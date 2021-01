Soledad Silveyra se expresó tras sufrir un ACV

domingo 10 de enero de 2021 | 6:00hs.

La actriz Soledad Silveyra sufrió un ACV en la tarde del viernes y quedó internada en el Sanatorio Otamendi, adonde fue a realizarse un estudio acompañada por su familia. Los estudios clínicos registraron que tiene una carótida obstruida, según circuló. A la actiz y conductora se la había visto en televisión el lunes, cuando asistió a Los Mammones, en América.

Tras la difusión de la noticia, la propia actriz utilizó su cuenta de Twitter para dar su testimonio: “Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores. Me hice una resonancia en Medicus y me dijeron que era algo cerebral. Me llevaron a Otamendi y luego a Sagrada Familia donde me estaba esperando el Dr. Lylyk y equipo”. ”Deciden hacerme los mismos estudios y un cateterismo. No intervinieron aunque tenía esperanzas de que me pusieran un stent. Gracias al equipo de médicos, a Medicus, Otamendi, Sagrada Familia, Padre Manolo, Pipina Pavlovsky, mi familia, todos. La lista es interminable”, agregó.

Por último, Silveyra compartió un mensaje de agradecimiento para su entorno: “Gracias a todos por la enorme demostración de cariño. Gracias a Dios estoy bien. ¡Muchas gracias!”.