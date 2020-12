La oscuridad que rodea a ‘Juana, La Loca’ llega a la Tierra Colorada

lunes 14 de diciembre de 2020 | 1:53hs.

Con una apuesta simple y moderna, adaptada y nutrida con recursos de luz, vestimenta y escenografía -que consta tan sólo de una elegante silla antigua-, la obra Juana, La Loca, escrita por Pepe Cribrián Campoy, llega a la Tierra Colorada.

Los misioneros tendrán la posibilidad de disfrutar de la brillante apuesta los próximos 17 y 18 de diciembre, a partir de las 22. La cita es en la Sala del teatro bar Mandové Pedrozo.

La obra, bajo la dirección general del reconocido Pepe Cibrián Campoy, recrea parte de la vida de Juana la heroína, amada por unos y odiada por otros. Y Nicolás Pérez Costa es el encargado de darle vida a varios personajes históricos para contar los mundos de Juana en una apuesta romántica que refleja el paso de una de las mujeres más famosas de la historia.

El unipersonal se estrenó en 2013 y estuvo dos años en cartel en diferentes salas, interpretado por Patricia Palmer, quien se hizo de varios premios por su trabajo. En 2019, ya en la piel de Nicolás Pérez Costa, viajó a España. Y allí comenzó una amplia gira.

El papel protagónico le corresponde a Juana I de Castilla, quien convive con otros personajes que también aparecen en escena. Traicionada por su padre, su marido y su propio hijo, Juana comparte escenario con su madre, Isabel La Católica, su nieto Felipe II, su incondicional criada Leonor y, fundamentalmente, con el causante de su supuesta locura: Felipe El Hermoso, un rey de conducta disipada y cuya principal característica es el desamor por su esposa.

“Su prisión durante más de cuarenta años fue su paraíso, pues allí voló un alma pura rodeada por la crueldad y la ambición de los hombres”, reza la sinopsis de la obra que refleja un espacio despojado, un trono y una oscuridad inherente que rodean a Juana en sus últimos instantes de vida.

Allí, la loca habla de la locura del amor no correspondido, de las brutales pasiones del poder y de la magia del deseo fabricado.

“Al margen de ser Juana La Loca, una de las mujeres más famosas de la historia, indagar en su locura fundada en celos y amor desmedido me llevó a pensarla más humana, con un conflicto que todos tenemos o tuvimos o tememos tener”, dijo el actor en diálogo con Télam, respecto al papel que preparó.

“Su forma libre de pensar y decir, casi desbocada e impune, hizo que los mundos internos de ella explotaran a cada momento, haciendo grandes puestas en escena sobre sus enojos en la corte; me parece un personaje inmensamente rico y teatral”, deslizó.

Es que a Juana, la historia la marcó como uno de los personajes más interesantes de todos los tiempos, por el simple hecho de ser mujer en épocas de extremo patriarcado y por salirse de las normas, atreviéndose a alzar su voz para expresar sus sentimientos y experimentarlos a flor de piel.

En ese sentido, el actor que encarna su papel detalló: “Juana dio lucha y la declararon insana encerrándola en una torre por cuarenta años. Entre otras cosas su ‘locura’ fue demandar fidelidad... Quiso ser ‘ella’ y no ‘una más’. Dio batalla contra los mandatos, contra las exigencias de su rol de princesa, contra los silencios que ‘debía guardar’ siendo mujer sobre las actividades sexuales de su marido por fuera del matrimonio. Sin duda, una mujer que se reivindicó en cada acción como alguien que no aceptó su mundo como le tocó y quiso modificarlo”.

“Todos hoy somos Juana al luchar contra desigualdades, al decir no, al denunciar, al gritar las injusticias. A veces pienso que fue una mujer de hoy, en un mundo que no encontró otra forma de defenderse de ella más que llamándola loca” -sostuvo Pérez Costa y Cibrián Campoy complementó: “La palabra ‘loco’ en general define a todo aquel que de una manera u otra no podemos entender, el loco como metáfora es aquel que piensa diferente, yo creo que el loco tiene una mirada del universo en donde se refugia de una manera mucho más sana que aquellos que vemos solamente el universo del horror. Pienso que los locos somos nosotros por no poder apoyarnos en la virtud de la vida, por lo tanto me parece bárbaro estar loco”.

Para agendar

‘Juana, La Loca’

La obra, escrita y dirigida por Pepe Cibrián Campoy y protagonizada por Nicolás Pérez Costa, que encarna todos los personajes que aparecen en escena, llega a Misiones. La representación se podrá ver los próximos 17 y 18 de diciembre, siempre a las 22. La cita es en la Sala Mandové Pedrozo, de la calle Beethoven 1762. El evento se llevará a cabo con protocolo para eventos con público. Para más información o reservas, consultar al 376-4640864.