Misiones registra gran aumento de violencia en todas las edades

Jueves 9 de julio de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

Misiones está entre los primeros lugares en cuanto a la cantidad de femicidios registrados, recordó ayer la directora del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) Silvana Dea Labat. Registros de El Territorio dan cuenta de tal situación (ver Los femicidios...). “Para transformar estos datos, tenemos que actuar en consecuencia y reorientar las políticas públicas”, profundizó.

Los casos de violencia no reconocen estatus social, ingresos económicos, se dan por igual en las ciudades y chacras, entre adultos, jóvenes y niños. Representó uno de los motivos de realizar ayer la primera capacitación para trabajadores públicos en la Ley Micaela, perspectivas de género y violencias.

La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública. “La provincia se adhirió a la Ley Micaela, pero en Misiones ya veníamos trabajando la mirada de igualdad y paridad”, acotó de su lado la ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez.

Durante una conferencia de prensa se explicó que la instancia de formación fue organizada en el marco del Observatorio de Violencia Familiar y de Género. Además de la titular del Ipec, participaron las ministras de Trabajo, de Desarrollo Social y de Agricultura Familiar. De esta dependencia fueron parte de la capacitación unos 50 empleados, mediante videoconferencia.

Benilda Dammer, ministra de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, indicó la dificultad que se impone en las mujeres la falta de independencia laboral para salir del círculo de violencia.

En palabras de la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, estas agresiones se dan en todos los ámbitos, al incluir tanto lo que sucede en las ciudades como en las áreas de su competencia, tanto en las chacras como en los pequeños pueblos.

Dea Labat aclaró que cuando las estadísticas muestran una disminución de denuncias de violencia de género, eso no implica que existan menos casos, sino que no se denuncian. Es lo que demuestran recientes datos oficiales, que aún no fueron difundidos y a los que accedió El Territorio.



Algunos datos

De acuerdo a información de la Policía de Misiones, en 2018 se registraron 4.429 denuncias de violencia de género. En comparación, durante 2019 las denuncias registradas fueron 3.794. Es decir, una cifra menor entre un año y otro.

“La disminución de las cantidades se da no porque haya menos casos, sino porque las víctimas tienen miedo de que no se haga nada al respecto”, acotó la titular del Ipec.

Fue uno de los temas planteados durante la presentación realizada ayer, como también la falta de acompañamiento. Esto último quedó reflejado en otros datos: en el 75% de los casos, quien denuncia es la propia víctima y en un alto porcentaje son denuncias anónimas.

El otro dato significativo es que más de la mitad de las victimas tienen entre 20 y 39 años, según surgen de cifras en procesamiento sobre denuncias de violencia familiar y de género.

Del total de casos intervenidos por la Línea 137en 2019 -cuando se menciona la edad de la víctima- surge que el 25,9% tenían entre 21 y 30 años, y en el 22,4%, las edades oscilaban entre 11 y 20 años