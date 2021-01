Preocupación por la suba en capital de deuda UVA

jueves 21 de enero de 2021 | 17:07hs.

El gobierno nacional analiza en las próximas horas no continuar con la prórroga del congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA, por lo que el valor de la cuota se encarecería cerca del 50%, si es que el gobierno no toma medidas al respecto. Ante esto, el gobierno nacional trabaja con un esquema que generaría aumentos de entre 6% y el 9%, para alivianar la situación.

En este sentido, referentes de los hipotecados indicaron que con la medida, además de la suba, el capital de deuda tendrá un fuerte crecimiento que disparará el valor del abono mensual del crédito.

Sobre este punto Dolores Corró, referente y tomadora de crédito UVA en Misiones, manifestó que “en este año que la cuota se mantuvo congelada, el capital de deuda siguió creciendo ferozmente”.

“Muy pocas cuotas se mantuvieron congeladas, y no nos avisaron que teníamos que devolver en 18 cuotas lo que no se pagó, más el valor de la UVA que fue aumentando, además de los intereses”, expresó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva.

Indicó que a la suba de la cuota, que será hasta un 9% según el tipo de solicitud tomada, se suma lo que deberán abonar por los meses en los que el pago estuvo congelado. Ello provocará una seria dificultad a los hipotecados, que no podrán pagar. Para ello, ejemplificó su caso: “Tengo una cuota de 15.000 pesos y con el descongelamiento y el pago de los intereses, el valor se va a disparar a 48.000 pesos, una cuota que no puedo afrontar con mis ingresos”.

Además, con el diferimiento de la cuota, el pago se extenderá por al menos un año y medio más del término pactado que, en muchos casos, era por cinco años.

Esta situación despertó la preocupación de los hipotecados, ya que aducen que no podrán abonar los nuevos valores de las cuotas para febrero.

“Yo me pregunto si con esta suba, que representa un incremento claramente luego del descongelamiento, si los bancos van a salir a rematar las casas. Desde hace años estamos exigiendo soluciones, pero no nos dan alternativas”, lamentó Corró, quien volvió a insistir por una solución de fondo a la iniciativa de créditos que se lanzó durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.