La Tradición abre nuevas vertientes

miércoles 11 de noviembre de 2020 | 1:48hs.

“Bien lo pasa hasta entre Pampas/ El que respeta a la gente / El hombre ha de ser prudente / Para librarse de enojos / Cauteloso entre los flojos / Moderado entre valientes”, rezan las páginas de El gaucho Martín Fierro, esa ‘biblia’ gauchesca, reflejo de la sabiduría popular.

Para recordar con fervor las costumbres más nacionalistas de esta tierra y las enseñanzas que nos dejó José Hernández, se celebró ayer, como cada año, el Día de la Tradición en homenaje al nacimiento del escritor.

Sin embargo, en este 2020 atípico más moderado que valiente, aún distanciados, un poco confinados y sin poder celebrar como se debe, hubo propuestas alternativas y los trabajadores de la danza destacaron su compañerismo. En esta línea, Alejandrino Vázquez, referente de la danza folclórica de la provincia, detalló que “hoy es un festejo desde otro lado, no pudiendo salir a bailar a las plazas, a la calle, pero si desde la unión y el compromiso de trabajo”.

Integrante de la Escuela Superior de Danzas de la Provincia de Misiones, del Colectivo Tanguero Misiones y la Peña Soñadores, el bailarín profundizó en la idea de la unión ante este contexto de incertidumbre.

Mientras recordaron por streaming, las ferias itinerantes de años anteriores en la costanera posadeña, la bahía El Brete... los bailarines presentaron un protocolo que esperan se apruebe prontamente y los habilite a poder volver a hacer este tipo de presentaciones. “Creo que ese fue nuestro festejo en este momento, unirnos entre todos y haber presentado un modelo de protocolo para presentaciones. Es una decisión de muchos profesores, unirnos entre todos para definir un protocolo que pretende abarcar todo lo que se puede hacer, porque tampoco somos unos locos que queremos abrazarnos y contagiarnos”, estimó Vázquez al recordar que ya existen nuevas reglamentaciones para poder bailar en pareja.

“Ojalá que nos habiliten, que vayamos a la plaza a bailar, no sería algo descabellado. Hoy por el día de la tradición por ejemplo, no bailaríamos un chamamé, chotis o un corrido, sino una zamba, una chacarera que no necesitan un contacto enlazado”, ejemplificó.

La fuerza juvenil de la unión

“Decidimos construir desde otro lugar, desde lo colectivo”, refirió mientras los trabajadores provinciales de la danza aún aguardan que se cree finalmente el Instituto de la danza para regular la actividad. “La lucha no es solamente para que se nos habilite a trabajar ahora, sino que se nos visualice como trabajadores de la cultura y que también en algún momento pasemos de ser ‘NN’ a nivel laboral, a tener un espacio donde podamos decir: ‘Vamos a tener una jubilación, una retribución económica todos los meses’. Buscar una industria cultural para que haya trabajo para todos”, instó.

En este sentido, si bien, subrayó que en la historia artística de Misiones, así como debe suceder en el mundo, hay sectores que luchan por guerras personales de ego, hay un grupo que quiere unir academias y espacios.

“Tenemos que trabajar desde un sector que no está visible pero que también tiene mucha trayectoria y necesita tener su espacio y mostrar que existe”, reflejó Vázquez.

“Los hermanos sean unidos / porque ésa es la ley primera, / tengan unión verdadera, / en cualquier tiempo que sea, / porque si entre ellos se pelean / los devoran los de ajuera”, son los versos más conocidos y repetidos del Martín Fierro que hoy cobran más que nunca, vigor en quienes danzan. “Hoy es desde lo intelectual. Siempre en toda puesta que hacemos, hay una parte intelectual que es la que está escrita pero que se puede apreciar en el escenario. Y esta vez nuestro escenario es otro, es el wifi, la conexión. A pesar del distanciamiento, llegar de alguna manera, a través de una cámara”, entendió Alejandrino.

“Y la lucha por poder lograr ciertas cuestiones. Tratamos de estar en todos los lugares y acompañar; porque algo que creemos entre todos es que donde va uno, el resto lo acompaña. Con la Escuela Municipal de Danzas, Afro samba, Raza Campera, El Mensú, los chicos del Parque del Conocimiento, por dar ejemplos, somos todos amigos. Entendemos que tiene que ser de esa manera, ayudarnos entre nosotros y darnos fuerza entre nosotros. Creo que este sector más joven y actual de la danza tiene esa mirada de trabajo colectivo”, cerró.



Honor al gaucho

La celebración por el Día de la Tradición se hizo oficial en 1939, y con la ley nacional 21.154 de 1975 se consagró como fecha conmemorativa para todo el territorio argentino. En Posadas faltaron los habituales actos en la vía pública, pero la Casa de Gobierno y la Cámara de Representantes se vieron engalanadas con pasos de tradición, en el marco de un ensayo del Ballet Folclórico del Parque del Conocimiento. Además, en el Parque de las Naciones, hubo un homenaje a las tradiciones nacionales en una ceremonia frente al busto que recuerda a José Hernández.