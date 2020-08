“Me siento agradecido, fue una experiencia impactante”

Lunes 17 de agosto de 2020

“Fue una experiencia impactante en el amplio sentido de la palabra, me siento muy agradecido con poder participar de esto”, aseguró Eugenio Albrecht (44), el voluntario misionero que se aplicó el sábado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus que se está probando en la Argentina y es llevada adelante por el laboratorio Pfizer, una empresa farmacéutica estadounidense.Los estudios se llevan adelante en el Hospital Militar Central de la Ciudad de Buenos Aires y hacia allá se dirigió este misionero nacido en Colonia Alicia, pero que actualmente reside en la Capital Federal, una de las zonas más golpeadas por la enfermedad que sigue poniendo en jaque al mundo.Más tranquilo, después de más de cinco horas entre charlas, exámenes y la vacuna, Eugenio charló con El Territorio y contó cómo fue vivir esta etapa histórica para el país y para el mundo.“Cuando llegás al lugar, tenés gente que te está acompañando e indicando los pasos que tenés que hacer todo el tiempo. Lo primero que hacés es tener una larguísima charla con un médico asignado que vendría a ser mi referente en este caso, que es quien aclara todas las dudas y explica exactamente de qué se trata el proceso”, explicó el misionero.En esa misma línea, continuó: “Te vuelven a preguntar si estás de acuerdo con realizar la experiencia, yo obviamente estaba convencido de esto. Después de eso hay una extracción de sangre para tener como referencia y a partir de ahí ir evaluando la información que uno brinda a través de su sangre, luego me hicieron un hisopado”.El último paso después de todo lo enumerado por Eugenio fue la aplicación de la vacuna, a la que describió como un procedimiento muy sencillo, que no le produjo ninguna reacción ni dolor. Sin embargo, antes de irse a su casa, estuvo un tiempo en observación por precaución.“Por ahí mucha gente lo mira con cierto recelo y tiene algún tipo de miedo, pero ayer (por el sábado) me demostraron de nuevo algo que yo lo tengo en claro que tiene que ver con el altísimo nivel de nuestros investigadores, de la ética y la profesionalidad”, expresó.A partir de ahora, Eugenio deberá registrar en una aplicación instalada en un celular -cual diario íntimo-, cómo se siente y si se le presenta algún tipo de reacción.“El paso siguiente es volver a recibir el turno para la segunda aplicación, que está prevista 21 días después. Con la aplicación ellos van a estar en contacto conmigo sobre cualquier aspecto o cosa que haya que tener en cuenta”, cerró Eugenio.Argentina fue el país elegido por el laboratorio estadounidense para llevar adelante los testeos de la vacuna contra el coronavirus.El estudio está sujeto a la aprobación regulatoria de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), pero ya fue autorizada a avanzar a pruebas de eficacia por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), la agencia del gobierno estadounidense encargada del control de los medicamentos.