Casi $700 millones dejarán de pagar firmas misioneras

El impacto económico de la eliminación de aranceles a parte de las economías regionales en Misiones implicará que las empresas dejen de pagar unos 8 millones de dólares. Es decir, de casi 700 millones de pesos a cambio oficial, detalló Alejandro Haene, titular de la Confederación Económica de Misiones (CEM).



En diálogo con El Territorio planteó que esa el arancel cero a la exportación “es importante” y destacó la gestiones realizadas por el gobernador Oscar Herrera Ahuad y del ministro del Agro, Sebastián Oriozabala, en conjunto con diversas entidades, entre ellas, la CEM, para tal finalidad.



Comentó que “la quita ayuda a mejorar la caja de las empresas, que en el balance era un gasto más. Con ello, dejó de ser un egreso y ese dinero lo pueden reconvertir, dependiendo de la decisión de las empresas. Hay muchas firmas que, la mayoría, están endeudadas. Lo que se destinaba en derechos a la exportación podría hacer que se baje el nivel de endeudamiento, que los hay sobre todo en las empresas yerbateras que están sujetos a Precios Cuidados y no a los precios de la hoja verde”. Luego, añadió que “aquellas empresas que no tienen deuda podrían comprar maquinarias para la actividad.



“Son 4.400 posiciones arancelarias que, dependiendo del sector, es en mayor o menor medida. Pero la resolución salió, que es uno de los tantos reclamos históricos que tiene Misiones, y que repercute en los ingresos fiscales que Nación deja de tener y que cada empresa autosuficiente verá qué decisión toma con eso capital para realizar al no pagar esos aranceles”, indicó el titular de la CEM al respecto.

