"No cedamos a la resignación", pidió el Papa en la Vigilia Pascual

Sábado 11 de abril de 2020 | 18:30hs.

En una vigilia pascual distinta, sin fieles, que presidió en una Basílica de San Pedro vacía, el Papa envió hoy un mensaje de esperanza a un mundo trastocado por la pandemia del coronavirus . En su homilía, recordó las palabras que Jesús, apenas resucitado le dijo a las mujeres que descubrieron que su tumba estaba vacía: "no tengan miedo".







"He aquí el anuncio de la esperanza. Que es también para nosotros, hoy. Son las palabras que Dios nos repite en la noche que estamos atravesando. En esta noche conquistamos un derecho fundamental, que no nos será arrebatado: el derecho a la esperanza; es una esperanza nueva, viva, que viene de Dios", aseguró.







"No es un mero optimismo, no es una palmadita en la espalda o unas palabras de ánimo de circunstancia. Es un don del Cielo, que no podíamos alcanzar por nosotros mismos. Todo irá bien, decimos constantemente estas semanas, aferrándonos a la belleza de nuestra humanidad y haciendo salir del corazón palabras de ánimo ", siguió, aludiendo a la consigna que desde el estallido de la trágica epidemia por el Covid-19 reina en Italia, #andrátuttobene (irá todo bien), leyenda que puede leerse en carteles y banderas que cuelgan de los balcones de ciudades desiertas, paralizadas y asustadas.







Temores y esperanza



Francisco reconoció, sin embargo, que "con el pasar de los días y el crecer de los temores, hasta la esperanza más intrépida puede evaporarse". Y recordó que "la esperanza de Jesús es distinta, infunde en el corazón la certeza de que Dios conduce todo hacia el bien, porque incluso hace salir de la tumba la vida".







"Por eso, no cedamos a la resignación, no depositemos la esperanza bajo una piedra. Podemos y debemos esperar, porque Dios es fiel, no nos ha dejado solos, nos ha visitado y ha venido en cada situación : en el dolor, en la angustia y en la muerte. Su luz iluminó la oscuridad del sepulcro, y hoy quiere llegar a los rincones más oscuros de la vida", aseguró.







Este domingo, desde las 11 de Roma (6 de Argentina), Francisco celebrará la misa de resurrección en la Basílica de San Pedro y luego impartirá desde allí la bendición "Urbi et Orbi" (a Roma y al mundo), durante la que repasará los principales conflictos de la actualidad.