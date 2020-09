La sequía se hará sentir hasta fin de año y mermarán varias producciones - El Territorio Misiones

Miércoles 30 de septiembre de 2020

Agregó que en cítricos se vio una purga grande de frutas por el efecto de la helada de hace unas semanas y la falta de agua está favoreciendo la caída. “Con menos lluvia se espera menor desarrollo de hongos y bacterias, eso es favorable, pero puede afectar el tamaño final de la fruta”, puntualizó.





Prever buenas prácticas ganaderas El subsecretario de Producción Animal del Ministerio del Agro y la Producción, Sebastián Rodríguez, se refirió a las complicaciones que se están viendo en la cría de animales.



“En lo que respecta a producción ganadera, las condiciones climáticas vienen generando algunas complicaciones por la disminución de las precipitaciones y la poca disponibilidad de agua.



Principalmente en zona Norte de la provincia. La sequía afecta no solamente en forma directa a los animales por no disponer de agua de bebida, sino también por el stress hídrico que sufren los cultivos como el maíz con destino a alimentación animal que está siendo sembrado en esta época”, comentó.



Y detalló que “en algunos municipios se están dando soluciones paleativas a través del armado de bebederos, lo cual no representa una solución de base. Es indispensable pensar en una producción agropecuaria sustentable para abordar esta problemática en una forma racional y consciente, con lo cual las buenas prácticas agrícolas y ganaderas juegan un rol preponderante”.

Más de 80 días sin lluvias y peligro extremo de incendios

Septiembre concluye con mucho calor, con temperaturas cercanas a los 40°, según datos de la Dirección General de Alerta Temprana, organismo dependiente del Ministerio de Ecología. La misma entidad aseveró que “la sequía en la provincia lleva más de 80 días”, dado que se registraron precipitaciones entre los 15 y 80 milímetros, valores similares a los relevados en agosto.



Ante esta situación, el índice de riesgo por incendios es extremo en todo el territorio provincial.



Luis Chemes, director del Plan de Manejo del Fuego, afirmó que “el índice de peligrosidad por incendio en toda la provincia es extremo, ya que se conjugaron todas las variables climatológicas para que la situación sea crítica, como la falta de grandes precipitaciones, la baja humedad, las altas temperaturas en torno a los 40 grados, la acumulación de material ignífugo, y como antecedente, las heladas tardías que se registraron en agosto formaron un combo sumamente preocupante”. En diálogo con El Territorio, indicó que la situación por el fuego es preocupante no sólo en Misiones, sino en todo el país. Por ello, en la provincia, se decretó la prohibición total de cualquier tipo de quema, ya sea en el ámbito rural y forestal, a través de la resolución 297 del Ministerio de Ecología, al que se sumó la prohibición de quemas en el sector urbano.



“Todo tipo de fuego que se detecte en cualquier zona es considerado ilegal, porque hay una prohibición de por medio. En el sector urbano, muchos de los incendios se provocan porque la gente quiere eliminar los restos de la basura o de la poda. Está terminantemente prohibida la quema en cualquier nivel, ya sea rural, forestal o urbano y en el caso de ver una quema, será sancionada porque hay normativas a nivel provincial y nacional que así lo respaldan”, señaló Chemes.



Sobre las multas, precisó que son de carácter económica en todos los casos. Al mismo tiempo, recalcó que el 95 por ciento de los incendios son provocados por las personas, ya sea de manera intencional (en la mayoría de los casos) o de manera accidental. Precisó que la emergencia continuará en los próximos meses, ya que a mediano plazo no se proyectan grandes cantidades de precipitaciones. “La sequía se prolongará por más tiempo y venimos de meses con déficit de lluvia, que afectó a las cuencas hídricas.



Se pronosticó tormentas para el último fin de semana, pero una corriente de viento del Sur terminó alejando las precipitaciones y en la zona Sur hubo escasa lluvia. La situación es verdaderamente crítica”, explicó el encargado del área de Plan de Manejo de Fuego en Misiones. Luego, añadió: “El agua es una solución, pero no la completa. El monitoreo constante es fundamental para detectar el fuego en una zona que es crítica, y que requiere de la intervención del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios y de Protección Civil”.



