Descartan 19 casos en 24 horas y sólo dos personas permanecen con el virus

Sábado 20 de junio de 2020

En cifras 2.062 El boletín sanitario difundido ayer por la tarde da cuenta que un total de 2.062 personas están aisladas por haber visitado zonas de riesgo.

El pasado domingo 14 de junio Salud Pública informó el último caso de coronavirus registrado hasta el momento en Misiones, el número 38.Se trató de una mujer de 62 años que ingresó al Hospital Madariaga de Posadas con dificultad respiratoria y quedó internada grave en terapia intensiva de ese centro de salud hasta que finalmente falleció en la noche del miércoles. Desde allí hasta ayer no se volvieron a notificar casos la provincia, aunque sí hubo varios sospechosos que finalmente fueron descartados.Pero el caso de esta tercera fallecida con diagnóstico de Covid-19 fue uno de los que más dificultades presentó para poder construir un mapa epidemiológico y establecer la cadena de contagios o con quién y dónde estuvo la mujer. En ningún momento ningún familiar ni amigo se presentó a reclamar por la paciente, que según trascendió vivía en un inquilinato de la capital misionera. Al quedar directamente en terapia intensiva, la mujer tampoco pudo comunicar sobre sus contactos recientes.Al respecto se refirió el subsecretario de Salud de Misiones, Héctor Proeza, quien en diálogo con Radioactiva 100.7 destacó que tras la muerte de la mujer aún no se encontraron familiares y el cuerpo fue inhumado bajo las normas establecidas. “A una persona que da positivo y fallece se la pone en una bolsa especial, se sella, se desinfecta, va a un féretro que también se sella y se desinfecta. Se trabaja con todas las normas de seguridad y continúa el cuidado que se hace desde su atención”, contó al respecto.“La señora alquilaba una pieza donde vivía de forma aislada y desde allí se llamó al 911. Entró rápidamente al hospital por su cuadro de asma con dificultad respiratoria, que la llevó a requerir de asistencia mecánica. Hemos buscado contactos estrechos, ella cobraba una jubilación, era muy solitaria y al lugar donde vivía había llegado hace poco y no había establecido vínculos”, señaló el funcionario.Además manifestó que existe una persona amiga de la mujer fallecida pero que no había tenido contacto en las últimas semanas. “No la veía hace tiempo y hoy como estamos adheridos al protocolo nacional, si bien no se encontraron familiares, en seis horas tuvimos que dar solución al óbito, así que eso es lo que el hospital Madariaga hizo con todos los elementos necesarios”, indicó.Por otro lado, el parte sanitario emitido en la tarde de ayer por el Ministerio de Salud Pública detalla que no se registraron nuevos contagios en Misiones, de manera que ayer se cumplieron cinco días consecutivos sin positivos de coronavirus.Los infectados desde que se detectó el primer caso, el 27 de marzo, se mantienen en 38. Los descartados ascienden a 1.395, de los cuales 19 corresponden a las últimas 24 horas.En tanto, todavía hay dos casos activos de Covid-19, es decir, personas que tienen el virus pero que al tener síntomas leves o estar asintomáticos fueron externados y permanecen aislados pero fuera de centros de salud. Los recuperados que lograron negativizar la enfermedad llegan a 33.Asimismo, el boletín sanitario establece que 2.062 personas continúan aisladas por haber regresado a la provincia desde zonas de riesgo con alta circulación viral y otras 6.124 concluyeron el aislamiento domiciliario que dura 14 días.Desde que se diagnosticó el primer caso de este coronavirus en Misiones ya hubo tres personas fallecidas, todas con otras patologías de base que agravaron su estado clínico general. El jueves 23 de abril se registró la primera muerte en la provincia. Se trató de un hombre que luego de estar ocho días internado en el Hospital Samic de Oberá murió en la noche de ese jueves. El hombre era camionero, oriundo de San Vicente, había estado semanas atrás en San Pablo, Brasil, una de las zonas de Sudamérica con mayor cantidad de contagios.El segundo caso fatal fue el de una mujer de 47 años que residía en Colonia Mavalle, Aristóbulo del Valle, que murió el 10 de junio. La paciente arrastraba otras patologías previas que agravaron su estado rápidamente. Según se dijo en los partes sanitarios, padecía insuficiencia renal crónica, diabetes, hipertensión y miocardiopatía hipertrófica dilatada con cardiodesfibrilador implantable.El jueves último la provincia confirmó su tercera víctima mortal de la pandemia por coronavirus, una mujer de 62 años con asma como patología previa.Desde que se detectó el primer caso en la provincia, el pasado 27 de marzo en un hombre que había vuelto desde España, ya se concretaron 2.400 tests de diagnóstico entre el sector público y el privado.Además de la región NEA, Misiones es la jurisdicción con menos contagios, de acuerdo a los partes epidemiológicos que emiten las autoridades sanitarias.El estudio de Covid-19 consiste en un hisopado nasofaríngeo, cuyo procesamiento busca detectar si el paciente tiene el virus Sars-Cov-2.