“Lo que no me gustaba era estar rodeado de enfermos estando bien”

Sábado 20 de junio de 2020

Por María Elena Hipólitointerior@elterritorio.com.ar

El misionero Julio González Piró estuvo más de 100 días lejos de su casa, de su país y de los suyos. Una buena parte de ese tiempo padeció, aunque sin síntomas, al coronavirus y tuvo que ser testeado ocho veces hasta que le diera negativo y así poder regresar a Misiones.Lo que se suponía iban a ser unas vacaciones a bordo de un crucero junto a su amiga, se transformaron en muchos días de aislamiento para él, y en horas decisivas para su compañera correntina, que estuvo bastante complicada y en terapia intensiva en Grecia. Felizmente ayer por la mañana llegó a Posadas, después de muchas horas de viaje en avión desde Roma hasta Buenos Aires, y luego otras horas más en colectivo, desde Buenos Aires hasta la capital de la tierra colorada.“Me ayudó que espiritualmente soy muy fuerte, no me abatato fácil”, sostuvo Julio a El Territorio sobre los momentos de soledad que le tocaron pasar. No obstante, estuvo siempre conectado a sus seres queridos que le mandaban oraciones, música y mensajes de aliento.Luego de dar positivo, el incansable viajero misionero estuvo internado en el Policlínico Universitario Gemelli de Roma pero como era un paciente asintomático lo trasladaron a un hotel que estaba destinado para tal fin.“Estuve muchos días sin conversar con alguien porque yo italiano no sé hablar y el que estaba en la habitación conmigo era de Filipinas”, dijo Julio, con cierta gracia acordándose de la situación.Aunque se describe como una personas fuerte, reconoció que hubo un momento en el que sintió miedo. Sucede que antes de viajar se había colocado dos stents en el corazón y estando allá le detectaron una trombosis pulmonar por lo que fue tratado y seguido de cerca por los profesionales de la salud.“Cuando me dieron la noticia me puse un poco triste, se me cruzaron los sentimientos porque mi mamá falleció de eso. Pero en ese momento me sorprendió lo que llegó a mi cama: un libro y una estampita de la virgen María y un rosario. Eso me volvió a dar fuerzas”, contó emocionado.Respecto de estar tantos días aislado y solo, destacó: “Vivo solo y estoy acostumbrado, no miro tele pero sí leo, salgo a caminar, estoy en paz conmigo mismo. Lo que no me gustaba era estar rodeado de enfermos estando bien yo”.El viaje en crucero de Julio y Silvia, su amiga, comienza los primeros días de marzo en Dubái; desde allí eran 21 días de viaje hasta llegar a Venecia, Italia.Al décimo día, Julio empezó a notar que su amiga dormía mucho. “Entendí que se sienta así porque era su primer viaje de este tipo pero le dije que vaya a la enfermería. Hasta que una vez que estábamos cenando me dijo que le parecía que toda la comida tenía el mismo gusto”, contó.En ese momento no sospechó nada pero al otro día, la mujer de 62 años se despertó casi sin poder respirar y en la enfermería del crucero le hicieron los exámenes y dio positivo para Covid-19.“Nosotros compramos los pasajes en febrero, en ese entonces el coronavirus estaba en China. Pero después de unos días en el océano nos dimos cuenta que la situación había cambiado, los puertos ya estaban cerrados”, señaló Julio quien orgullosamente visitó 61 capitales del mundo.Cuando las condiciones estén dadas, Julio volverá a armar las valijas y partirá hacia un nuevo rumbo. La empresa de cruceros con la que viajó esta última vez le informó que tiene un viaje sin costo válido durante un año junto a su amiga. Sólo tienen que llamar para poner fecha.