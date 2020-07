La lucha de los habitantes de Colonia Isolina y el temor a ser desalojados continúa

Miércoles 8 de julio de 2020 | 09:50hs.





Actualmente el temor de ver perderse tanto sacrificio crece a medida que van dándose los pasos judiciales en el juicio iniciado por Julio Cesar F. quien se adjudica propietario de esas tierras y por tal motivo hay un expediente en la justicia y es el número 86086 que ya lleva un sin fin de fojas y este martes se sumó una nueva instancia en el juicio por desalojo a las familia, ya que se realizó vía skype el llamado a audiencia conciliatoria entre ambas partes para la cual se acondicionó el Centro Cívico de San Ignacio, lugar al que llegaron bajo lluvia muchos de los vecinos de Colonia Isolina, recorriendo los 25 kilómetros que separa la colonia de la zona urbana.



En la audiencia con la modalidad actual a causa de la pandemia no estuvo presente la parte demandante y varios vecinos quedaron fuera del recinto para cumplir así el distanciamiento social obligatorio. Al no presentarse la parte demandante el juez Fernando Escalante, del Juzgado Civil y Comercial número 5 decidió pasar a la etapa de probatorias con fecha a determinar.



Al respecto de la instancia de este martes El Territorio dialogó con el intendente Javier Peralta quien dijo, "desde la municipalidad de San Ignacio haremos todo lo necesario para que el final del juicio sea favorable para estas familias que a pesar de estar alejados del pueblo siguen siendo vecinos nuestros y merecen que hagamos todo el esfuerzo para que no sean desalojados ya que su vidas las armaron ahí, viven de sus plantaciones, etc y haremos todo lo corresponde legalmente para ayudarlos como lo venimos haciendo", dijo el alcalde.

Hace más de cuarenta años familias agrarias comenzaron a trabajar y edificar sus casas en el lote 12 de la zona rural de San Ignacio, la mayoría se dedica a la agricultura y tienen sus vidas organizadas en ese sector de la provincia.Tal como lo publicó El Territorio el 26 de junio de 2019, los vecinos que allí viven no tuvieron inconvenientes hasta que en 2015 apareció un supuesto dueño de las 340 hectáreas donde hay no están solamente las 150 personas integrantes de las 33 familias que viven ahí sino que esas familias han logrado que se edifique una escuela, casas construidas por el estado provincial, luz eléctrica , iglesias ,situación que los enmarca dentro de una historia, continua y pacífica en la zona.