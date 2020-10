Marcha de los días: Mafalda y la crisis recurrente - El Territorio Misiones

Domingo 4 de octubre de 2020 | 05:00hs.

“La principal fuente de ideas está en los diarios”, dijo Joaquín Salvador Lavado, alias Quino, en una entrevista aparecida en La Opinión Cultural, el domingo 3 de diciembre de 1972. Con ello, marcaba claramente cómo nutría los diálogos de sus personajes, como el caso de Mafalda, que registraba en tono de humor lo que padecía el país o el mundo. Quino se definía ideológicamente como socialista y uno de los temas que lo obsesionaba fue la relación entre los débiles y los poderosos. No siempre para un dibujante es una tarea sencilla o sin consecuencias, como los malos momentos pasados durante la dictadura militar, aunque se ingeniaba para reflejar la realidad, como quedó para la historia una de las viñetas más conocidas de Mafalda, que comenzó a publicarse la tira en 1964 y en la que señalaba al bastón de un policía y afirmaba: “¿Ven? Este es el palito de abollar ideologías”. Situación que encajaba con lo que sucedía en el país o como en cualquier lugar del mundo en este momento, cuando el personaje pedía por “una vacuna contra del depotismo”. De allí lo universal de Mafalda, reflejando los procesos culturales y políticos o hasta cuando criticaba a las multinacionales o reflejaba el modo de actuar y pensar de la clase media argentina en particular, hasta adelantarse a fenómenos actuales como el avance del feminismo o los enfrentamientos generacionales entre padres e hijos.Quino se fue y Mafalda quedó huérfana, como suelen dejar muchos gobiernos a un pueblo cuando no se ocupa de atender sus prioridades. Se extrañará su pluma y sólo quedarán las ganas de leer sobre lo que pensaría sobre la grieta argentina, sobre lo que Quino nunca quiso opinar, como sí lo hacía sobre economía, el dólar y hasta planteaba todas las crisis, donde siempre se encuentran nuevas oportunidades, al decir de otro autor. Es lo que la Argentina y los argentinos intentan en estos momentos, encontrar una nueva salida en medio de la actual pandemia que golpea fuerte al mundo y en el país. El Indec esta semana difundió los números que más duelen, por efecto de la pandemia la pobreza subió al 40,9%. Los analistas coinciden que la cifra podría haber sido más alta sin las ayudas sociales. Por ello, se necesita rápidamente una nueva salida, a pesar de las dificultades y actuales restricciones. Como se sabe, el gobierno argentino comenzará esta semana a renegociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un crédito de unos 44.000 millones otorgado en 2018 a la administración de Mauricio Macri. Como se recordará, el gobierno de Alberto Fernández finalizó recientemente un exitoso canje de deuda por unos 100.000 millones de dólares entre deuda bajo ley extranjera y local y ahora, es el momento de avanzar con el FMI.El ministro de Economía, Martín Guzmán sostuvo en una rueda de prensa que a partir de ahora, se busca evitar los ciclos de endeudamiento insostenible y frenar el proceso de endeudamiento en dólares; una moneda que claramente hace falta y es muy demandada en el país. Como horizonte trazado y pensando en la necesidad de establecer como política de Estado, el ministro planteó que este Gobierno tiene como objetivo ir en dirección al equilibrio fiscal. Un objetivo, sin dudas noble, aunque un anhelo planteado por otros gobiernos sin mucho éxito por múltiples variantes internos o externos, a lo que ahora debe sumarse las consecuencias actual y futura de la pandemia.Esta semana, desde la administración nacional se anunció una batería de medidas para incentivar la producción, la exportación y la liquidación de divisas. Representa una primera base, además de buscar reducir la brecha y evitar la volatilidad del dólar oficial, mediante las ventas de títulos públicos. Pero impulsar las exportaciones y frenar la caída de reservas, no es una cuestión sencilla en un mundo convulsionado por la crisis sanitaria mundial.La turbulencia financiera local, se vio reflejada en las últimas semanas en la brecha entre el tipo de cambio oficial y los dólares alternativos.Para contrarrestar esta situación, la administración nacional lanzó un paquete económico destinado a frenar la salida de reservas y luego comenzar a acumular divisas para lograr mayor fortaleza macroeconómica, que incluye rebajas en las retenciones. La primera expectativa del Gobierno es que al aplicarse estos derechos de exportación de una manera diferenciada a los pequeños y a los medianos productores, respecto a las grandes empresas, es que se logre liquidar en los próximos 15 días hasta unos 4.000 millones de dólares de la cosecha de soja en granos guardada en silos y silobolsas. Esto iría en línea con la idea de fortalecer las reservas internacionales del Banco Central a partir de lograr más ingreso de divisas al incentivar las exportaciones tanto industriales como fabriles, y mejorar las opciones financieras en pesos. Por supuesto que hay grandes jugadores como la sociedad rural que no acompañan estas medidas. El gobierno dejó trascender que las medidas fueron consensuadas con el Consejo Agroindustrial. Con el correr de los días, si se empiezan a liquidar los granos retenidos, se sabrá si la estrategia dio los resultados esperados.Además, se dieron –casi al finalizar la semana- algunos datos alentadores. De acuerdo al informe oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la recaudación tributaria de septiembre registró un crecimiento interanual en torno al 5,5% en términos reales, por lo cual le ganó a la inflación por primera vez en el año. De esta manera en términos nominales, el Estado obtuvo ingresos por 606.508 millones de pesos, lo cual significó un aumento del 43,7% en comparación con el mismo mes de 2019 contra una inflación que se estima en torno al 40 por ciento. Se consignó que entre los tributos que marcaron una mejora interanual se destacaron el Impuesto a las Ganancias, los Derechos de Exportación, el Impuesto sobre los Bienes Personales y los recursos vinculados con el Sistema de Seguridad Social. Todos estos tuvieron durante septiembre un incremento superior al 40% en comparación con el año pasado.Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decisión abrir el per saltum solicitado por los 3 jueces desplazados por el Senado y el Ejecutivo. Con ello se terminaron las especulaciones y se abre un corto periodo de tiempo para que los cortesanos fallen sobre el fondo de la cuestión. Desde el gobierno siguen sosteniendo sus argumentos y creen que la decisión final, la que vale, será de acuerdo a su postura que se esgrime en la Constitución nacional. Por el otro lado, los jueces, oposición y medios afines, celebraron el fallo y apuestan a que vuelvan a sus puestos enviados por Macri sin el acuerdo del Senado. El tribunal supremo, como cabeza de un poder del estado, no desconoce los vaivenes de la política, ellos también se mueven en terrenos de la política. La tensión estaba en aumento y con la apertura del per saltum, se paso a otro tema, mientras resuelven sin el foco puesto en ellos.Casi al finalizar la semana, el oficialismo en el Senado aprobó el proyecto de ley que reduce los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad y lleva a 1,40% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño. Como se recordará esa iniciativa fue enviada por el Ejecutivo al Congreso hace dos semanas. El proyecto fue avalado por unanimidad de los presentes con 42 votos, ya que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal se desconectaron del recinto virtual antes de la votación. Este proyecto con media sanción, pasará para su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde se espera la aprobación final del Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales, firmado en enero de 2016 por el ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. De esta manera por ley se regulará el traspaso de la policía federal a la Ciudad de Buenos Aires realizado en 2016 y le quita más de dos puntos de coparticipación que el ex presidente Mauricio Macri le cedió para financiarla.Se conoció que el gobierno provincial se encuentra elaborando nuevos planes para la post pandemia y la nueva normalidad. Ello, tras haberse acordado los reclamos con todos los sectores, que en sus protestas potenciaron el riesgo ante las aglomeraciones. Es lo que desde la provincia se intenta evitar. De allí, también, la resistencia a abrir la frontera pese a la presión de Paraguay y Brasil. Afirman que cuando ello suceda -que no será en lo inmediato- el cruce fronterizo no podrá volver a ser como antes, sino que habrá restricciones sanitarias para preservar la salud de los misioneros y los argentinos.Casi al finalizar la semana, se conoció que el pasado mes de septiembre, los patentamientos en Misiones mostraron importantes incrementos mensuales e interanuales, tanto en autos como en motos. Una consultora privada hizo la comparación y concluyó que fue el más alto de todo el país y con ello, la provincia se posicionó en el primer lugar. Es que para el caso de los autos, Misiones tuvo su primer incremento interanual tras 27 meses consecutivos de caída. El informe surge en base a datos oficiales de la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios. Concluye que los planes Ahora 12 y Ahora 18, tuvo incidencia en esta recuperación. Esto representa un aspecto más de que Misiones está produciendo casi a pleno y que solo restan volver a implementar aquellas actividades que dependen del gobierno nacional, como el transporte de larga distancia, el turismo y los vuelos que venía reclamando Misiones y ahora, se anunció, estaría concretándose a mediado de este mes.Lo que está pendiente y en análisis, es el pedido de creación de una zona aduanera especial para bajar impuestos y con ello disminuir el costo de los productos, que permita igualar los precios con Paraguay y Brasil.A su vez, se conoció que se está preparando un listado de obras y programas, para que el gobernador Oscar Herrera Ahuad traslade al presidente Alberto Fernández para que tenga en cuenta en el momento de tratarse el presupuesto nacional 2021. Para determinar prioridades se conoció que el gobernador invitó al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, a concretar en los próximos días una jornada de trabajo. Allí se confeccionaría un listado, de cuestiones pendientes de la Nación desde el Fondo Especial del Tabaco, Programa Social Agropecuario, Renabap, obras y líneas energéticas, soluciones para la yerba, el té, la deuda de Anses, la autovía en las rutas. A propósito, la nueva línea de ferrocarril que comenzó a ponerse a prueba entre Posadas y Apóstoles, sería inaugurado por Alberto Fernández que de esta manera volvería próximamente a Misiones y sería la oportunidad, para que el gobierno provincial haga entrega de los nuevos pedidos.Esta semana también se dio un hecho considerado histórico para el sector forestal en Misiones. Es que por primera vez, se definió el precio del chip y raleo de la materia prima forestal. Tuvo el aval de la mayoría del órgano asesor del Instituto Forestal Provincial y se detalló que apunta a equilibrar mínimamente la rentabilidad de los pequeños productores con los grandes exportadores que afirmaron siempre pagaron precio vil por la materia prima.La recientemente creada Secretaría de Cambio Climático en Misiones, será la encargada del nuevo plan de economía verde, con el que se pretende obtener ganancias económicas a cambio del aporte de oxígeno que genera la selva misionera para todo el mundo. Se adelantó que la citada Secretaría estará gestionando la creación de los bonos verdes ante el gobierno nacional que podrían transformarse en títulos públicos de utilidad para empresas y otras entidades. En tal sentido, Misiones dio un nuevo paso ya que el pasado jueves la Legislatura creó por ley el Sistema Provincial de prácticas y procesos de reducción, reciclado y reutilización de residuos de aparatos eléctricos, electrónicos y neumáticos fuera de uso, en el marco del plan ambiental de eliminación de residuos urbanos y patológicos de Misiones.De esta manera, Misiones se muestra decidida a conservar un ambiente sano, que en medio de la pandemia, tienta a muchos argentinos venir a radicarse e invertir, porque observan que la tierra colorada ofrece mejor calidad de vida.