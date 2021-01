Qué ver, leer y escuchar

viernes 22 de enero de 2021 | 6:00hs.

Mulán

Disney +, Online

El emperador chino emite un decreto que exige reclutar a un varón de cada familia para luchar con el ejército imperial. Para salvar a su anciano padre de este deber, su única hija Fa Mulán se hace pasar por soldado y toma su lugar.

El cuaderno de Tomy

Netflix, Online

Tras ser diagnosticada con un cáncer terminal, una madre decide usar su humor y su optimismo, y escribe un libro para que su hijo de cuatro años la recuerde por siempre. Un filme argentino que conmovió a todo el mundo.

La buena suerte

Alex Rovira, Fernando Trias de Bet Mingot

Encontrá las claves para labrar tu propio destino

Una nueva edición, esta vez en formato rústica, de uno de los libros más importantes del desarrollo personal, que también incorpora un nuevo capítulo titulado: La fórmula de la Buena Suerte.

A prueba de fuego

Javier Moro

Abandonado por la familia, arruinado, sin hablar inglés, Rafael Guastavino llegó a Nueva York en 1881, con 39 años. Lo animó una fe inquebrantable en su propia visión de la arquitectura. Con su hijo, levantó los edificios más bellos de Norteamérica.

Nobody is Listening

Zayn Malik

El ex One Direction lanzó su tan esperado tercer álbum de estudio titulado: Nobody is Listening. El flamante material, deja ver maduración artística y consolida su carrera como solista. Días atrás compartió el video del single ‘Vibez’.

K.O.

Danna Paola

Danna Paola comenzó el año con una gran noticia. Se trata del lanzamiento de K.O., su nuevo disco. Este nuevo trabajo discográfico la presenta como una artista internacional que ha logrado el reconocimiento global.