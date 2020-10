Un nuevo servicio multidisciplinario para una atención integral y segura

martes 27 de octubre de 2020 | 16:08hs.

La visión de la salud se está transformando. La medicina cambia, avanza y los pacientes toman conciencia de que cuidarse no es un tema menor. Avanzar es la clave para transformarse y brindar un servicio de calidad, que logre ayudar a la mejoría de un paciente y además acompañe en su proceso de recuperación.

Así lo entienden Fernando Barreyro, Giovanna Porfilio Gularte y Mariana Sciangula, que unieron fuerzas para que todo aquel que llegue a sus consultorios se lleve una respuesta correcta y precisa para solucionar aquello que tal vez lo viene afectando hace varios años.

Se trata de un nuevo servicio de gastroenterología avanzada (diagnóstico y tratamiento de enfermedades hepáticas y digestivas 'Ditehd'), en el que los tres profesionales trabajan multidisciplinariamente, es decir, abordan al paciente de manera integral, observando qué tipo de patología padece y, a partir de allí, cada especialista hace su aporte desde su experiencia y capacitación, para brindar una solución exacta y eficaz.

“Nosotros somos un equipo que cubre absolutamente todas las demandas en nuestra especialidad, no solamente porque estamos dedicados y tenemos subespecialidades dentro del sector de gastroenterología y hepatología, sino que tenemos tecnología para poder afrontar los diagnósticos y los desafíos que se nos presentan. No solamente nos llamamos y consultamos si tenemos alguna duda, ya que uno es más especialista en un tema que otro, sino que lo lindo que tiene el grupo es que al tener subespecialidades podemos 'discutir' sobre los pacientes. Nos interconsultamos entre nosotros y por eso no necesitamos derivar a ningún otro centro de salud”, explicó Gularte.

Cada vez más necesarios

En los últimos años se pudo ver un aumento de pacientes con enfermedades como la celiaquía y otras relacionadas a la alimentación y aparato digestivo y esto no se debe a que las personas son más propensas, o a cuestiones genéticas, sino a que los métodos utilizados por los médicos especialistas han evolucionado y son más específicos en el diagnóstico de cada enfermedad.

“Hoy hay métodos que son muy sensibles para detectar, también hay nueva tecnología y muchos adelantos y nuevos conocimientos. Antes ya existían las enfermedades que hoy se ven, pero no había cómo llegar a ellas”.

Para llegar a este nivel de precisión, los médicos deben actualizarse constantemente, aprendiendo y mejorando sobre su propia especialidad y a través de su experiencia.

Tal es el caso del equipo, que “se dedica al diagnóstico, al tratamiento y al seguimiento de los pacientes. No tenemos necesidad de derivar, porque nosotros llegamos hasta el final del problema”.

Y cuando un paciente ya tiene un diagnóstico, el seguimiento es más que necesario, por eso, el grupo de gastroenterólogos se sigue proyectando a futuro y por eso incorporó de tres nutricionistas al staff de profesionales y están desarrollando la primera unidad de investigación de la provincia.