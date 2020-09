Kannemann dio positivo de Covid-19 y es baja en la selección - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020 | 18:01hs.

Malas noticias para Gremio de Porto Alegre y también para la Selección Argentina. Walter Kannemann, quien había sido citado por Lionel Scaloni para el arranque de las Eliminatorias, resultó positivo por coronavirus y deberá permanecer aislado al menos durante dos semanas. De esta manera, no estará disponible para la Libertadores ni para los duelos contra Ecuador (8/10) y Bolivia (13/10).La noticia fue confirmada por Gremio este martes, horas antes de recibir a la Universidad Católica, partido en el que el equipo de Porto Alegre buscará asegurar la clasificación a octavos de final de la Copa.El club brasileño realizó 81 nuevos tests PCR a futbolistas, cuerpo técnico y auxiliares, como indica el protocolo de la Conmebol, con 79 resultados negativos y dos positivos. Además de Kannemann, capitán de Gremio en su última presentación copera, la otra baja también es de mucho peso: se trata de Geromel, el otro zaguero titular del equipo que dirige Renato Portaluppi.Ambos defensores se encuentran asintomáticos y ya fueron aislados por Gremio. Ahora deberán realizar 15 días de cuarentena y luego volverán a ser testeados para ver si pueden volver a la acción.Además del partido de esta noche frente a U Católica, Gremio no podrá contar con dos apellidos clave en el clásico del sábado contra Inter por el Brasileirao. Y teniendo en cuenta el período de aislamiento que contemplan los protocolos sanitarios, Kannemann tampoco llegará a esta en Eliminatorias. Scaloni ya cruza los dedos para que no se caigan más soldados. ¿Le buscará reemplazo al Gringo?