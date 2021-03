Reinfección Covid: el virus permanece detectable o es un nuevo contagio

viernes 05 de marzo de 2021 | 6:04hs.

La pandemia de Covid-19 presenta nuevos retos pese a que ya transcurrió un año del primer caso detectado en el país. Desafíos no sólo en el diagnóstico y tratamiento, sino también en cuanto a la recuperación y el riesgo de reinfección. ¿Es posible que una persona recuperada de coronavirus vuelva a contagiarse de la enfermedad?

“Sí, una persona infectada con Sars-Cov-2 puede volver a infectarse. Hay casos de reinfección” responde a El Territorio Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), al tiempo que enumera una serie de estudios científicos que lo comprueban, entre los cuales se destaca la revista The Lancet y el artículo “Evidencia genómica para la reinfección con Sars-CoV-2: un caso de estudio”.

“La posibilidad de reinfección con Sars-CoV-2 no se entiende bien. Un hombre de 25 años que era residente del condado de Washoe, en el estado estadounidense de Nevada, presentó a las autoridades sanitarias en dos ocasiones síntomas de infección viral. El paciente tuvo dos pruebas positivas para el Sars-CoV-2, la primera el 18 de abril de 2020, y la segunda el 5 de junio de 2020, separadas por dos pruebas negativas realizadas durante el seguimiento en mayo de 2020. El análisis genómico mostró diferencias genéticamente significativas entre cada variante asociada con cada caso de infección. La segunda infección fue sintomáticamente más grave que la primera” describe en sus conclusiones el artículo Nevada Idea Network of Biomedical Research, y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales publicado en The Lancet.

Más allá de la bibliografía y las experiencias en otras partes del mundo, en Misiones se encendió la alerta tras la notificción de tres casos de recontagio en el Samic de Oberá. Su director, Héctor González, había manifestado días atrás que hubo tres personas reinfectadas.

No es una declaración frecuente, dado que escasean estadísticas oficiales en Argentina sobre cantidad de reinfectados, mientras que en el resto del planeta hay sólo 63 casos de reinfección confirmados. Entonces resulta inevitable el interrogante, ¿se trata realmente de una reinfección o bien, como argumentan los virólogos, el virus tiene la capacidad de permanecer detectable?

“Una paciente dio dos veces positivo la prueba PCR” ratificó el director del hospital obereño, al tiempo que aseguró que el caso fue notificado a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud.

Según la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, “más del 90% de los casos generan una respuesta inmune protectora entre los 10 y 21 días, aunque no se descarta que alguien pueda reinfectarse”.

Efectivamente la cartera sanitaria nacional no lo descarta, de hecho emitió un documento con “recomendaciones para el manejo de casos de reinfección y reexposición a Sars-CoV-2” y además recomienda la vacunación anticovid también en la población que haya padecido y superado la dolencia.

“En todo el mundo se han reportado casos con RT-PCR positiva para Sars-Cov-2, luego de la recuperación clínica de un episodio inicial y de la presencia de al menos dos test negativos por RT-PCR, durante el período de convalecencia. La controversia se genera alrededor de la posible interpretación de estos hallazgos: reflejan falsos negativos en la determinación molecular, reactivación viral desde reservorios aún no definidos ni caracterizados o episodios de reinfección. En los últimos meses, se han identificado casos de nuevas infecciones por Sars-Cov-2 en sujetos que documentaron un primer episodio de infección” detalla el escrito de Nación.

“Es importante tener en cuenta que la RT-PCR puede persistir detectable por un período de tiempo posterior a la infección (mediana de excreción= 20 días, máximo hasta 104 días), debido a la detección de fragmentos de ARN viral, inclusive, si el virus no es viable. La detección de material genético del virus con la técnica RT-PCR no es necesariamente sinónimo de infección activa” determina en las recomendaciones para casos de reinfección.

