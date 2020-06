Misiones mantiene la cuarentena como ahora, sin ningún cambio

Sábado 6 de junio de 2020 | 08:15hs.

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

Se espera la publicación del nuevo decreto Respecto al decreto de la Nación dando cuenta de la extensión de la cuarentena, aún no hay fecha cierta de publicación. Podría darse a conocer hoy en el Boletín Oficial e inclusive el lunes a más tardar, cuando vence la anterior postergación de la cuarentena en el país. Desde Casa Rosada admiten que quedaron algunas dudas sobre la implementación concreta de las medidas anunciadas en la noche del último jueves por el presidente Alberto Fernández.Con ese escrito oficial, podrían comenzar a definirse los distritos o provincias que dejarán el aislamiento social preventivo y obligatorio y las que adoptarán el distanciamiento social preventivo y obligatorio.

Misiones, por ahora, no cambiará el esquema de cuarentena que lleva a cabo. Esto significa que se mantendrán todas las actividades ya habilitadas pero también deberán cumplirse todos los protocolos y las restricciones establecidas.Esto implica que regirá lo establecido en gran parte la resolución nacional contemplada en el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo), que a su vez fue permitiendo a los gobiernos provinciales o municipales ampliar actividades, como el caso de Misiones, que ayer avanzó con la apertura de bares, restaurantes y heladerías o en forma previa, establecer días para hacer caminatas o algunas actividades físicas.Por lo tanto, la cuarentena que rige en Misiones no es similar ni tan rigurosa al aislamiento que continuará en el área metropolitana de Buenos Aires (Amba), Gran Resistencia, Gran Córdoba, ciudades de Río Negro y Trelew. Pero tampoco, al menos por ahora, se ingresará al Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DSPO), que representa la liberación de más actividades a muchas provincias.Es que aún no se publicó el contenido del nuevo decreto presidencial, que dará claridad a los gobernadores y especialmente a los ciudadanos sobre cómo actuar en una u otra etapa. (ver Se espera la publicación...)Apenas el gobierno nacional había anunciado en la noche del jueves la extensión de la cuarentena explicando que coexistirían dos modelos, el del aislamiento y el distanciamiento, el gobernador Oscar Herrera Ahuad había adelantado que por ahora no habría cambios por el “contexto regional muy complejo”, en referencia a la multiplicación de casos que existen en Brasil.Muchos municipios de Misiones que comparten frontera con Brasil tienen varias cosas en común con Brasil, básicamente escasa población y amplia frontera.Por citar algunos casos, Colonia Aurora tiene una población estimada de 7.744 habitantes y limita al este con Brasil.Un similar número de pobladores tiene Alba Posse, emplazada a orillas del río Uruguay frente a Porto Maua. En población le sigue San Javier, frente a la ciudad brasileña de Porto Xavier e Irigoyen, que comparte frontera seca con Dionísio Cerqueira en el Estado de Santa Catarina y Barracao, en el Estado de Paraná. El Soberbio que supera los 22 mil habitantes, tiene en frente a Porto Soberbo o San Pedro, que limita también con Brasil.Por ser municipios con escasa población, los funcionarios locales desde el intendente hasta sus colaboradores suelen ser conocedores de la realidad de la frontera; de quienes ingresan o egresan, de los que van de compras o vuelven de trabajar y hasta de pasos no oficiales utilizados. Es que históricamente existió una convivencia plena, para comerciar o brindar servicios de uno y otro lado, pero ahora el virus exige máximo cuidado, aunque el tráfico de bienes y personas continúa.De allí la preocupación del gobierno de Misiones, al pedir ayuda de manera reiterada a la Nación, ante la imposibilidad de una cobertura total por tierra, agua y aire las 24 horas.Por eso, Herrera Ahuad habló de la compleja situación para Misiones, porque de ingresar alguien con coronavirus en algún punto por los más de 700 kilómetros de frontera con Brasil, podría provocar mayores contagios y retroceder todo lo realizado, golpeando con dureza el sistema sanitario provincial que de no medir esa amenaza ya podría estar en condiciones de seguir abriendo más actividades e ingresar a otra etapa.