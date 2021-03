Colegios secundarios comenzaron con la etapa de adaptación

martes 02 de marzo de 2021 | 6:06hs.

Comenzó la cuenta regresiva para el retorno definitivo a las aulas. El calendario escolar se inició el 22 de febrero con la presentación del personal en los establecimientos educativos. Entre el miércoles y el viernes pasado se realizó la Semana Federal de Educación y desde ayer, algunos establecimientos comenzaron con un período de adaptación para sus alumnos y ensayo de protocolos.



Este es el caso del Instituto Superior Roque González, que esta semana abrió sus puertas para los alumnos que ingresan al primer año de secundaria y vienen de otros colegios con el objetivo de orientarlos en esta nueva etapa.



Radioactiva dialogó al respecto con el rector del colegio, el padre Juan Rajimón, quien brindó más detalles al respecto: “Como el primer año de secundaria ingresan muchos alumnos que vienen de otros establecimientos, para que ellos conozcan a la institución, los docentes y directivos, hace algunos años los convocamos una semana antes y ahí se les presenta un poco la propuesta educativa”, explicó.



Teniendo en cuenta que este año es especial debido a la pandemia de Covid-19, indicó que “los chicos están contentos, todos vinieron con sus barbijos y es una posibilidad para que nosotros podamos probar un poco el protocolo. Está funcionando bien”.



En relación al protocolo sanitario para la semana próxima, cuando comenzarán a asistir los alumnos de toda la institución, comentó que habrá distintas entradas habilitadas y por eso a cada familia se les enviará en el transcurso de la semana su horario de ingreso y la puerta que le corresponde al alumno. Además, al ingresar se supervisará que se respete el distanciamiento, se colocará alcohol en gel a cada chico y se les tomará la temperatura. Luego ingresarán directamente al curso que les corresponda.



“Vamos a trabajar con un sistema de alternancia para trabajar con un 50 por ciento todos los días. La alternancia es semana a semana y creo que esto va a ayudar para la organización familiar. Para los ingresantes sí estamos haciendo 100% de presencialidad y también para el nivel terciario, porque el espacio es bien amplio y los grupos son reducidos”, precisó.



Sobre los docentes, Rajimón expresó que “hay un buen espíritu, quieren volver al aula y están entusiasmados porque ellos también extrañan a los alumnos, tanta virtualidad cansa”. “El mejor protocolo es la toma de conciencia, desde la familia, cada docente, no pasa por el control sino la toma de conciencia propia de que me tengo que cuidar y tengo que cuidar al otro. Algunas dificultades vamos a tener y tenemos que aceptar que tenemos que resolver las cosas juntos”, cerró.



En otros municipios

El Instituto Canossiano “Nuestra Señora de la Salud” de Jardín América se prepara para el inicio de clases, así lo explicó la vicedirectora de la secundaria, Diana von Kreitmayr. “Esta semana los docentes se están revinculando con los alumnos que quedaron en proceso, o sea aquellos chicos que por diversas razones no llegaron a apropiarse de algunos contenidos desarrollados en una o más unidades curriculares”, detalló.



Y continuó: “Los estudiantes tienen tiempo durante los meses de marzo y abril para ir haciendo los trabajos que les propongan sus docentes mediante la promoción acompañada, eso significa que no se toman mesas de exámenes ni virtuales ni presenciales”.



Por otro lado, comentó que desde el 9 de marzo su institución retomará el dictado de clases presenciales bajo la modalidad mixta, es decir, combinando la enseñanza presencial con la no presencial, alternando por semana.



En cuanto al arranque de clases presenciales, en el Instituto Nuestra Señora de Itatí (Insi) de Capioví, Andrés Strieder, coordinador de la institución, comentó que esta semana arrancaron con la revinculación virtual y la semana próxima será el reencuentro en las aulas.



En Ruiz de Montoya, Elisabet Van de Velde, rectora del Instituto Línea Cuchilla, acotó: “No hacemos nivelación con los chicos. Tenemos en los planes esta semana dos días de concurrencia de tres horas de los alumnos de primer año de la secundaria para hacer un diagnóstico y observar el nivel de conocimientos con que inician”. La idea es ajustar las planificaciones de clases anuales al nivel con el que van a arrancar los chicos.



En el caso de la Escuela Especial N° 15 de Jardín América, la directora Mabel Cáceres expresó que se preparan con mucha expectativa y a la vez cierto temor.



La maestra contó que en la escuela trabajan seis docentes, una psicopedagoga, dos kinesiólogas, dos profesores de educación física y una de tecnología. "Se trabajará como siempre con los contenidos evitando el contacto, va a ser una prueba y error porque es algo nuevo y va a ser constantemente un arduo trabajo adaptarnos a la nueva realidad", contó.



Por su parte, el director de la Epet 33 de Puerto Libertad, Julio César Benítez, explicó que cuentan con una matrícula de 250 alumnos y a pocos días de comenzar las clases presenciales, la preocupación está puesta en que “no tenemos sanitarios acordes, y tenemos problemas con el agua”. Si bien indicó que ya recibieron la visita de autoridades, el problema aún no se solucionó.

Exámenes en Iguazú

En la localidad de Puerto Iguazú se llevan adelante desde ayer las mesas de examen correspondientes al mes de febrero. La mayoría de las escuelas secundarias optó por dividir las mesas. Una parte de los alumnos concurren al predio escolar, mientras que los demás rinden examen en forma virtual, tal como lo venían realizando el año pasado.



Las mesas de examen se extenderán durante toda la semana. Cabe destacar que ninguna escuela primaria tiene previsto comenzar el dictado de clases antes del 10 de marzo.

Con la información de

corresponsalías Jardín América, Puerto Iguazú y Puerto Libertad