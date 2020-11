Biden defiende el resultado y Trump sigue denunciando fraude y arenga a sus seguidores

miércoles 25 de noviembre de 2020 | 20:12hs.

El presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, advirtió hoy que sus compatriotas no permitirán que se ignoren los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, mientras el mandatario saliente, Donald Trump, pidió a sus partidarios "revertir" el resultado de la votación.

Las palabras de Biden



"En Estados Unidos tenemos elecciones íntegras, justas y libres, y luego respetamos los resultados", dijo Biden desde su bastión en Wilmington, en el estado de Delaware.



"La gente de esta nación y las leyes del país no aceptarán otra cosa", agregó en un discurso a la nación en la víspera del Día de Acción de Gracias en el que llamó también a poner fin a la "sombría temporada de divisiones" en el país, informó la agencia AFP.



Biden no mencionó a Trump, pero se refirió claramente a la negativa del presidente a aceptar los resultados de las elecciones.



El exvicepresidente demócrata dijo que la pandemia de coronavirus exacerbó las divisiones políticas en Estados Unidos y pidió unidad.



"Nos ha dividido. Nos ha enfurecido. Y nos puso uno contra el otro", advirtió.



"Sé que el país se ha cansado de la pelea. Pero debemos recordar que estamos en guerra con un virus, no entre nosotros", agregó.



"Creo que en esta sombría temporada de división, la demonización va a dar paso a un año de luz y unidad", dijo.



Biden, quien debería asumir el próximo 20 de enero, prometió que a partir del primer día de su presidencia se tomarán medidas que cambiarán "el curso de la enfermedad". También instó a los ciudadanos a seguir las pautas de salud, en una jornada en la que Estados Unidos, con casi 13 millones de casos, superó los 260.000 muertos.



"Ninguno de estos pasos que le pedimos a la gente son declaraciones políticas", dijo.



"Cada uno de ellos se basa en la ciencia. Sé que podemos y venceremos a este virus", dijo.



"Estados Unidos no va a perder esta guerra. Recuperarán sus vidas. La vida volverá a la normalidad. Eso sucederá. Esto no durará para siempre", dijo.



La postura de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió hoy, otra vez sin pruebas y tras varios reveses en la justicia, en que las elecciones que perdió fueron manipuladas, por lo que volvió a pedirle a sus seguidores "revertir" su resultado.



En una escena curiosa, el mandatario habló por el altavoz del teléfono, sostenido por su polémico abogado Rudolph Giuliani, a senadores republicanos de la legislatura estatal de Pensilvania.



"Tenemos que revertir la elección. Los demócratas hicieron trampa. Fue una elección fraudulenta", sentenció, repitiendo varias teorías de conspiración que ya fueron rechazadas en tribunales de todo el país.



Los resultados de Pensilvania, un estado clave para determinar el desenlace de la votación, fueron certificados oficialmente ayer a favor de Biden.



Ningún fraude masivo quedó demostrado durante las elecciones presidenciales, y Biden se encamina a ser declarado el 46° presidente de Estados Unidos el 14 de diciembre, cuando se reúna el Colegio Electoral que constitucionalmente determina el ganador.



Biden, que obtuvo 80 millones de sufragios frente a los casi 74 millones de Trump, cuenta con 306 votos electorales contra los 232 del republicano.



La victoria del demócrata se anunció el 7 de noviembre y desde entonces Trump ha multiplicado las acciones legales para intentar probar, sin éxito, un fraude en su contra.



Reacio a aceptar su derrota, Trump dio sin embargo luz verde el lunes por la noche al inicio del proceso de transferencia de poder a Biden, cuya investidura está programada para el 20 de enero.



"Esta fue una elección que ganamos fácilmente. La ganamos por mucho y fue amañada", exclamó Trump, citado por la agencia de noticias AFP.



En su arenga telefónica, el rebelde gobernante consideró que "este es un momento muy importante en la historia de nuestro país y ustedes brindan un servicio muy importante a nuestro país".



"Trump, Trump, Trump", gritó la audiencia después de colgar.