfermedad?

Sí, a los recuperados de Covid se les recomienda vacunación porque es muy probable que estas personas vuelvan a infectarse y más en el contexto de nuevas variantes adonde empezamos a identificar evidencias de que este sería un proceso que podría ser por lo menos común. Hay estudios que tienen que ver con la utilización de suero de convaleciente, en casos de Manaos de lo que se llamó la primera ola de contagios en mayo, se utilizaron para neutralizar la primera variante que apareció a principios de noviembre y estos sueros no tuvieron la capacidad de neutralizar a ese virus. Es decir, que en la práctica, esas personas que ya tuvieron a enfermedad pueden reinfectarse luego de una cantidad de meses. Por no saber hasta qué medida el proceso de la enfermedad puede generar protección se recomienda la vacunación.

¿Qué protocolo de denuncia, tratamiento, seguimiento debería aplicarse en casos de reinfección ?

No hay un protocolo específico de reinfección, sólo que cualquier persona que vuelva a tener cualquier tipo de sintomatología asociado a Covid o que haya tenido contacto estrecho con personas que tuvieron un diagnóstico positivo de Covid, deben seguir exactamente el mismo protocolo. Aislamiento exhaustivo por un período de catorce días.

¿Hasta cuánto tiempo después una persona puede dar positivo al virus? En Misiones tenemos un caso de un paciente que estuvo 41 días aislado, lo testearon once veces. Recién en el último análisis negativizó el virus.

Las evidencias a veces difieren de las prácticas. En base a la literatura académica tenemos un grado de certidumbre extremadamente alto de que el período de contagio de una persona desde que inicia la sintomatología de Covis es hasta el día nueve y esto se basa en que en ningún lugar de planeta se ha podido aislar virus infectivo luego de los nueve días de sintomatología de un paciente.

Esto significa que independientemente de que los test de PCR puedan detectar RNA viral no hay ninguna evidencia de que ese RNA viral este asociado a partículas virales que tengan la capacidad de infectar a nuevas personas. Este es un hecho clave. Por supuesto eventualmente, si surge cualquier tipo de evidencia que indique que hay virus infectivo más allá del día nueve esto deberá ser replanteado.

¿Quiénes son los long-Covid?

Existe en la literatura a nivel mundial un gran número de pacientes que se los llama long-haulers o que tienen sintomatología de Covid por un largo período que puede expandirse por meses. Esto no tiene ninguna asociación directa con que estas personas sean contagiosas por meses, pero sí tiene que ver con alguna coyuntura de la persona en sí misma o cuestiones que todavía desconocemos. Un caso clave son los inmunodeprimidos, donde la respuesta inmune de estos pacientes no tiene la capacidad de restringir la replicación viral y por ende existe la posibilidad de que el virus siga replicándose en estas personas y es difícil que el ciclo de la enfermedad disminuya.

Al margen de los inmunodeprimidos, también tenemos sintomatología asociada a post Covid, personas que sufren de sintomatologías asociadas al daño que generó el período de infección que no necesariamente haya sido extenso. Hemos visto que algunos de los síntomas de largo plazo y muy típicos tienen que ver con la fatiga y los procesos de concentración. Es sintomatología típica de post Covid.

