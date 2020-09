La Provincia anunció batería de medidas para el sector turístico - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020

Por Nazarena Torres

Misiones como destino innovador y ambiental

El sector turístico es uno de los que más sufrió el impacto de la pandemia de Covid- 19. Las restricciones fronterizas hacen que sea complejo recuperarse, pese a que tanto hoteles como atractivos turísticos y agencias han abierto nuevamente las puertas.Por ese motivo, se han lanzado ya varias líneas de asistencia destinadas al sector, tanto a nivel provincial como nacional.No obstante, el gobierno provincial decidió sumar un nuevo paquete de medidas y beneficios destinadas al rubro, algunas de ellas abarcan a los emprendedores de toda la provincia y otras, específicamente a los que se encuentran en la ciudad de Puerto Iguazú, al ser un municipio que prácticamente vive del turismo.En ese sentido, el vicegobernador Carlos Arce, acompañado por el ministro de Turismo, José María Arrúa, y el de Hacienda, Adolfo Safrán, además de representantes del sector privado, realizó ayer el anuncio, que incluye beneficios en servicios, impositivos y planes de asistencias, entre otros.En primera instancia, la Provincia decidió que se condonarán los intereses de deudas en el servicio de energía eléctrica del sector turístico, para las facturas vencidas entre el 28 de febrero y el 30 de septiembre de este año. Esta medida será aplicada en todo el territorio provincial. Asimismo, habrá una reducción en la alícuota de impuestos sobre los ingresos brutos de 5 al 2 por ciento, por el término de 24 meses, para empresas de la Ciudad de las Cataratas.En tanto, se relanzó el programa Ahora Turismo, que funcionará todos los viernes y sábados desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de este año, a lo largo de toda la provincia, en los hoteles adheridos. Comprende la opción de pago con tarjeta de crédito del Banco Macro, en seis cuotas sin intereses y con un 20 por ciento de reintegro. Se brindará además un plan de asistencia a los titulares de taxis y combis destinadas al transporte de turistas en Iguazú, para soportar el costo del Impuesto Provincial Automotor (IPA).Se ampliará la ayuda al sector turístico que trabaja de forma independiente, como guías, fotógrafos, taxistas, pasando de una lista de 165 a 1.000 beneficiados. Finalmente, se anunció un convenio de precompra de paquetes turísticos que serán cubiertos por la Provincia, por montos que irán siendo acordados.El paquete de medidas se resolvió tras una reunión que mantuvieron los representantes provinciales con el sector privado, socios de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra), además de los sectores turísticos de Puerto Iguazú y El Soberbio.“Estamos atendiendo a un petitorio, dando una respuesta inmediata. Son términos de una reunión que tuvimos y refleja la voluntad de diálogo y de accionar del gobierno provincial ante este tipo de peticiones”, manifestó Arce.Asimismo, el vicegobernador transmitió la preocupación de las autoridades ante las aglomeraciones, que podrían tener consecuencias sanitarias por la pandemia del Covid-19. Es que, durante la mañana de ayer, emprendedores ligados al sector turístico, realizaron un corte sobre ruta nacional 12 en Iguazú. La arteria fue liberada en horas del mediodía.El ministro Safrán especificó que “la medida energética va dirigida para el prestador que tenga servicio de Emsa o de alguna cooperativa, va a poder acceder al beneficio de condonación de su factura. Se van a armar listados a través de las cámaras de turismo junto con el Ministerio de Turismo, para brindar el beneficio”.