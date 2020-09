Más comunas cierran actividades, hay otros 3 casos y 95 aislados - El Territorio Misiones

Jueves 24 de septiembre de 2020 | 06:00hs.

El alcalde solicitó la colaboración de la población para frenar el avance del coronavirus en la zona.





Volvió a funcionar el CIC de Iguazú Luego del cierre preventivo por un caso de Covid-19, volvió a funcionar al Centro Integrador Comunitario (CIC) de Puerto Iguazú.



Así lo informaron la Municipalidad local y la Secretaría de Acción Social.



Trabajará, sin embargo, bajo estrictos protocolos de sanidad conforme indican las normativas vigentes por la emergencia sanitaria.



Desde la comuna indicaron que desde el cierre preventivo, se realizó la desinfección a cargo de la Dirección de Vectores y limpieza externa por parte de Servicios Públicos para seguridad de los trabajadores y ciudadanos que concurran a solicitar turnos o asistencia.



Recordaron que para ingresar al predio es obligatorio el uso del barbijo, desinfección de manos con alcohol en gel al ingreso, se recomienda lavado frecuente de manos, respetar el distancia social y queda totalmente prohibido compartir mate o tereré en el predio.

En cifra 95 Son las personas de varios mucipios que están actualmente aisladas y se conectan con la fiesta realizada en 9 de Julio.

Continúan las repercusiones de la fiesta de 80 años de la anciana en 9 de Julio a la que asistió el policía de Aristóbulo del Valle que dio positivo para coronavirus el lunes. Tal es así que ayer el Ejecutivo municipal de Colonia Delicia y de Santiago de Liniers anunciaron restricciones en algunas de las actividades que tenían habilitadas para evitar la propagación del virus.En estas dos localidades y Eldorado -que no anunció la suspención de sus actividades por el momento- hay personas aisladas por haber participado de la fiesta en 9 de Julio.En Colonia Victoria, en tanto, se vuelve atrás pero por la cercanía con el caso 78, confirmado ayer en Puerto Esperanza (ver página 4), y no por la fiesta del fin de semana.En Delicia son diez familias las que se resguardan, mientras que en Eldorado es solamente una pareja y en Liniers, el intendente, Miguel Szumkoski, informó los vecinos que asistieron a la fiesta ya están identificados y cumpliendo el período de confinamiento de catorce días a fin de resguardar al resto de la población de posibles contagios.Estos se suman a las 30 personas que ya se encuentran aisladas en 9 de Julio luego de conocerse el caso de Aristóbulo.En ese contexto, Alfredo Martínez, jefe de Atención Primaria de la Salud Zona Norte, confirmó a El Territorio que actualmente son 95 las personas en aislamiento preventivo.“El número es el total contando los casos que se dieron a raíz de lo sucedido en 9 de Julio más los que venían desde antes. Las notificaciones del aislamiento las hacemos desde APS con auxilio de la Policía. También hay un equipo de diez personas, a cargo de la médica Sandra Roginski, que hace el seguimiento telefónico diario de las personas aisladas. En caso que alguno de ellos no responda, nosotros nos acercamos al domicilio a fin de verificar la situación”, indicó.Por su parte, en diálogo con radio Génesis de Eldorado, Héctor, nieto de la anciana de 9 de Julio, confirmó que asistió junto a su pareja al agasajo y aseguró que se encuentran en aislamiento y en buen estado de salud.“Nos habíamos reunido en la casa de mi abuela para hacer una cena. Ellos vinieron de Aristóbulo sin saber que eran positivo para coronavirus. No compartimos mate ni tereré pero sí estuvimos charlando”, expresó.“Hicimos una lista de las personas que fueron a saludar a la abuela, nos aislamos y nos pusimos en contacto con las autoridades para ver cómo se resuelve. Nosotros estamos bien y tratando de colaborar con lo que podemos. Hasta el momento no se realizaron testeos sino que sólo nos notificaron que debíamos aislarnos”, manifestó Héctor.Por otra parte, vecinos del Kilómetro 15 de Colonia Delicia manifestaron su preocupación porque habían participado del cumpleaños en 9 de Julio.“Recibí un audio del chico que participó en el cumpleaños, estaba muy preocupado por su familia. Hablé con encargados de APS y me dijo que hay seis personas aisladas”, informó Modesto Brítez, periodista local.“La familia está notificada, la Policía estuvo en el lugar y están aislados. En la casa hay tres personas más el padre y otros familiares que estuvieron en contacto”, confirmó.“Mientras no manifiesten síntomas, no se les hace el hisopado. Por eso deben guardar el aislamiento”, explicó Modesto Brítez.Finalmente, el intendente de Delicia, Roberto Wern, confirmó que un joven de 17 años que estuvo en el cumpleaños tuvo contacto con sus vecinos cercanos, por lo que también se dispuso que éstos también se sometan al aislamiento preventivo.En Delicia, a raíz de las diez familias que se encuentran aisladas en la localidad, se prohibieron las actividades deportivas y clases de zumba que se realizan en espacios verdes así como los deportes barriales y privados.Las actividades religiosas sólo se podrán hacer con el 20 por ciento de capacidad y respetando el distanciamiento social y el uso del barbijo.Asimismo, se suspenden las visitas familiares de personas que vengan de otros municipios. Los bares y restaurantes deberán permanecer cerrados, quedando únicamente autorizados los servicios de delivery.Los controles estarán a cargo de las fuerzas de seguridad, que recorrerán los distintos sectores.Asimismo, en Santiago de Liniers se restringió el desarrollo de algunas actividades durante el lapso de catorce días: los horarios comerciales continúan hasta las 20 y los controles de seguridad sanitaria serán estrictos en cuanto a barbijos, ingresos a los locales comerciales; y se restringen las actividades como gimnasios, zumba, cultos y misas.En esa misma línea, Colonia Victoria decidió restringir sus actividades hasta el 7 de octubre.En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva, el intendente Hugo Andino afirmó que “durante la mañana (de ayer) se trabajó en la nueva resolución que saldrá al mediodía. Vamos a tomar una medida bastante estricta durante quince días”.En ese sentido, el jefe comunal remarcó: “Se vuelve a cero, no habrá fútbol, el ingreso de personas que no sean de Victoria estará restringido, visitas familiares y reuniones sociales también restringidas”.“Vamos a estar trabajando full time, con mayor personal policial e inspectores municipales en el primer acceso del pueblo”, indicó.Por último, hizo referencia a una empresa en construcción cuyos jefes y encargados arriban desde otro municipio. “Hablamos con el dueño de la empresa y no van a poder salir del pueblo por quince días. Si salen no pueden volver”.