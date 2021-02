El Norte argentino se hizo escuchar

domingo 28 de febrero de 2021 | 6:00hs.

El gobierno nacional quiere pasar la página del escándalo surgido por las vacunas suministradas a los amigos del poder, que hizo caer al ministro de Salud y a la imagen del ejecutivo. Pero la Argentina, ya se sabe, es un país de contradicciones. Tras lo sucedido, aumentó el nivel de información de los ciudadanos sobre el plan de inmunización. Un 72,9 por ciento sostiene estar muy informado sobre la vacuna y hoy la ciudadanía está más dispuesta a vacunarse que hace 30 días; es decir casi el 70 por ciento de los argentinos ahora están dispuestos a vacunarse, cuando en enero no llegaba al 50 por ciento. Todos estos son datos aportados en la encuesta publicada esta semana por Zuban Córdoba y Asociados, que a su vez concluye, que el 76 por ciento de los consultados estuvieron de acuerdo con la decisión de Alberto Fernández de remover a su ministro del cargo, aunque la mayoría no se mostraron sorprendidos por la existencia de las llamadas vacunaciones de privilegio, aunque se reparten en mitades iguales al ser consultados sobre si por sus funciones algunos políticos deben recibir la vacuna antes. De un lado están aquellos que dicen no estar nada de acuerdo y similar porcentaje planteando que están muy de acuerdo; lo mismo, con poco de acuerdo o algo de acuerdo. Los ejecutivos nacionales y provinciales deben fijar reglas claras de quienes son el personal estratégico para estar inmunizados rápidamente, con el objetivo de seguir brindando servicios a los ciudadanos. Desde la Nación, Carla Vizzotti firmo la resolución para empezar a dar claridad sobre el régimen de vacunación al personal estratégico.

En cuanto a las vacunas, se espera que marzo sea un mes bisagra en la cantidad de dosis que lleguen de diferentes laboratorios y latitudes para aumentar notoriamente la aplicación de las mismas. El jueves por la noche llegaron al país, casi un millón de dosis de China y ahora, se espera el mayor cargamento de Rusia, para ello viajaron dos aviones acondicionados de la aerolínea de bandera nacional. La flamante ministra, que se encuentra aislada por ser estar contagiada, confirmó que entre el lunes y martes llegarán nuevas dosis a la provincia. Esta vez serán 13.500 vacunas de Sinopharm.

Lo cierto es que la estrategia del gobierno nacional es revertir el descontento provocado por esta situación y apunta a aplicar más vacunas, que además sea un éxito el inicio de clases y se consolide el repunte de la economía. Pero no todos los planes salen como se elaboran o diseñan. Por ello, el gobierno debe agudizar su capacidad de gestión para no cometer errores. La oposición, olió sangre y le echó leña al fuego. Ayer encabezó una nueva marcha en contra del gobierno. En las anteriores movilizaciones, se mostraban con timidez, en cambio en esta nueva fueron los promotores, junto a los medios que tienen una lucha encarnizada contra el peronismo. Lo bueno es que se transparenta, a pesar de que intentan manipular a la opinión pública de que son marchas independientes y espontáneas. Hay que llamarlas por su nombre: son acciones políticas de la oposición para esmerilar al gobierno. Lo mismo hacía el gremialismo y las agrupaciones sociales contra el gobierno de Cambiemos. Dicho sea de paso, aunque intentan parecer o ser distintos, no dejan de imitarse. Esta semana parecieron “Los Flacos”, un sindicalismo amigo de los simpatizantes de Macri para diferenciarse de “Los Gordos” de la CGT. Miguel Pichetto y Patricia Bullrich son los que comenzaron impulsando a Marcelo Peretta, secretario general de Farmacéuticos, para que convoque a otros gremialistas y crear la nueva corriente sindical. Por lo tanto, este es otro intento del partido amarillo de acercar al sindicalismo. Ya a mediados del año pasado intentaron armar una Organización de Trabajadores Pro, imaginando que podría ser algo así como “las 62 Organizaciones”, pero no funcionó porque los muchachos sindicalistas salieron rápidamente desencantados con el macrismo. Esta vez, tampoco le sería fácil para “Los Flacos” porque “Los Gordos” tienen más peso, conocen del paño y no suelen descuidar los espacios de poder.

