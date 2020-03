“Los ancianos deben seguir aislados pero no incomunicados”

Sábado 28 de marzo de 2020 | 10:00hs.

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Los adultos mayores de 60 años son parte del grupo de riesgo para el coronavirus. En ese sentido, desde el Ministerio de Salud Pública de la Nación recomiendan que en la medida de lo posible, deben delegar la realización de mandados o compra de medicamentos a personas de confianza o del entorno familiar que no pertenezcan a los grupos de riesgo. Además, no deben convivir con personas que vengan desde el exterior y los mayores de 65 años deben vacunarse contra la gripe y el neumococo de acuerdo al calendario nacional de vacunación.

En ese contexto y para ahondar en detalles sobre por qué los adultos mayores deben tener especial cuidado, El Territorio entrevistó a la médica gerontóloga Mirta Soria, responsable de la Dirección de Gerontología de la provincia.



¿Por qué el adulto mayor es población de riesgo?

Primero porque tiene muchas veces patologías prevalentes, como hipertensión, diabetes, patologías respiratorias, muchos tienen antecedente tabáquico y eso ya los pone en una situación de vulnerabilidad. Y después, por la edad que tienen, hay ciertos sistemas del organismo que están con funciones disminuidas. No es lo mismo el aparato respiratorio de una persona de 75 años que el de uno de 20, ahí ya tenemos cierto grado de vulnerabilidad. Entonces afecta más a las personas mayores y sus defensas también están disminuidas. Por eso se aconsejan los hábitos saludables, comer verduras, frutas con vitaminas C, para poder tener un sistema inmunitario con mayor cantidad de defensas.



¿Cómo tienen que cuidarse los adultos mayores y qué recaudos en particular tienen que tener?

Lo principal es el aislamiento. El aislamiento es hoy por hoy la mejor vacuna que tenemos. Eso no significa que no estén comunicados. Aislamiento social sí, pero la comunicación debe seguir. Deben seguir insistiendo los familiares y los amigos. Tienen que comunicarse vía internet, celular, por un mensaje, un teléfono fijo. Y después también no olvidarse de las patologías que ellos están padeciendo.

Hay algunas obras sociales que se pusieron al pie del cañón, como Pami que te pide que renueves la autorización de las recetas o los insumos que se hacen ahora en forma automática. El IPS habilitó una comunicación digital para que no te traslades a los consultorios, porque eso también les solicitamos a los adultos mayores, que no salgan ni vayan a los consultorios porque en las salas de espera pueden haber muchas infecciones donde puede estar no sólo el coronavirus, ya empezamos después con la época de patologías respiratorias como las neumonías.



¿Qué recomienda para que en estos días de aislamiento no decaiga el estado de ánimo?

Lo fundamental es la comunicación. Mirar videos. Hacer alguna rutina o actividad física en la casa. Escuchar música, que no se llenen de tanta información. Que vean sólo información oficial, dos o tres veces al día, nada más.

Pero a esto lo vamos a pasar entre todos, sabemos que vamos a tener nuestras preocupaciones. Sabemos que esto está recién comenzando, pero si no nos ayudamos unos a otros, esto va a estar mal. Pero tenemos la esperanza en el pueblo argentino, que es solidario y se preocupa por el otro.



¿Qué consejo en particular les da usted a los hijos que ahora no pueden estar en contacto con sus padres?

Que sigan en contacto. De algún modo tienen que ver como se tratan de contactar, eso es lo más importante. Que no dejen de llamarlos para que no se sientan tan solos.

Hoy vos me preguntas cuál es mi mayor deseo y es juntarme con mis afectos, tomar un café con mis amigos, los que estemos. Porque esta pandemia viene y uno por ahí ve en los medios como se está preparando Campo de Mayo con los hospitales de campaña, los sanatorios, nosotros los médicos y después ves a algunas personas que vagan por la calle sin necesidad.