Aunque den falsos positivos, Corrientes utiliza test rápidos

Lunes 17 de agosto de 2020

Por Griselda Acuña Editora de Actualidad

Los test rápidos son más económicos y el resultado está en minutos. Consiste en una muestra de sangre para la cual se utilizan tiras reactivas. No obstante, las autoridades sanitarias y expertos desaconsejan esta técnica como prueba de diagnóstico.





40 testeos en Ituzaingó- Posadas “También entendemos que hay gente que sólo necesita cruzar por Corrientes, para llegar a Misiones porque tiene destino final allí. Entonces, en esos casos, no se les exige test, se trabaja con un sistema de control de postas de esos viajeros, para evitar que ingresen a Corrientes y sigan viaje”, señaló Federico Ojeda, subsecretario de Sistemas y Tecnología de la Información del Gobierno de Corrientes.“Desde que pusimos los retenes, se estima que 80 personas sólo utilizaron a Corrientes para pasar por Misiones. Se trabaja en conjunto con las autoridades misioneras”, sostuvo.“El paso Ituzaingó-Posadas no es el más concurrido, más o menos se testearon 40 personas allí desde que se instaló la barrera sanitaria el miércoles pasado”, contó.

Foz registró nueva muerte y otros 27 casos de Covid-19

La frontera con Brasil es el mayor de los riesgos sanitarios para Misiones, y por ende el país. El sector de Vigilancia Epidemiológica de Foz do Iguazú, Brasil, confirmó ayer 27 nuevos casos de Covid-19, contabilizando 4.114 casos de la enfermedad en el municipio desde el inicio de la pandemia. Del total de casos registrados, 3.874 pacientes se han recuperado.



De los nuevos casos detectados en lomas últimas 24 horas, doce son mujeres y quince hombres entre 1 e 62 años. Todos están aislados en sus hogares ya que presentan síntomas leves. No obstante, indicaron que de los casos confirmados activos, 149 están con aislamiento domiciliario y 47 están internados.



Además el sector de vigilancia epidemiológica de la vecina ciudad de Foz do Iguazú, registró el fallecimiento número 44°. Se trata de un anciano de 77 años, que estaba internado en el Hospital Municipal Padre Germano Lauck desde el 6 de agosto.



El cuadro del paciente se agravó con problemas respiratorios agudos e insuficiencia renal aguda. El paciente, sufría de enfermedades de base, y falleció el sábado por la noche.





Corrientes cumplió ayer cinco días desde que impuso una nueva medida para frenar los contagios de coronavirus: para ingresar a la provincia, se debe pagar el test que confirme o descarte que la persona en cuestión es portadora de la enfermedad que cambió el mundo. El costo del análisis ronda entre 3 mil y poco más de 5 mil pesos, dependiendo de la técnica.La vecina provincia puso en vigencia lo que en Misiones rige desde el 30 de junio, pasaporte sanitario. Si bien ambas jurisdicciones comparten la premisa de que el viajero debe costearse el estudio, la diferencia está en el tipo de testeo. Misiones no realiza test rápidos, tanto el sector público como el privado llevan adelante pruebas de PCR (siglas en inglés de “Reacción en Cadena de la Polimersa) que detectan el antígeno del virus y tienen el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pruebas de diagnóstico. Sin embargo, los test rápidos identifican los anticuerpos IgM e IgG presentes en la sangre de una persona que pudo haberse enfermado de Covid-19.Dicho de otro modo, los test rápidos tienen un porcentaje de “falsos positivos”. Este concepto vuelve a aparecer en escena tras lo ocurrido con una mujer oriunda de la localidad misionera de Jardín América que arrojó positivo, luego del test rápido, en el retén de Ituzaingó (Corrientes)-Posadas (Misiones). Al día siguiente, fue sometida al hisopado nasofaríngeo - PCR-en Misiones siendo su resultado negativo.“Sabemos que los test rápidos pueden generar falsos positivos, pero nos sirve para frenar el ingreso del virus. Hay casos excepciones y casos humitarios y se activa el protocolo. En la mayoría de los retenes, hay hospitales de campaña, si la persona da positivo al test rápido y necesita igualmente ingresar -por razones de fuerza mayor- se la traslada y aísla en el hospital de campaña. Ahí se le hace el hisopado y en una hora está el resultado de la prueba de PCR”, explicó en diálogo con El Territorio, Federico Ojeda, subsecretario de Sistemas y Tecnología de la Información del Gobierno de Corrientes, de cuya área depende la administración de todas las entradas a la provincia.“Tenemos cinco retenes para el acceso a Corrientes y en el único lugar que se hace hisopado es en Puente General Manuel Belgrano que une Chaco y Corrientes, por el riesgo que representa esa provincia y ante el constante tráfico vecinal”, argumentó al tiempo que agregó que el 80% de los testeos son en el puente Manuel Belgrano.“Si el test da positivo se le niega el ingreso a la provincia. Si la persona no tiene domicilio en Corrientes se le pide que vuelva. Si la persona justo iba a un turno médico, se trata de que pueda ingresar y estar aislada, pero tiene que tener domicilio en Corrientes”, subrayó.“Si el test rápido da un negativo, es seguro que es así. En cambio, tiene una tasa de falso positivo que significa que la persona puede estar generando anticuerpos, es decir, puede estar en una etapa de contagio”, destacó Ojeda.