Regreso a clases

El otro tema que apuesta el gobierno, es a la vuelta a la presencialidad de clases en todo el país con los debidos protocolos y cuidados. Mañana retoman catorce provincias y otras el 9 de marzo -como el caso de Misiones- y las demás se irán sumando hasta el 15 de marzo. El desafío y las expectativas de todo el ecosistema educativo es muy alto. Los niños están esperanzados y entusiasmados con reencontrarse en el aula con sus compañeros y maestros. Como sucede en otras provincias, Misiones también está terminando de preparar cómo será el regreso de este sistema dual que alternará entre la presencialidad de los alumnos y la virtualidad.

A su vez, el Ministerio de Educación de la provincia concluyó que hay escuelas en Misiones que, dada su capacidad física, está en condiciones de volver con la totalidad de los alumnos; para ellos, en cierta forma, sería el retorno normal a clases más allá de los cuidados intensivos que se deberá tener para cuidarse de la amenaza de la pandemia.

Lo cierto es que la semana que comienza terminará definiéndose el porcentaje de alumnos que tendrá cada institución educativa.

Alimentar el repunte de la economía

Como se venía observando desde los últimos meses del año pasado, la economía empieza a tomar vigor. La caída anual del 10 por ciento fue muy dura y la mayor desde el 2002, pero algunos analistas se consolaban que fue menor a lo que se preveía, donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculaba una caída del 12 por ciento. Ahora la estrategia es darle las herramientas y anabólicos para que el repunte se consolide. En enero, el intercambio comercial internacional arrojó un superávit de 1.068 millones de dólares. Es el camino para el ingreso de divisas, donde se debería mejorar los mecanismos para producir y exportar artículos con mayor valor agregado. El turismo internacional también debería abrirse con los protocolos correspondientes. En este sentido, la Argentina está a buen precio para los turistas extranjeros y la calidad de los servicios son de clase mundial, que le traerían buenos recursos para incrementar la balanza comercial. Es de esperar, por el precio del dólar en el país, que vengan más turistas extranjeros, de los argentinos que salgan del país. Otro dato alentador fue el patentamiento de autos cero kilómetros de febrero, que al igual que en enero, vienen creciendo con respecto al 2020, meses en los que no había pandemia.

