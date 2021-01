Qué ver, leer y escuchar

martes 12 de enero de 2021 | 6:00hs.

Yo les doy un año

Amazon, Online



Nat y Josh son tan diferentes que cuando deciden casarse, nadie cree que vaya a durar, ni siquiera la familia, los amigos o el cura. Las tentaciones aparecerán pronto y pondrán a prueba su amor. Con Rose Byrne y Rafe Spall



101 Dálmatas

Disney +



Un clásico de la ternura, 101 Dálmatas (1961), animación con personajes irresistibles de cuatro patas que se embarcan en una búsqueda dramática para rescatar a los cachorros Pongo y Perdy de las garras de Cruella De Vil, una villana muy malvada.



La vida desnuda

Mónica Carrillo



Una llamada de teléfono lo cambió todo. Cuando Gala emprende el viaje para despedirse de su abuela Rosario no puede imaginar que pronto descubrirá que nada es lo que parece en su familia: a pesar de las apariencias, o por ellas.



El asesinato de Platón

Marcos Chicot



Tras el éxito de ‘El asesinato de Sócrates’ regresa Marcos Chicot con ‘El asesinato de Platón’, una novela sobre el filósofo más influyente de Occidente donde se mezclan tensión, intriga, traiciones y un amor que desafía a su época.



Los sonidos del silencio

Disturbed



‘Los sonidos del silencio’, canción escrita por Paul Simon en 1964 y cientos de veces reversionada, fue grabada por la banda estadounidense de heavy metal Disturbed en 2015, para el álbum de estudio Immortalized. En Youtube.



I should have known better

Jim Diamond



El cantautor escocés Jim Diamond (1951-2015) comenzó su carrera musical a los 14 años, su voz inconfudible paseó por los géneros del folk, rock, pop, new wave. En la década del 80 grabó el éxito ‘I should have known better’.