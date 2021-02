La Masa Crítica vuelve a salir a las calles en una juntada mundial

jueves 25 de febrero de 2021 | 6:04hs.

La Masa Crítica, que en abril de este año cumplirá nueve años de presencia en Posadas, saldrá hoy a pedalear por las calles en una convocatoria mundial que se realizará también en más de 70 ciudades del mundo.

La cita es para las 19.30 en la plaza 9 de Julio y los organizadores recalcaron la obligatoriedad del barbijo y el alcohol en gel así como luces, algún reflectivo en las bicis, o bien, ropa clara para ser vistos por los autos ya que estará oscureciendo en ese horario.

“Se cumplen diez años de cuando en Porto Alegre una persona atropelló e hirió intencionalmente a 20 personas. Lo que se pretende es recordar ese hecho y juntarnos más de 70 ciudades en el mundo para salir a seguir pidiendo por respeto, por convivencia vial”, indicó Paola Torres, una de las organizadoras en el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

En palabras de Paola, la Masa Crítica es un movimiento mundial de ciclismo urbano que busca visibilizar los derechos que tienen las personas que usan la bicicleta como un medio de transporte. El movimiento nació en Estados Unidos y tiene más de 25 años. “Son muchos años de pensar en poner el ciclismo urbano en la mesa de las políticas públicas, de empezar a pensar la bicicleta de otra manera, no solamente como recreación sino también como un espacio político dentro de la calle”, rescató Torres.

Respecto de su experiencia como ciclista dentro de la ciudad, relató que afortunadamente no tuvo inconvenientes severos, pero sabe de otros amigos que sí las tuvieron malas. “No ha sido mucho el avance que hemos tenido en cuestiones de educación, todavía siguen estacionando en las avenidas Francisco de Haro y Rademacher a pesar de que se pusieron las separaciones de las ciclovías”, consideró.

Y añadió: “Me parece que hay un componente que no hemos tenido muy en cuenta y es la educación. Pueden haber bicisendas y ciclovías pero si no educás no sirve”.