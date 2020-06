Misiones ya cuenta con plasma de un paciente recuperado

Sábado 20 de junio de 2020 | 10:20hs.

Por María Elena Hipólitointerior@elterritorio.com.ar

La lucha contra el coronavirus no descansa. Mientras los científicos de todo el mundo trabajan para encontrar una vacuna y en dispositivos para detectar la enfermedad de una manera más rápida, también se prueban tratamientos experimentales para salvar la vida de personas en riesgo.Tal es así que hace unas pocas semanas, Misiones se convirtió en la novena provincia del país en comenzar a colectar plasma de convalecientes del Covid-19. Se trata de una tarea en coordinación con la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación y la provincia ya cuenta con plasma congelado de un paciente recuperado que donó dos veces, mientras que otros diez se sometieron a las pruebas de rigor, están siendo estudiados y serán convocados a donar si su organismo generó los anticuerpos necesarios para el tratamiento. En Misiones hay 33 recuperados y hasta el momento nadie fue transfundido.No obstante, sólo los hombres serán los que puedan ser parte de este procedimiento. “De la base de datos que nos provee el Ministerio de Salud Pública filtramos porque no seleccionamos ni convocamos a los pediátricos y a las mujeres, las dejamos en segundo plano por una cuestión transfusional; entonces empezamos a trabajar con los hombres y los criterios que tienen que cumplir son los de un donante de sangre habitual”, explicó Tamara Andrusyzsyn, médica hemoterapista del banco de sangre, responsable del área de atención y calificación y del proyecto de plasma de convaleciente.En tanto, se espera que Luis Franco, el paciente 2, sea sometido hoy a los estudios correspondientes en la jornada de recolección que se hará en la Ciudad de las Cataratas.Primero se lo llama al paciente recuperado y se le pregunta si quiere ser donante porque se trata de una acto totalmente voluntario.Si accede se acerca al Banco de Sangre que se encuentra en el Parque de la Salud, se somete a un hemograma, al estudio de grupo y factor y a un test de detección de anticuerpos IgM (inmunoglobulina M) y/o IgG (inmunoglobulina G), son pruebas serológicas que detectan anticuerpos presentes en la sangre cuando el organismo está respondiendo o respondió a una infección específica, como Covid-19.“Si bien somos la novena provincia en implementar este programa, no tenemos la misma curva que las otras que hace recolección de plasma hasta a seis personas por día. Pero teníamos que estar adelantados a que alguien lo necesitase”, señaló Andrusyzsyn.En lo que respecta a las donaciones de sangre, el banco provincial no tuvo en lo que va de la cuarentena faltante de stock debido a que el 90% de los donantes son voluntarios y repetidos, esto es, personas que ya tienen como parte de su vida el acto de ir a donar sangre.“Nuestro ejemplo a seguir es el Garrahan, y Misiones tiene casi el 100% de donantes voluntarios y repetidos pero al mismo tiempo seguimos creciendo en lo que son los donantes de primera vez. No estuvimos críticos en ningún momento gracias a estos donantes que se concientizan día a día”, dijo Andrusyzsyn.En esa misma línea, sostuvo: “No disminuyeron los donantes sino la cantidad de transfusiones de sangre y de hemocomponentes porque muchos tratamientos pasaron a segundo plano, no hubo muchos politraumas o accidentes de tránsito por esta cuestión de la pandemia”.El Banco de Sangre atiende a los donantes de 8 a 15 con un sistema de turnos para evitar que se junten muchas personas y, al mismo tiempo, porque los técnicos están también divididos por turnos.Pese a que están trabajando bien con los donantes repetidos, siguen realizando colectas en distintas localidades.Hoy un equipo estará en el Iturem de Puerto Iguazú de 8 a 16 y está previsto que hasta 68 personas puedan donar sangre, citando dos voluntarios cada 15 minutos.