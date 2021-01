Detienen a policía por golpes y amenazas con arma a mujer

martes 26 de enero de 2021 | 6:03hs.

El cabo de la Policía de Misiones Matías Ezequiel R. fue detenido el pasado domingo por una grave denuncia por golpes y amenazas de muerte en perjuicio de una mujer de 37 años con quien habría mantenido una extensa relación sentimental.



El expediente por violencia de género se tramita ante al Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, en tanto que el implicado permanece alojado en la Seccional Quinta, dependencia que dispone de un sector exclusivo para integrantes de la fuerza provincial.



La denuncia fue radicada el domingo ante la Comisaría de la Mujer, organismo que brindó contención psicológica a la presunta víctima que se hallaba muy atemorizada por posibles represalias contra ella y sus hijos, frutos de una relación previa.



De todas formas, ante la gravedad del caso y por tratarse de un funcionario público, desde el juzgado interviniente ordenaron la inmediata detención del acusado.



Previamente, por disposición de la jefatura de la Unidad Regional II el sospechoso tuvo que entregar su arma reglamentaria. Fuentes del caso precisaron que no ofreció resistencia a los requerimientos judicial e institucional.



Hasta el momento de su detención, el cabo prestaba servicio en la Seccional Primera y cumplía tareas de custodia en diferentes dependencias, entre ellas el mismo juzgado que ahora lo investiga por violencia de género.



Al respecto, en su denuncia la damnificada reconoció que en innumerables ocasiones visitó al policía y hasta mantuvieron relaciones sexuales en los lugares donde estaba de guardia, ya sea en la citada sede judicial como en la Escuela 184 del barrio San Miguel, lo que de corroborarse constituiría un grave incumplimiento a los deberes de funcionario público, anticiparon fuentes del caso en diálogo con El Territorio.



Doble vida

Pero no sólo eso, sino que la mujer precisó que muchas madrugadas se vieron en el auto del cabo cuando este cumplía tareas en algún puesto fijo, es decir la custodia de domicilios particulares por orden judicial, sobre todo por causas de violencia de género. Una verdadera paradoja del sistema.



La denunciante, que es viuda, manifestó que hacía alrededor de dos años que mantenía una relación sentimental con el implicado, quien nunca la invitó a su casa porque argumentaba que vivía con su abuela.



“Siempre me manipuló y me mintió, al punto que hace poco me enteré de que tiene mujer e hijos. Había sido que por eso nos veníamos en su trabajo. Cuando descubrí que tenía familia quise dejarlo, pero me amenazó con el arma. Me apuntó a la cabeza y me dijo que si lo dejaba me pegaba un tiro y después se mataba”, mencionó la denunciante.



En sede policial, la damnificada también exhibió marcas en el estómago y los brazos, tras lo cual fue examinada por el médico policial en turno.



Aseguró que desconocía la “doble vida” del policía, aunque hubo indicios que indicaban que no era del todo sincero, lo que corroboró al enterarse de que tenía esposa e hijos.



“Me decía que vivía con la abuela y que por eso no me llevaba a la casa, y yo le creía porque estaba enamorada. Siempre lo visitaba en el juzgado, que conozco de punta a punta, y ahí teníamos relaciones, lo mismo que en la Escuela de San Miguel y en los puestos, adentro del auto. Incluso, un día discutimos y llegamos a forcejear con el arma”, reconoció.



En consecuencia, además de la denuncia por violencia de género, la Unidad Regional II inició un sumario administrativo interno para investigar las presuntas irregularidades cometidas por el funcionario en lugares y horarios de trabajo.



“No lo denuncié antes por las amenazas. Yo tengo hijos y me da terror que les haga algo, pero cada vez era más violento y tuve que tomar coraje y hacer la denuncia”, remarcó.