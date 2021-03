Vacunación anticovid seguirá para personas de entre 50 y 59 años

martes 02 de marzo de 2021 | 6:05hs.

Con las nuevas partidas de vacunas anticovid se avanza en el Plan Estratégico de Vacunación. Los grupos convocados en cada etapa responden a las especificaciones y recomendaciones técnicas del Ministerio de Salud de la Nación (ver página 8: Vacunas según la edad). Argentina tiene hasta el momento tres proveedores: comenzó la inmunización con la rusa Sputnik V, luego se agregó la Covishield, -del Instituto Serum de la India, realizada con la tecnología de la británica AstraZeneca- y la última semana la china, Sinopharm.



El Ministerio de Salud Pública de Misiones confirmó que con la Sinopharm se comenzará a vacunar a personas de entre 50 y 59 años con comorbilidades no oncológicas. Es decir, aquellas que en su historial clínico figuren con antecedentes como hipertensión, obesidad o diabetes. De las 13.500 dosis que llegaron ayer, se destinarán 2 mil para este grupo etario, que deberá presentar certificado médico. Habrá diez puntos de vacunación en los municipios y la inscripción en el registro online está habilitada desde hoy.



“Se informará a través de la cuenta oficial del Gobierno de Misiones (Twitter-Facebook-Instagram), el inicio de la inscripción en el sitio web del Ministerio de Salud Pública en el siguiente link: https://salud.misiones.gob.ar/registro-vacunacion-covid-19/ o al link alternativo en caso de no poder ingresar en el anterior https://misionessalud.dirmod.com/” detalaron desde Salu Pública.



La provincia recibió ayer a la mañana 13.500 dosis de la vacuna china, de unas 24 mil que le corresponden por coeficiente poblacional, teniendo en cuenta que el lote completo es de un millón.



El domingo arribaron al aeropuerto Internacional de Ezeiza a bordo de un vuelo de línea de Air France KLM Cargo 96.000 dosis de la vacuna Sinopharm provenientes de Pekín, China. El jueves pasado habían llegado las primeras 904.000 dosis. Lo que totaliza 1.000.000 de dosis de esta vacuna.



“Ingresaron al sistema de frío del Centro de Logística de Central Argentino, 13.500 vacunas Sinopharm que serán destinadas para inmunizar al personal de salud, docentes, fuerzas de seguridad y grupo etario de entre 50 y 59 años inclusive con comorbilidades no oncológicas” ratificaron desde la cartera sanitaria en un comunicado.



En simultáneo, en Posadas se continúa con la vacunación a los adultos mayores de 65 años que recibieron sus turnos la semana pasada. En esos casos reciben la vacuna Covishield. En esa línea, se informa que para este grupo etario no se habilitó aún un nuevo llamado para solicitud de turnos, ya que la vacuna Sinopharm no está indicada para tal grupo. Se espera el ingreso de la vacuna Sputnik V en estos días.



“Es importante remarcar que la vacuna Sinopharm está recomendada para personas entre los 18 y 59 años (inclusive) independientemente del antecedente de haber padecido Covid-19”, señalaron desde la cartera sanitaria.

Distribución por grupo

13.500

Las 13.500 vacunas Sinopharm fueron designadas de la siguiente manera:

8.000

Cantidad de dosis será destinada para inmunizar a los docentes menores de 60 años.

2.000

Este número de dosis irá para el personal de salud (público-privado) menores de 60 años.

2.000

Para el grupo etario de 50 a 59 años inclusive con comorbilidades no oncológicos.

1.500

La cantidad de dosis para el personal de las fuerzas de seguridad menores de 60 años.

Puntos de vacunación habilitados desde mañana (grupo 50 y 59 años)