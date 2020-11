Ignacio de Lucca pinta la historia de Apóstoles

sábado 28 de noviembre de 2020 | 0:38hs.

Ignacio de Lucca suele transitar entre Buenos Aires y Misiones con la fluidez de sus pinceladas. Al menos una vez al mes anda y desanda ese trazo desde la ciudad grande a su taller poblado de árboles en Apóstoles, contó en una entrevista telefónica con El Territorio.

Sin embargo, las restricciones surgidas a partir de marzo a causa de la pandemia de coronavirus interrumpieron el itinerario conocido al detalle y recién hace una semana el artista plástico pudo volver a su Apóstoles natal.

“Con mi señora Cecilia Pahl estuvimos ocho meses en Buenos Aires y sin poder volver a Misiones. Llegamos el sábado pasado, cumplimos con todos los requisitos del protocolo y estamos aquí. La cuestión de la pandemia es algo fuerte realmente y nuevo para toda la humanidad. Los proyectos que tenía para el año se aplazaron o quedaron parados por ahora”, relató desde su taller en la cuna de la yerba mate.

Pero ese escenario novedoso e incierto encontró su rumbo por el arte, definió: “Yo encontré en el arte una respuesta vital a este tiempo tan difícil que nos toca vivir. En Buenos Aires, sobre todo en los primeros meses, la cuarentena era total, eran días de encierro permanente y el arte me salvó y me posibilitó desarrollar nuevas propuestas y miradas”.

De las comunicaciones con familia y amigos, el artista extrajo el material para su colección Escenas íntimas en tiempos de cuarentena, compuesta por 80 pinturas de acuarela sobre papel.

Las obras las compartió en su cuenta personal de Instagram y prevé que el año que viene se puedan plasmar en un libro como testimonio del discurrir del confinamiento.

“Al estar en casa sin poder salir, las redes sociales, el teléfono, el WhatsApp fueron herramientas importantes de comunicación. De las fotos con esos seres queridos, con amigos, con personas con las que tengo un proyecto laboral, surgió la idea de hacer estos retratos”, sostuvo.

Cuando dio forma al primer retrato aún no sabía que sería el paso inaugural de un proyecto mayor. “Me llegaban fotos de la gente disfrutando de sus patios o balcones en Buenos Aires, porque es una oportunidad de apreciar tener ese espacio al aire libre en medio de la ciudad. Me llegaban fotografías de personas haciendo música, cocinando, trabajando en casa, compartiendo con los hijos…”, describió y siguió: “Me di cuenta que del confinamiento con todo lo horrible de la situación, surgían cuestiones positivas, que la gente estaba contenta de alguna manera, buscando cosas para hacer, emprendiendo, reflexionando y eso es importante rescatar, para que no pase de largo”.

Las fotografías fueron el disparador de retratos de la vida cotidiana. El ojo del artista se posó en el movimiento, el color, los aromas de las casas más que en los rostros.

“Algunas pinturas salieron igual a los modelos, pero yo le digo retrato porque era un retrato de una escena particular, una captura de algo que estaba sucediendo. La narrativa de la obra iba por ahí, en algunas ocasiones le agregué detalles que a mi parecer aportaban a la historia o acentuaban lo que quería contar”.

La primera pieza de esta especie de mosaico de las vivencias de cuarentena la publicó el 15 de abril y las últimas, el 28 de octubre.

“Terminé la serie hace unos dos meses, así que puedo decir que pasé la mayor parte del confinamiento dedicado al proyecto de los retratos y compartiendo en las redes y generando el vínculo con quienes observaron y aportaron sus comentarios. Fue algo realmente valioso para mí y me posibilitó conectarme desde el arte, que es mi pasión, con los afectos, los amigos”.

Proyectos

La pintura de De Lucca, frondosa en savia y sangre, sustancias que dan pulso a la naturaleza, toma forma por el óleo y la acuarela.

Va de los ojos a las manos, en un proceso que -explicó el artista- se nutre de la observación y el estudio de la naturaleza, de la búsqueda del detalle en el nervio de la hoja, en su ondulación, en la forma vital de ese órgano vegetal que contribuye al todo del monte.

“Necesitaba venir a Misiones, porque es aquí donde investigo para producir mis pinturas. Lo que pinto tiene que ver con la naturaleza, nos pasa a todos los artistas visuales que desarrollamos nuestra carrera en Buenos Aires. Nosotros llevamos a la ciudad toda esa impronta que tiene que ver con la naturaleza y que está en nuestro origen. Es casi imposible escapar de la abundancia del paisaje misionero que es donde crecimos”.

Homenaje a la tierra

Entre los proyectos que retomará en suelo misionero se encuentra la serie Ñande Roga. Son pinturas que remiten a la infancia del autor y que van por imágenes de caminos de picada, de historias de pioneros, de carros polacos y comida típica, de instrumentos musicales y gestos de esfuerzo y amor familiar.

“Ñande Roga es un homenaje a mi tierra Apóstoles, pero no de cómo es en la actualidad, sino desde los ojos de mi infancia. De esa Apóstoles que era de callecitas de tierra y de gente que iba y venía vendiendo productos de la chacra, de carros repletos de materia prima”, evocó.

Algunas pinturas de esta serie ya se expusieron en Buenos Aires el año pasado, pero todavía “faltan algunas pinturas que considero esenciales”.

Ejemplificó, “antes de la cuarentena estaba pintando aquí una tela de grandes dimensiones, de cinco metros por dos metros, que tenía que ver con el paisaje, se llama Colonia Apóstoles y la voy a retomar ahora. También quiero avanzar en otra pintura de gran porte sobre la diversidad cultural en Apóstoles, sobre aquellos primeros colonos llegados en 1897 y los que vinieron después. Para ello estoy investigando, preparando un boceto, me gustaría entrevistarme con un historiador. Que de esta manera sea un recorrido por la historia, la cultura y el paisaje local”.

Otra labor del artista quedó completada en un libro que saldrá a la venta pronto. Se trata de una retrospectiva con las pinturas de de Lucca. “Es emocionante, es un libro que recorre gran parte de mi trayectoria que tiene más de 40 años, contiene mis pinturas y se pudo hacer con los aportes de mucha gente”, contó.



Perfil

Ignacio de Lucca

Pintor Nació en Apóstoles el 16 de abril de 1960. Estudió arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, egresó en 1986. Desde entonces se dedica a la plástica. Expuso en Argentina, en Nueva York en galería Praxis en 2015.

En 2013 en Ciudad de México en la Galería Machete. En Feria Art Miami, Florida 2015-2016.

En Viena en Galería Osme 2016 y 2017. “Mi madre Nélida Puerta era pintora, crecí en este universo, no puedo decir cuándo empecé a pintar. Sí que cuando terminé la universidad me dediqué de lleno”, contó.

Para agendar

Muestras

La colección de retratos de cuarentena se puede ver en la cuenta oficial de [email protected]

Hasta mañana, el misionero expone en Panorama, semana de galerías de arte, de forma virtual en www.panorama-galerias.com.ar

Pueden verse obras de De Lucca en la Feria de Arte de Córdoba en el sitio Feria de arte Córdoba, cordoba.gob.ar.