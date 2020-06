Confirmaron cuatro nuevos casos de Covid-19 y uno está grave en Oberá

Sábado 6 de junio de 2020

Con información de corresponsalía Puerto Iguazú

Ambos pacientes del Samic tienen patologías de base

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

El parte diario que emite el Ministerio de Salud Pública de Misiones informó ayer que en la provincia se detectaron cuatro nuevos casos de coronavirus. Según detalla el documento, los pacientes son oriundos de distintas localidades de la tierra colorada.Uno de los contagiados es un paciente masculino de 63 años de Campo Viera. El hombre permanece internado en el Hospital Samic de Oberá con comorbilidades, es decir, otras enfermedades de base. El otro diagnosticado es un joven de 24 años de San Vicente que también está internado en el Samic de Oberá con patología de base (ver Ambos pacientes...).El tercer paciente es un hombre de 40 años de Posadas que permanece en aislamiento domiciliario bajo medidas de bioseguridad y cumpliendo con esquema terapéutico.El cuarto caso conocido ayer es el de una mujer de 58 años de Puerto Iguazú que está internada en el Samic de esa ciudad del Norte misionero. Según averiguó El Territorio, la mujer pasó por una cirugía otorrinolaringológica en Buenos Aires, llegó a Misiones hace unos días y presentó síntomas el jueves, cuando se la hisopó y ayer se conoció que estaba infectada. Se estableció que se contagió en la Capital Federal. En tanto, aún resta saber los resultados de otra paciente femenina de Iguazú que se conocerán hoy.Con estos nuevos casos, ya son 34 los cuadros confirmados en la provincia de Misiones. De esa cifra total, 26 se recuperaron de la enfermedad, tres están en aislamiento domiciliario, cuatro permanecen internados y uno, un camionero de San Vicente, falleció.Ayer, otros diez sospechosos fueron descartados a través de estudios de laboratorio y desde que empezó la crisis sanitaria por este virus esa cifra asciende a 974 descartados. Y hay 1.588 misioneros aislados en sus casas por haber regresado a la provincia desde zonas de riesgo donde se transmite el Covid-19. Otros 4.602 ya culminaron ese aislamiento.Por otro lado, María Eugenia Safrán, intendenta de Apóstoles, explicó en un comunicado que todo el personal de la empresa yerbatera que conduce la familia Szychowski fue testeado. “Quiero transmitirles tranquilidad a los vecinos de Apóstoles con respecto al estado de salud de los trabajadores y directivos de La Cachuera SA, según me aseguró su presidenta, Victoria Szychowski, quien además me confirmó que todo el personal que se hizo el test dio negativo”, acotó la jefa comunal en referencia a la investigación epidemiológica para establecer si alguna persona de la compañía tuvo contacto con el paciente de 93 años que permanece internado en Posadas.También ayer se supo que un grupo de empleados que se desempeña en el Palacio de Justicia fue puesto en cuarentena ante la presencia de una empleada que tuvo síntomas.“Una joven de 24 años que trabaja en Registro Público de Posadas se sintió mal el martes y fue al hospital. Ayer -por el jueves- le dieron resultados de positivo Gen-E”, explicaron sobre este hecho que ayer tenía en alerta a los trabajadores del lugar, ya que la chica tuvo uno de los dos genes de covid-19.Así, todo el personal del Registro Público fue puesto en cuarentena y según trascendió la joven volverá a ser testeada este fin de semana para confirmar o finalmente descartar la enfermedad.Además, en el Hospital Madariaga continúan 70 profesionales -entre médicos, enfermeros y personal administrativo- en aislamiento domiciliario debido a que tuvieron contacto con la médica infectada. De ese total, 19 resultaron positivo al GEN E, que es el marcador común en todos los coronavirus, en tanto no comprobatorio del virus específico que circula que es: Sars-CoV-2 (según especialistas en bioquímica).A ese grupo se le realizará la contraprueba para confirmar si es Covid-19 lo que tienen. “Este fin de semana estarán los estudios de los 19 trabajadores de la salud que dieron positivo al GEN E, pero aunque den negativo en la contraprueba, deberán cumplir con los catorce días de cuarentena”, había dicho el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, a este medio. En tanto, los trabajadores del Hospital Pediátrico que tuvieron contacto con el camillero enfermo permanecen aislados y asintomáticos.Héctor González, director del Hospital Samic de Oberá, confirmó ayer que de los cuatro casos de coronavirus registrados en Misiones, dos están internados en ese centro de salud.Y reconoció que cuatro de los test aleatorios realizados a los trabajadores del nosocomio arrojaron resultado “dudoso”, por lo que los afectados fueron puestos en aislamiento y en los próximos días volverán a ser analizados.Con relación a los casos confirmados, se trata de dos hombres que se hallan internados en aislamiento bajo estrictas normas de bioseguridad. “Uno es un joven de 24 años, oriundo de San Vicente, con una patología de base, con estudios positivos para tuberculosis y Covid-19. Presenta buena evolución, clínicamente estable y sin apoyo de oxígeno”, indicó González.Y agregó: “El segundo paciente tiene 63 años, es de Campo Viera, con patología oncológica en estado de metástasis. Hizo una consulta por un cuadro de insuficiencia respiratoria con neumonía. Por eso, como indica el protocolo, se le practicó el hisopado, se lo aisló y dio positivo para Covid-19. Su pronóstico es bastante complicado”.Ambos pacientes fueron derivados desde sus respectivas localidades al Samic de Oberá, puesto que se trata del centro asistencial de referencia en la zona Centro. Consultado al respecto, el director del nosocomio precisó que los familiares y allegados a los pacientes fueron testeados y se hallan en aislamiento preventivo. También se detectaron los respectivos nexos.Sobre el personal del Samic cuyos test arrojaron resultado dudoso, explicó que todos están asintomáticos y cumplen el aislamiento.Asimismo, reconoció que en otros puntos del país el diagnóstico dudoso se considera positivo.“Tenemos personal que dio testeos ‘dudosos’. Están en sus domicilios y sus familiares también están asintomáticos. Los volveremos a testear en unos días, mientras siguen en aislamiento obligatorio. Depende la partícula del gen que capte el test se los toma como positivo y nosotros también lo asumimos en un contexto epidemiológico de aislamiento social y seguimiento”, explicó.En los últimos días también trascendieron versiones de pacientes oncológicos que se tratan en Posadas y habrían tenido contacto con un profesional contagiado de Covid-19. En ese sentido, González mencionó que “no pasaron por el hospital, pero tenemos conocimiento. A uno le hicieron el test y también le dio una partícula viral, entonces la recomendación es aislamiento y volver a rehisopar”.El funcionario también llamó a la responsabilidad y solidaridad social. “Nos puede tocar a cualquiera, por eso hablamos de la responsabilidad, primero del paciente y la familia. Y como sociedad no se puede estigmatizar. Los obereños venimos trabajando muy bien, como la provincia en general. Pero tenemos que seguir cuidándonos y ser solidarios. Y recordar que el 80 o 90 por ciento de los pacientes son asintomáticos”, remarcó.