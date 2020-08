Conicet desarrolló tela antiviral para impedir los contagios por coronavirus

Lunes 17 de agosto de 2020

"Tenemos un sistema científico fuerte que brinda soluciones y demanda de años de formación"Ana Franchi Presidenta del Conicet

Destacan la producción local de la vacuna El miércoles, el presidente Alberto Fernández anunció que Argentina y México elaborarán la vacuna de Oxford para prevenir el contagio de coronavirus, que estará lista para usarse en el primer semestre de 2021, con dosis que se distribuirán equitativamente por el continente y con un valor de entre 3 y 4 dólares. Sobre este punto Franchi opinó que “el anuncio que realizó el presidente fue auspicioso y brinda una luz en medio de un túnel oscuro que generó la enfermedad. También es como una forma de reconocimiento a la capacidad científico-tecnológica que tiene el país, que si bien es una empresa privada, cuenta con aportes públicos”. Asimismo enfatizó que el laboratorio AstraZeneca, que firmó el convenio con Oxford y la Fundación Slim, inauguró su nueva planta en febrero. “En un principio, el objetivo del laboratorio era producir anticuerpos para inmunoterapia. Ahora se va a dirigir a la producción de la vacuna”, dijo. Franchi mencionó que “es un reconocimiento a la capacidad argentina” y que “el objetivo no es tener ganancia, el Estado garantizará que la vacunación tenga un presupuesto potable”. “Dentro de los laboratorios, que cuentan con capitales privados, tienen a muchos científicos que se formaron en la universidad pública y eso es meritorio”, subrayó.

En tiempo récord, un grupo de científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) y de la bonaerense Universidad Nacional de San Martín (Unsam) desarrolló, en conjunto con la pyme textil Kovi, el Atom-proyect, un superbarbijo compuesto por telas tratadas con activos antivirales, bactericidas y fungicidas, clave para reducir al mínimo el número de contagios por coronavirus en el país.La pieza cuenta con tres capas de protección, su durabilidad es equivalente a la de 15 barbijos descartables y cuesta aproximadamente 320 pesos. Este tipo de barbijo se puede conseguir de manera online en la página de la textil y se espera a que llegue en las próximas semanas a las farmacias misioneras.De esta manera, el barbijo es otro de los trabajos que lleva adelante el Conicet para frenar el avance de la enfermedad en el país, y se suma al Neokit Covid-19 para la detección rápida del virus, que fue desarrollado en mayo por científicos argentinos.En diálogo con El Territorio Ana Franchi, titular del Conicet, explicó de qué trata el nuevo desarrollo llevado adelante por científicos del país. “Estos barbijos fueron una propuesta de la pyme textil Kovi, que pidió el asesoramiento a investigadores de la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad de Buenos Aires y científicos del Conicet para desarrollar un producto que tenga una tela con un agregado, que tenga un bactericida y que impida la llegada del virus Covid-19 como el de cualquier otro”, comentó.Detalló que el barbijo consta de tres capas. La primera, de carácter impermeable, que impide el ingreso de virus y saliva, que de todas maneras impide cualquier posibilidad de contagio, según las últimas evaluaciones encaradas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), tras analizar las propiedades antivirales y fungicidas.La tela contiene iones de cobre, que permiten eliminar cualquier tipo de gérmenes desde fuera e imposibilita el ingreso de cualquier factor patógeno.“El barbijo puede usarse durante ocho horas y mantiene el bactericida aproximadamente hasta 15 lavados, por lo que tiene una proyección mejor que cualquier barbijo común”, precisó Franchi. En cuanto al precio, dijo que cuesta 324 pesos la unidad, mientras que las mascarillas por 10 unidades se comercializan a 3.240 pesos.La titular de Conicet aseveró que las mascarillas de triple capa cuentan con gran demanda y que priman las consultas sobre dónde y cómo conseguirlas que, hasta el momento, se compra online. En las próximas semanas arribará a la tierra colorada para su comercialización, dijo.“Lo importante es que el Conicet, cuando empezó la pandemia, se puso a trabajar en tratar de resolver los problemas que suscitó el avance del virus. Ahora con estos barbijos, pero también se trabajó con la realización de nuevos respiradores, kits, que actualmente ya hay cuatro tipos de diagnósticos de la enfermedad. Ahora, se trabaja en los impactos sociales y económicos que generó la pandemia en el país, y lo mismo con la incursión de nuevas terapias. Se están generando respuestas rápidas a problemas que no sabíamos que íbamos a tener. Esto es porque tenemos un sistema científico fuerte que brinda soluciones, que no se forma de un día para el otro, sino que requiere de quince años de formación y estudio, por lo que es clave verlo como una inversión continua que no debe frenar”, aseveró Franchi.De cara a 2021, el Conicet trabaja en el refuerzo del sistema científico del país. Semanas atrás, cerró la convocatoria de ingreso para el próximo año y dispuso cupo para 800 investigadores de todo el país.Entre las temáticas en las que se enfatizará, se destacan la biodiversidad, enfermedades tropicales, y los efectos sanitarios y sociales que generó la pandemia por el coronavirus en la Argentina.“En el caso de Misiones, tenemos muchos institutos de doble dependencia en conjunto con la Universidad Nacional de Misiones (Unam). Algunos de los temas tienen que ver con la biodiversidad, las enfermedades tropicales, las ciencias sociales y los efectos de la pandemia en sus diferentes aristas. La idea es profundizar la línea de trabajo en el área forestal y de seguir en la federalización de la ciencia en un distrito clave, como lo es Misiones”, manifestó Franchi.En cuanto a los ingresos al sistema científico nacional, la titular de Conicet explicó que incluyeron a casi 800 nuevos investigadores.Para el próximo año se permitirá nuevamente el ingreso de 800 aspirantes, el doble en comparación con 2019, durante la gestión macrista.De allí, los cupos son 400 para temas abiertos, 100 por temas estratégicos, 160 para el fortalecimiento de personal, más aún en universidades que cuentan con pocos investigadores, como ocurre con Misiones. También, habrá 20 vacantes para instituciones de ciencia y tecnología, y 120 proyectos especiales para temáticas de carácter geográficos, que respondan a las demandas de los gobiernos provinciales.“El objetivo es reforzar los trabajos con Misiones, con temas específicos que involucran a la región. Por otra parte, se profundizarán las investigaciones con Argentina contra el Hambre, que en las convocatorias fue uno de los ejes de mayor preocupación por parte de la comunidad científica”, concluyó la titular del Conicet.