Nuevas promesas de Alberto

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, tras su visita oficial a México hizo escala técnica el jueves 25 en el aeropuerto Libertador General San Martín de Posadas. Tras bajar del avión, fue recibido por el gobernador Oscar Herrera Ahuad quien lo acompañaría a bordo del helicóptero presidencial, tanto de ida a Yapeyú como de regreso de Corrientes a Misiones. Ricardo Wellbach y Adolfo Safrán completaron la delegación misionera en el encuentro del Norte Grande. Durante el trayecto el mandatario misionero no dejó de recordarle temas de urgencia para Misiones como la prometida reglamentación del Artículo 10 que intenta ser un bálsamo a la dolorosa herida provocada a los misioneros aquel veto presidencial, de la zona aduanera especial. Aunque se ponga en marcha rápidamente esa normativa será dirigida a las pymes, es decir más sectorial y menos abarcativa como se pensó en la zona aduanera especial. De allí que resulta muy difícil olvidar para muchos sectores aquel trago amargo del veto presidencial. No obstante, de reglamentarse el Artículo 10, ayudaría a uno de los sectores más frágiles de la economía. Se supo que, durante el viaje a Yapeyú para participar tanto del acto de conmemoración del 243° Aniversario del nacimiento del General José de San Martín como en forma posterior de una reunión con gobernadores del Norte Grande, Alberto Fernández trató varios temas con Herrera Ahuad, quien además se mostraría -ya en reunión en Yapeyú- y por indicación del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, muy enfático en solicitar que la Nación otorgue una reducción de la tarifa de luz para los usuarios de la provincia. El gobernador misionero se mostró muy firme en este y otros pedidos formulados ante sus pares que conforman el Consejo del Norte Grande, como en este caso fue el anfitrión correntino Gustavo Valdéz, el chaqueño Jorge Capitanich, Raúl Jalil de Catamarca, el formoseño, Gerardo Morales de Jujuy, Ricardo Quintela de La Rioja, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, el tucumano Juan Manzur y en representación del gobernador, el vicegobernador de Salta Antonio Marocco. En los planteos formulados por Herrera Ahuad que contó con el total consenso de sus pares, recordó que los misioneros pagan la nafta más cara de la región y no cuentan con gas natural. Como se viene reclamando desde siempre el alto costo del combustible implica un fuerte gasto adicional para la logística y para el transporte de los productos que llegan o salen de la provincia. De allí también se sostuvo la importancia de abaratar los costos del transporte, para lo cual se requirió la puesta en marcha en breve del uso de la hidrovía, que además beneficiará a las provincias de la región. De esta manera, Misiones tuvo fuerte presencia y voz en este encuentro, donde en sintonía, las diez provincias que integran esta unión de gobernadores, le recordaron al jefe de Estado sobre la necesidad además de algunas obras públicas e infraestructura.

A su turno, Alberto Fernández además de volver a reconocer la postergación histórica de esta parte del país, ahora unidos en reclamos similares -según sus propias palabras-donde el Centro concentra la riqueza y, distribuye pobreza al Norte y al Sur. Por ello, el presidente, repitió a su vez la promesa que viene haciendo de construir un verdadero federalismo. Afirmó que la voluntad política existe, de revertir los altos costos de combustibles, buscando un precio diferencial para energía o gas. Lo cierto es que supeditó a la realidad económica, aunque esta vez, encomendó a sus colaboradores a apurarse en hacer las tareas y tener las primeras respuestas y soluciones con mira a la próxima reunión de gobernadores, el 19 de marzo en Catamarca. Desde ahora, la promesa inicia una cuenta regresiva que justamente concluirá en menos de tres semanas, para ver si se cristalizan algunos de los puntos planteados.

Visita estratégica

Fuentes bien informadas del gobierno provincial señalaron que se espera la visita oficial del embajador de la Federación de Rusia en la Argentina, Dmitry Feoktistov, quien ocupa ese cargo desde mediado de junio de 2018.

La fecha tentativa sería entre el 9 y 11 de marzo y en los próximos días, se estaría confirmando con la respectiva agenda de actividades, que, entre varias, tendrá una reunión con el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

En la lucha mundial contra la pandemia del coronavirus, Rusia se erige como uno de los países con mayor peso en la geopolítica de la inmunización, por su avanzada científica y tecnológica. Su primera vacuna propia, Sputnik V, producida en el laboratorio Gamaleya, es una de las que mejor eficacia tiene.

Todos recuerdan la foto, a fines de octubre del año pasado, en el despacho de Cristina Fernández junto al embajador Feoktistov, que presagiaba un futuro acuerdo para la provisión de la vacuna en la Argentina. La apuesta del gobierno dio sus frutos, empezaron a llegar dosis, mientras el mundo científico avalaba con creces la eficacia de la vacuna. Ahora falta que vengan muchas más y con mayor dinamismo en las entregas. Pero la relación bilateral entre ambos países es más profunda y se seguirá consolidando. En ese sentido, se conoció al finalizar la semana que el laboratorio argentino Richmond, producirá en el país la vacuna rusa. La importancia geopolítica de la visita a Misiones se enmarca dentro de los movimientos por el dominio del tablero mundial, donde Rusia se codea con Estados Unidos y la República Popular China. Misiones debe aprovechar tamaña visita con el objetivo de profundizar la relación beneficiosa para el mediano y largo plazo.