“La segunda medida es la reducción de alícuota a Ingresos Brutos para el sector hotelero de Iguazú, que hoy es del 5% y se baja al 2% , para ello estuvo el director de la Agencia Tributaria Misiones, Rodrigo Vivar, para agilizar los procesos de ejecución en el régimen de pago a cuenta de Ingresos Brutos”, detalló. Mientras, respecto al plan de asistencia para soportar el costo del IPA para taxis y medios de transporte de Iguazú, comentó que se trabajará con relevamientos que serán realizados desde el Ministerio de Turismo.En cuanto al plan de asistencia, que se incrementa de 165 a 1.000 beneficiarios, afirmó que se podrán inscribir los prestadores siempre y cuando no hayan recibido otro beneficio nacional, como el IFE u otro subsidio. Sí podrán hacerlo quienes accedieron a un crédito, puesto que “ya van a tener que comenzar a pagar y no tienen ningún tipo de ingresos”.En referencia al régimen de precompra de paquetes, “lo queremos armar junto con Turismo, la Provincia anticipa los fondos y después los vende a sindicatos o agencias para que lo puedan utilizar en los próximos meses, pero ya a los hoteles les significa un ingreso financiero importante para estos meses que no tienen todavía actividades”, puntualizó.Por su parte, el ministro Arrúa agradeció las medidas y al equipo de gobierno “por la rápida respuesta y permanente contacto, acompañamiento a la familia del turismo”.“Hemos pedido al ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, que nos acompañe en medidas puntuales para la ciudad de Iguazú. Son herramientas y mecanismos que el Estado va llevando adelante, todos los actores viendo cómo podemos amortiguar un poco más el impacto, tenemos que seguir trabajando y juntos”, mencionó.Asimismo, la empresaria Patricia Durán Vaca indicó que “hay gran preocupación y no se veía la salida, por eso le presentamos al gobernador nuestra nota y nos dio respuestas a todos los puntos. No nos podemos relajar porque significa la desaparición de más de 11.000 puestos de trabajo que genera la actividad turística”.El gobernador Oscar Herrera Ahuad estuvo presente ayer en la jornada inaugural de Turismo Innova, en su segunda edición. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Turismo orientada a los empresarios del sector, con el objetivo principal de transformar a Misiones en destino inteligente e innovador con el uso de herramientas digitales.“Hoy a través de las redes sociales podemos mostrar que somos un destino turístico ambiental. El mundo se ha dado cuenta de cómo el impacto ambiental modifica el ecosistema y modifica la vida de todo el planeta, pero esto ya lo veníamos diciendo desde hace varios años”, reflexionó el gobernador.La segunda edición del evento comenzó ayer y va hasta mañana, de manera virtual. El cronograma de las jornadas prevé la participación de referentes turísticos que disertarán sobre temáticas coyunturales en charlas que serán gratuitas.Los representantes del sector turístico tendrán acceso a temas como big data en turismo, pasando por la innovación social y ecosistemas inteligentes, el vínculo entre la robótica y el turismo, así como también la recuperación de la actividad turística post Covid-19.Herrera Ahuad recordó el compromiso que contrajo en nombre de la provincia en el mes de febrero con el papa Francisco cuando la provincia se suscribió al Laudato si.Por ello, consideró que con esta iniciativa, “volvemos a mostrarle al mundo que a lo largo de los años cuidamos el medioambiente y que necesitamos el acompañamiento para darle un agregado de valor a lo que hoy es nuestra selva misionera y nuestras bellezas a lo largo y a lo ancho de la provincia”.Durante la videoconferencia, el gobernador hizo referencia a la situación epidemiológica en plena pandemia del coronavirus señalando el mapa actual de la realidad en la región en el que países vecinos como Paraguay con 35.000 casos, Corrientes con alrededor de 1.000 y Brasil llegando a 4 millones de casos contrastan con los 92 casos en la provincia.“Esto podemos mostrar al mundo, cuando se habilite el turismo interno y del exterior van a venir a una provincia que tiene responsabilidad sanitaria por sobre todas las cosas”, dijo.El Ministerio de Turismo de Misiones impulsa Turismo Innova con el propósito de contribuir a la transformación de la provincia en un destino turístico inteligente e innovador, convirtiéndose en el primer evento sobre esta temática en la tierra colorada.